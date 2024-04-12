Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.8 комментариев
Роспатент представил список из десяти самых интересных космических разработок
Роспатент представил список из десяти самых интересных российских космических разработок
Роспатент ко Дню космонавтики представил список из десяти современных российских изобретений в космической отрасли. Среди них – роботы-строители, инъекция для поддержки состояния мышц космонавтов в невесомости, технология защиты от астероидов, а также уникальная ядерная энергодвигательная установка.
Так, в Роспатенте рассказали о разработанном ЦНИИ робототехники и технической кибернетики роботе-строителе для сборки крупногабаритных конструкций на околоземной орбите, не имеющей аналогов ядерной энергодвигательной установке разработки Исследовательского центра им. М.В. Келдыша, которая позволит выводить тяжелые космические аппараты на более высокие рабочие орбиты и специальной инъекции, разработанной Институтом медико-биологических проблем РАН, для предотвращения атрофии скелетных мышц космонавтов при длительном нахождении в невесомости, передает ТАСС.
Также в базе Роспатента был зарегистрирован способ защиты от астероидов, разработанный Военной академией Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого Минобороны.
Среди других разработок – специальная витаминная закуска для космонавтов, система микроволнового нагрева и разгона топлива, термостойкие стройматериалы, спутник-ретранслятор для непрерывной межспутниковой связи, дрон-транспортировщик и агрегатор нанообъектов внеземного происхождения.
Ранее Минобороны запатентовало способ скрытого наведения перехватчиков на цель.