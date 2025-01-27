Россия – это Нео. Еще в самом начале пути, когда личное сражение с Матрицей уже идет. Но весь масштаб этой борьбы и ведущая личная роль в сражении пока не осознаны. Действует еще притягательный соблазн закодированной прошлой жизни.0 комментариев
МИД Польши раскритиковал выборы президента Белоруссии
МИД Польши заявил о нарушении демократических процедур на выборах в Белоруссии
МИД Польши выразил недовольство выборами президента в Белоруссии, прошедшими 26 января, заявив о нарушениях демократических процедур и отсутствии независимых кандидатов, следует из заявления Министерства иностранных дел Польши.
Польские власти сочли, что выборы в Белоруссии прошли с нарушением основных демократических процедур, передает канал «360».
В МИД Польши заявили, что выборы не соответствовали основным демократическим стандартам, поскольку не позволили участвовать независимым кандидатам.
В Министерстве отметили, что данные факторы лишают выборы доверия и свидетельствуют о несоответствии их результатов волеизъявлению белорусского народа, «который неоднократно демонстрировал зрелость и понимание демократических процессов».
Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила, что Александр Лукашенко победил на выборах президента, набрав, по предварительным данным, 86,82% голосов, также Центральная избирательная комиссия сообщила об отсутствии злостных правонарушений или преступлений во время основного дня голосования.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил резкую критику резолюции Европарламента по президентским выборам, назвав ее актом пресмыкательства перед американскими властями.