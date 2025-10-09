Под Северодонецком в ЛНР обнаружили около 500 тел погибших жителей

Tекст: Алексей Дегтярев

Специалисты начали вскрытие массового захоронения, где, по предварительным данным, находятся тела мирных жителей, погибших в результате ударов Вооруженных сил Украины в 2022 году, сказал Белов ТАСС.

Про это захоронение было известно ранее, полевые работы находились на паузе, но продолжалась поисковая работа. Велся сбор информации о местах возможных захоронений, идентификация ранее поднятых останков.

«Сколько может быть в агломерации, покажет вскрытие, в конкретной локации ожидаем до 500 [тел погибших мирных жителей]», – указал собеседник.

Ранее источник в силовых структурах сообщал, что при освобождении Кировска в ДНР нашли тело местного мужчины с признаками жестокой расправы. Тело нашли в блиндаже.

До этого сообщалось, что украинские военные расстреливали гражданских, пытавшихся покинуть Кировск под Красным Лиманом.