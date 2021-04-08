Роспатент перечислил лучшие медицинские изобретения в России начала года

За первые три месяца 2021 года Роспатентом было выдано 865 патентов в области медицины, специалисты службы определили пятерку самых интересных из них.

Так, Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова запатентовал новое моноклональное антитело мыши IgM-изотипа, обладающее вируснейтрализующей активностью и способное к связыванию S белка вируса SARS-CoV-2 (COVID-19).

Это антитело позволяет эффективно блокировать инфекцию коронавируса, а также идентифицировать S белок этого вируса с использованием всех доступных иммунохимических методов. «Таким образом, разработанное моноклональное антитело может применяться как для лечения инфекции SARS-CoV-2, так и для ее обнаружения», – передает РИА «Новости» сообщение Роспатента.

Еще одно крайне полезное изобретение запатентовал МГУ им. Ломоносова: 3D-матриксную структуру для доставки лекарственных препаратов. «Существенным преимуществом данного изобретения является возможность подбора нужной скорости высвобождения лекарства в широком диапазоне времени», – указывается в патенте.

Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора запатентовал систему CRISPR-Cas для выявления гена антибиотикоустойчивости blaVIM-2 (металло-бета-лактамаза класс B VIM-2) Pseudomonas aeruginosa в ультранизких концентрациях.

Определение такого специфического гена у микроорганизмов позволяет использовать эффективные технологии борьбы с ними. Преимущество данного изобретения заключается в возможности быстрого и высокочувствительного анализа, вплоть до единичного их обнаружения в любом биологическом образце.

Крайне важным изобретением, запатентованным в начале года, стал способ диагностики рака молочной железы по уровню маркеров в плазме крови Национальным медицинским исследовательским центром акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова. Технология ПЦР-диагностики позволяет диагностировать рак молочной железы на ранней стадии. Для этого определяют уровень внеклеточных рибонуклеиновых кислот, которые отражают активность генов, вызывающих превращение нормальных клеток в опухолевые. Изобретение дает возможность раннего достоверного обнаружения факторов риска наличия опухоли молочной железы, что позволяет своевременно начать лечение женщины, предотвратив развитие тяжелых форм заболевания.

Университет ИТМО запатентовал Комплекс для детекции и направленного разрушения клеток. Проще говоря комплекс позволяет визуализировать и разрушить опухолевые клетки методом фотодинамической терапии.

«Такой комплекс позволяет снизить фоновую токсичность фотосенсибилизаторов, применяемых для направленного разрушения клеток методами фотодинамической терапии, и увеличить специфичность их детекции», – отмечают в Роспатенте.

По данным Роспатента, рост поступления заявок на изобретения был особенно заметен в феврале и марте 2021 года. Служба отмечает, что в процессе подачи заявок лидируют отечественные изобретатели. Так, из 685 изобретений 486 получено отечественными изобретателями, а из 180 полезных моделей – 176 отечественных разработок.

Кроме того, всего с момента объявления пандемии (в 2020 году) по состоянию на 31 марта было подано 698 заявок на изобретения и полезные модели в области технологий борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями.

«Слаженная работа экспертов ФИПС сделала возможной выдачу патентов на вакцины для борьбы с коронавирусной инфекцией – «Спутник V» Центра Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» производства «Вектор», «Авифавир» компании «Кромис» и др», – отметили в службе.

На конец марта было выдано 222 патента Российской Федерации на технологии в области борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями (пневмонией).

«Всплеск изобретательской активности в сфере медицины помогает внедрять инновационные технологии, польза которых для пациентов очевидна. Роспатент со своей стороны создает отвечающую современным реалиям комфортную среду для взаимодействия с заявителями: ускоренное рассмотрение заявок, связанных с социально-значимыми изобретениями в сфере медицины, возможность наглядного представления заявленного технического решения с помощью 3D-моделей, а кроме того, получение охранных документов в электронной форме», – привели в Роспатенте слова главы службы Григория Ивлиева.

Напомним, в феврале Роспатент сообщил, что вакцина от туберкулеза, выполняющая лечащую функцию; стабилизатор шасси автомобилей; более дешевый способ получения солнечной энергии; система, отличающая умного бота от человека, вошли в топ-10 изобретений России в 2020 году.

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