Российским авиакомпаниям разрешили составлять черные списки пассажиров

Российские авиакомпании с понедельника, 4 июня, смогут составлять черные списки дебоширов и отказывать им в перевозке на год.

Основанием для внесения в черный список являются невыполнение распоряжений командира воздушного судна (ч.6 ст.11.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях); хулиганство на борту (ст.213 Уголовного кодекса РФ); совершение действий, угрожающих безопасной эксплуатации воздушного судна (ст.267.1 Уголовного кодекса РФ).

Инициатором идеи стала авиакомпания «Аэрофлот». Новые меры, по мнению перевозчика, выведут российское законодательство на уровень мировых стандартов по профилактике и противодействию деструктивному поведению на воздушном транспорте, передает РИА «Новости».

Впрочем, не все компании намерены пользоваться подобной опцией, а некоторые эксперты указывают на недостатки нововведения.

По данным «Аэрофлота», за прошедший год зарегистрировано 12 случаев грубого нарушения пассажирами правила поведения при предполетном обслуживании и на борту авиакомпании. Из них 10 пассажиров совершили физическое насилие в отношении работника авиакомпании, два пассажира создавали угрозу безопасности полета и агрессивно себя вели по отношению к другим пассажирам. Заведено семь уголовных дел, по трем из них вынесены обвинительные приговоры (три находятся в работе).