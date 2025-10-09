Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.0 комментариев
Под Северодонецком в ЛНР обнаружили около 500 тел погибших жителей
В районе Северодонецка в ЛНР начали эксгумацию массового захоронения, где покоятся останки порядка 500 мирных граждан, сообщил ответственный за взаимодействие со средствами массовой информации Межведомственной рабочей группы (МРГ) по розыску захоронений жертв украинской агрессии Сергей Белов.
Специалисты начали вскрытие массового захоронения, где, по предварительным данным, находятся тела мирных жителей, погибших в результате ударов Вооруженных сил Украины в 2022 году, сказал Белов ТАСС.
Про это захоронение было известно ранее, полевые работы находились на паузе, но продолжалась поисковая работа. Велся сбор информации о местах возможных захоронений, идентификация ранее поднятых останков.
«Сколько может быть в агломерации, покажет вскрытие, в конкретной локации ожидаем до 500 [тел погибших мирных жителей]», – указал собеседник.
Ранее источник в силовых структурах сообщал, что при освобождении Кировска в ДНР нашли тело местного мужчины с признаками жестокой расправы. Тело нашли в блиндаже.
До этого сообщалось, что украинские военные расстреливали гражданских, пытавшихся покинуть Кировск под Красным Лиманом.