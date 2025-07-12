Эксперты: Россия будет всеми силами защищать русский язык и его носителей

Tекст: Андрей Резчиков

«Утверждение президентом основ государственной языковой политики России – это логичное продолжение поправок в Конституцию 2020 года о русском языке как языке государствообразующего народа. После этого был создан Совет при президенте по языковой политике и в настоящее время результатом деятельности в направлении защиты государственного языка стало принятие основ государственной языковой политики», – отметил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Собеседник напомнил о давнишней дискуссии о необходимости подобного рода документа, который стал «консенсусным как со стороны государственной власти, так и со стороны российского общества»: «Нужно отдать должное президенту Владимиру Путину за то, что он последовательно проводит политику по защите русского языка и данный указ тому свидетельство», – отметил он.

Согласно указу, особое внимание будет уделено защите русской речи. На практике это означает, что государство продолжит развивать систему педагогических и научных кадров в языковой сфере.

«Русский язык – один из основных языков мирового сообщества. Это язык Организации Объединенных Наций (ООН) и язык, который является основой российской цивилизации. Для нас важны те меры и действия, которые позволят защитить, укрепить и распространить русский язык как внутри страны, так и за ее пределами. Предусмотренные меры позволяют создать серьезный фундамент для развития русского языка, включая научную, просветительскую и образовательную составляющую», – добавил спикер.

В указе президента также указаны угрозы русскому языку: «Речь идет о возможном сокращении носителей русского языка, о враждебных действиях со стороны недружественных государств. На протяжении нескольких лет мы наблюдали процесс отмены русской культуры, а сейчас на территории постсоветского пространства предпринимаются не просто дискриминационные, а репрессивные действия в отношении русскоговорящих и русского языка, как языка общения», – заметил эксперт.

Шаповалов назвал «абсолютно ксенофобскими, русофобскими и нацистскими» действия властей в странах Прибалтики по преследованию носителей русского языка. «То же самое происходит на Украине и в ряде других государств. Конечно, Россия будет всеми имеющимися в нашем распоряжении силами и ресурсами защищать русский язык и носителей русского языка, тех, кто принадлежит к русской культуре, Русскому миру, российской культурно-цивилизационной общности», – подчеркнул политолог.

По его словам, гонения на русский язык не имеют прецедентов в мире, «поскольку сложно найти подобного рода примеры в исторической ретроспективе»: «И это неслучайно, потому что русский язык объединяет в единую общность наших соотечественников, представителей разных этнических и конфессиональных групп. Именно великий русский язык является объединяющим началом для консолидации российского общества и мощным притягательным элементом для многих народов. Наши противники так ожесточенно борются с русским языком, потому что понимают его силу и значимость как консолидирующего элемента для российского государства-цивилизации», – убежден эксперт.

В свою очередь Кирилл Кабанов, член Совета при президенте по правам человека (СПЧ), председатель Национального антикоррупционного комитета, отметил, что в России вводятся обязательные тесты для переселенцев и их детей на знание русского языка. По его словам, основы государственной языковой политики на более высоком уровне закрепляют новые меры миграционной политики. Приезжие будут обязаны доказать знание русской речи для работы или получения образования, а дети иностранцев – для обучения в российских школах.

«Мигранты будут вынуждены принять новые условия или покинуть нашу страну. У нас появятся возможности перепроверять законность получения ими сертификатов. Речь идет о тех, кто собирается работать в России в свободном режиме. Для тех, кто будет приезжать по ограниченному набору и работать исключительно по контракту, как, например, трудовые мигранты из КНДР или Индии, созданы другие условия», – пояснил Кабанов.

По мнению эксперта, система оценки знаний русского языка для иностранцев «должна быть более жесткой». «К сожалению, пока есть некоторые лазейки. Некоторым иностранцам удается сдавать экзамен на знание русского языка у себя на родине, поэтому приезжают в Россию уже с сертификатом. Хорошо, пусть они сдают экзамен у себя в стране, но у нас должны быть возможности проверки законности получения таких сертификатов. Если мы видим, что человек с документом не говорит по-русски, тогда такая проверка просто необходима», – подчеркнул собеседник.

На этой неделе президент России Владимир Путин своим указом утвердил основы государственной языковой политики, предусматривающие укрепление статуса русского языка и поддержку национальных языков.

Среди основных задач политики обозначено сокращение использования иностранных слов, имеющих аналоги в русском языке. Кроме того, подчеркивается объединяющая роль русского языка для многонационального народа России и других народов в рамках единого культурно-цивилизационного пространства.

В документе закреплена задача создания условий для продвижения русского языка как средства межнационального общения на постсоветском пространстве. Кроме того, планируется поддерживать интерес к русскому языку за рубежом и увеличивать число иностранцев, владеющих им.

Одним из направлений станет поддержка объединений русскоговорящих граждан за границей, совершенствование условий языковой адаптации иностранных граждан в России, а также создание единой линейки школьных учебников по государственным языкам республик РФ.