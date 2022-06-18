Названы десять лучших медицинских изобретений России в 2021 году

Экспресс-оценка поражения легких при COVID-19, тест для определения самых опасных штаммов коронавируса, 3D-имплант для грудной клетки и новый способ лечения расслоения аорты, вошли в топ-10 медицинских изобретений России в 2021 году, сообщили в Роспатенте.

«Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в очередной раз доказала, что врач – это поистине героическая профессия. Но когда мы говорим о подвигах людей в белых одеждах, то чаще представляем военных медиков в горячих точках, сотрудников Международного комитета Красного Креста, других гуманитарных организаций. Без сомнения, все они достойны уважения, но есть и те, кто, помимо основной практики, работает над новыми методами лечения, совершенствует медицинские технологии – изобретает! Именно их труды в этот раз мы и решили отметить», – заявил глава Роспатента Юрий Зубов РИА «Новости» на Петербургском экономическом форуме.

Многие из изобретений нацелены на борьбу с COVID-19: программа экспресс-оценки изменений легких человека при коронавирусе, которую предложила группа исследователей научно-клинического центра московской ГКБ №67, помогает быстро определять тяжесть поражения органов дыхания без применения КТ и флюорографии.

В список вошел и универсальный тест для выявления пяти наиболее опасных вариантов SARS-CoV-2 - штамма COVID-19. Специалисты из ГНЦ «Институт иммунологии», в свою очередь, предложили лекарство против этого штамма – «Мир-19», которое подавляет активность жизненно важных генов вируса, не затрагивая геном человека.

Другие изобретения связаны с нейрохирургией. Доктор медицинских наук Алексей Шкарубо и сотрудники МГТУ имени Н.Э. Баумана под руководством доцента Ларисы Сафоновой разработали систему для поверхностного обнаружения и распознавания опухолей. Специалисты ГБУЗ «НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского» нашли способ и создали устройство, которые снижают риск травматизации скопления волокон мозга при проведении операции. А коллектив специалистов из ФГБУ НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева разработал новый хирургический способ лечения расслоения аорты.

Специалистами обнинского филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» разработан 3D-имплант для устранения дефекта грудной клетки после операций по удалению метастазов из грудины.

Также российские специалисты запатентовали способ пластики передней грудной стенки, позволяющий эффективно закрывать дефекты после подобных операций, запатентовали аппарат для лечения опорно-двигательной системы, предложили методику, которая прогнозирует развитие хронической болезни почек у пациентов с сахарным диабетом.

Ранее Роспатент назвал десять лучших изобретений XXI века.

Напомним, юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.