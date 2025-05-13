Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?14 комментариев
Патрушев отметил эффективное парирование Черноморским флотом угроз НАТО
Патрушев отметил выполнение Черноморским флотом задач СВО и отражении угроз НАТО
Черноморский флот продолжает успешно противостоять военным угрозам НАТО и выполнять задачи в рамках спецоперации на Украине, заявил в поздравлении помощник президент России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Патрушев подчеркнул, что Черноморский флот успешно парирует военные угрозы и провокации со стороны военно-морских сил НАТО. По его словам, флот также выполняет задачи в рамках специальной военной операции, передает РИА «Новости».
В приветственной телеграмме Патрушев отметил профессионализм и мужество моряков, назвав их надежной гарантией безопасности на южных границах страны. Он поздравил командование, личный состав, ветеранов и специалистов ЧФ с профессиональным праздником и пожелал им здоровья и успехов в службе.
Черноморский флот обладает дизельными подводными лодками, надводными кораблями дальней и ближней зоны, морской авиацией и береговыми войсками. Флот выполняет задачи по обеспечению военной безопасности РФ на юге.
Черноморский флот отмечает 242-ю годовщину со Дня основания. 13 мая отмечается как День Черноморского флота в память о входе судов Азовской флотилии в Ахтиарскую бухту в 1783 году, где был заложен Севастополь.