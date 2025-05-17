Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
Почти 150 человек погибли при ударах Израиля по Газе
В результате израильских ударов по сектору Газа за сутки в больницы поступили тела 153 погибших и 459 раненых, многие остаются под завалами.
Почти 150 человек погибли, а более 450 пострадали в результате израильских ударов по сектору Газа за прошедшие сутки, сообщает РИА «Новости». Министерство здравоохранения палестинского полуэксклава уточнило, что за 24 часа в больницы поступили тела 153 погибших, включая семь тел, извлеченных из-под завалов ранее. В заявлении отмечено, что в числе пострадавших числится 459 человек.
Палестинские медицинские службы сообщили, что под завалами остается неустановленное количество погибших, к которым спасательные бригады и сотрудники гражданской обороны пока не могут получить доступ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. Детские организации сообщили о катастрофической нехватке питания для младенцев в Газе. ООН обвинила Израиль в препятствиях работе гуманитарных миссий в Палестине.