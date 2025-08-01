В Иркутске осудили участников банды сутенеров

Tекст: Алексей Дегтярев

В зависимости от роли и степени участия подсудимых им назначили от двух до 12,5 лет лишения свободы, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Иркутской области.

Пятерым дали отсрочку исполнения приговора из-за наличия детей. В зале суда были взяты под стражу 13 человек.

По данным полиции, группировку возглавлял Алексей Ленивцев по прозвищу Кос, который с 2015 года создал сеть фирм по оказанию интимных услуг через интернет и обустроенные квартиры.

В этих квартирах девушек, в том числе несовершеннолетних, принуждали к проституции под угрозой штрафов и насилия. Обвинения предъявлялись по статьям о создании преступного сообщества, похищении человека, вымогательстве и вовлечении несовершеннолетних в проституцию.

Судебный процесс длился с августа 2021 года, прошло более 130 заседаний, были допрошены более 100 свидетелей, потерпевшими признаны 10 человек. Материалы дела составили более 160 томов. Лидер банды Алексей Ленивцев в декабре 2024 года был приговорен к 13 с половиной годам строгого режима, его подельники получили от пяти с половиной до семи лет заключения.

Ранее в Магадане супружескую пару обвинили в организации проституции, в преступный бизнес вовлекли администраторов саун.