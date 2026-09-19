Расчеты FPV-дронов «Севера» уничтожили девять автомобилей ВСУ в Сумской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Операторы ударных беспилотников группировки войск «Север» за сутки ликвидировали девять машин противника в Сумской области, передает РИА «Новости». Транспортные средства использовались для доставки грузов и личного состава на линию боевого соприкосновения.

Командир роты с позывным Алфавит отметил: «Поражение средств передвижения и подвоза было нанесено в ходе их обнаружения на дорогах. Автомобили были задействованы для подвоза провианта, материальных средств, горюче-смазочных материалов и боекомплекта».

По словам военнослужащего, воздушная разведка ведет непрерывный контроль местности, а операторы ударных дронов находятся на постоянном боевом дежурстве. Для поражения целей применяются FPV-дроны и коптеры, оснащенные сбрасываемыми боевыми частями. Технические специалисты снаряжают беспилотники осколочно-фугасными или кумулятивными боеприпасами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты беспилотников группировки «Север» уничтожили 20 наземных роботов-снабженцев ВСУ. В августе бойцы поразили 14 единиц украинской автомобильной техники. В июле операторы дронов ликвидировали восемь пикапов противника на Сумском направлении.