Россия решила организовать визит Лаврова в Иран

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Мы над этим работаем», – ответил дипломат на вопрос о возможных сроках поездки, передает ТАСС.

Он добавил, что Москва считает важным продолжение диалога между Ираном и Соединенными Штатами.

По словам Руденко, это необходимо для предотвращения негативных последствий для всего Ближнего Востока. Замминистра отметил, что недавние удары США по иранской территории рассматриваются Россией как одностороннее нарушение заключенного ранее ирано-американского меморандума.

В июне главы МИД России и Ирана обсудили подготовку меморандума для старта прямых контактов Тегерана и Вашингтона.

Позже Сергей Лавров назвал американские удары по иранской территории нарушением этих договоренностей.

Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи предостерег другие страны от поддержки агрессии США.