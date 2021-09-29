Роспатент назвал десять лучших изобретений XXI века

Роспатент подвел итоги первых двух десятилетий XXI века и выбрал десять лучших изобретений России, церемония награждения прошла в среду в Москве.

Как рассказали в Роспатенте, онлайн-голосование по выбору лучших проходило с 29 апреля по 1 июня 2021 года. Были представлены 138 запатентованных изобретений. Это перспективные разработки, созданные в этом веке учеными крупнейших российских университетов, инновационных лабораторий, а также ведущих научно-исследовательских центров страны, передает РИА Новости.

В голосовании приняли участие более 17 тыс. ученых, экспертов, патентоведов, изобретателей, рационализаторов и заинтересованных лиц из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Ярославля, Омска, Нижнего Новгорода, Барнаула, Перми, Новосибирска, Тюмени, Волгограда, Красноярска, Якутска, Владивостока и других городов.

Открывает список 3Д-матриксная структура для доставки лекарственных препаратов (МГУ им. М.В. Ломоносова). Авторами изобретения являются Анна Скуредина, Ирина Ле-Дейген и Елена Кудряшова.

Затем следуют «липосомы, содержащие олигопептиды-фрагменты основного белка миелина, фармацевтическая композиция и способ лечения рассеянного склероза» Минпромторга и ООО «Фармсинтез» с группой из семи авторов. Это Сергей Автушенко, Кирилл Сурков, Вадим Романов, Дмитрий Генкин, Александр Габибов, Алексей Белогуров и Наталья Пономаренко.

Лучшим изобретением признан и протез митрального клапана сердца знаменитого Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева. У изобретения также семь разработчиков, во главе которых – мировое светило кардиохирургии, профессор Лео Бокерия. В числе авторов также Андрей Агафонов, Виктор Кузнецов, Елена Минькина, Шота Жоржолиани, Александр Городков и Геннадий Кикнадзе.

Магнитно-резонансный томограф для обследования конечностей Александра Мишкиниса из ООО «С.П. Гелпик» также стал победителем голосования на звание лучшего.

Еще одним лучшим медицинским изобретением стал аппарат помощи при ходьбе с системой определения желательных параметров шага в среде с препятствиями ООО «ЭкзоАтлет». Изобретатели – Андрей Кузьмичев, Елена Письменная, Павел Комаров и Мстислав Родыгин.

Замыкает медчасть способ получения композиции для бор-нейтронозахватной терапии злокачественных опухолей Международного научно-исследовательского центра инновационных технологий, Института ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН и Института синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН. Авторами патента являются Сергей Успенский, Полина Хаптаханова, Александр Заборонок, Тихон Куркин, Александр Зеленецкий, Михаил Селянин и Сергей Таскаев.

«Росатом» и Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский НИИ экспериментальной физики также признаны «родителями» лучшего – за способ когерентного сложения лазерного излучения в многоканальных непрерывных лазерах. Авторы изобретения – Михаил Волков, Сергей Гаранин, Юрий Долгополов, Александр Копалкин, Станислав Куликов, Федор Стариков, Сергей Тютин и Сергей Хохлов.

Вадим Захаров, Марина Базунова, Елена Кулич, Айнур Садритдинов, Раиль Фахретдинов и Линар Галиев из Башкирского государственного университета и ООО «Завод пластмассовых изделий «Альтернатива» – авторы лучшего изобретения «Биоразлагаемый полимерный композиционный материал на основе вторичного полипропилена».

Звание «лучшее изобретение XXI века» получил и «Сибур Холдинг» за «композицию концентрата и способ увеличения вязкости полимера». Авторами патента являются Алексей Волков и Ирина Рыжикова.

Замыкает десятку лучших «малоактивируемая жаропрочная радиационностойкая сталь» Высокотехнологического НИИ неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара. Авторы изобретения – Виктор Родин, Борис Сафонов, Андрей Чуканов, Валерий Агеев, Анастасия Никитина и Мария Леонтьева-Смирнова.

Ранее Роспатент перечислил лучшие медицинские изобретения в России начала года.