В Иркутской области раскрыли вовлекавшую подростков в проституцию банду

Tекст: Алексей Дегтярёв

Силовики задержали 11 участников криминальной структуры, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Возраст злоумышленников составляет от 22 до 45 лет. Девять фигурантов уже отправлены судом под стражу, еще двое помещены под домашний арест.

Им предъявили обвинения в зависимости от роли и степени участия каждого в организации и вовлечении в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних.

Операцию по поимке подозреваемых провели сотрудники регионального управления ФСБ совместно с полицией. Один из главарей попытался сбежать за границу, однако его успешно перехватили по пути в Монголию.

По данным следствия, злоумышленники действовали на территории региона с 2019 по 2026 год. Они создали сеть нелегальных фирм, куда активно вовлекали местных жительниц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года суд в Иркутске осудил участников преступного сообщества сутенеров.

В конце прошлого года суд в Хакасии признал двух женщин виновными в организации борделя с несовершеннолетними.

Весной 2026 года правоохранители задержали шестерых жителей Приангарья за похищения людей.