SMP сообщила о возможной отсрочке поставок оружия США Тайваню

SMP: США могут отложить продажу оружия Тайваню до конца года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вашингтон рассматривает возможность отложить объявление о крупной сделке по продаже вооружений Тайбэю по крайней мере до завершения ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне, сообщает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

По данным издания, президент США Дональд Трамп может отложить вопрос о поставках оружия до конца года. Это связано с запланированной встречей лидеров на саммите АТЭС и ожидаемым визитом Си Цзиньпина во Флориду для участия в саммите G20 в декабре.

Один из источников газеты отметил: «Президент Трамп рассматривал возможность отложить решение о продаже оружия [Тайбэю] до конца 2028 года или до января 2029 года, то есть ближе к завершению своего нынешнего срока. Однако озвучив эту идею, он столкнулся с резким противодействием со стороны «ястребов». В итоге решено отложить вопрос до завершения саммитов.

Сторонники жесткой линии советовали Трампу применить поэтапный подход, одобрив сначала небольшую поставку. Ранее Тайвань утвердил бюджет в размере 294,9 млрд тайваньских долларов (более 9,3 млрд долларов) на пакет вооружений от США. На первом этапе Тайбэй планирует приобрести системы HIMARS, гаубицы M109A7 Paladin, противотанковые ракеты и беспилотники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп приостановил поставки американского вооружения Тайваню на 12 млрд долларов. Позже госсекретарь Марко Рубио подтвердил рассмотрение рекордной оружейной сделки с Тайбэем на сумму около 14 млрд долларов. Летом Вашингтон и Тайбэй договорились о совместном производстве легких разведывательно-ударных беспилотников.