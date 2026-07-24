Куда справедливее в наши дни будет праздновать не само провальное декабристское восстание, погубившее почти 1300 ни в чем не повинных русских солдат, а другую дату – 200-летие приговора 125 участникам заговора, объявленного 24 июля 1826 года.5 комментариев
Россия решила организовать визит Лаврова в Иран
Российское внешнеполитическое ведомство занимается организацией поездки главы МИД Сергея Лаврова в Иран, сообщил замглавы ведомства Андрей Руденко.
«Мы над этим работаем», – ответил дипломат на вопрос о возможных сроках поездки, передает ТАСС.
Он добавил, что Москва считает важным продолжение диалога между Ираном и Соединенными Штатами.
По словам Руденко, это необходимо для предотвращения негативных последствий для всего Ближнего Востока. Замминистра отметил, что недавние удары США по иранской территории рассматриваются Россией как одностороннее нарушение заключенного ранее ирано-американского меморандума.
В июне главы МИД России и Ирана обсудили подготовку меморандума для старта прямых контактов Тегерана и Вашингтона.
Позже Сергей Лавров назвал американские удары по иранской территории нарушением этих договоренностей.
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи предостерег другие страны от поддержки агрессии США.