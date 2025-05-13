Патрушев отметил эффективное парирование Черноморским флотом угроз НАТО

Патрушев отметил выполнение Черноморским флотом задач СВО и отражении угроз НАТО

Tекст: Вера Басилая

Патрушев подчеркнул, что Черноморский флот успешно парирует военные угрозы и провокации со стороны военно-морских сил НАТО. По его словам, флот также выполняет задачи в рамках специальной военной операции, передает РИА «Новости».

В приветственной телеграмме Патрушев отметил профессионализм и мужество моряков, назвав их надежной гарантией безопасности на южных границах страны. Он поздравил командование, личный состав, ветеранов и специалистов ЧФ с профессиональным праздником и пожелал им здоровья и успехов в службе.

Черноморский флот обладает дизельными подводными лодками, надводными кораблями дальней и ближней зоны, морской авиацией и береговыми войсками. Флот выполняет задачи по обеспечению военной безопасности РФ на юге.

Черноморский флот отмечает 242-ю годовщину со Дня основания. 13 мая отмечается как День Черноморского флота в память о входе судов Азовской флотилии в Ахтиарскую бухту в 1783 году, где был заложен Севастополь.