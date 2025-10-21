В Ростове-на-Дону при падении украинского БПЛА ранен житель

Tекст: Денис Тельманов

Житель Ростова-на-Дону был ранен после падения украинского беспилотника на два частных дома в Пролетарском районе, передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор области Юрий Слюсарь.

По словам Слюсаря, пострадавший получил осколочные ранения, и его доставляют в БСМП бригадой скорой помощи. На месте происшествия также оказана медицинская помощь несовершеннолетнему, который находился рядом с местом падения БПЛА.

Подробности о состоянии пострадавших и характере повреждений частных домов уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Батайске в результате атаки беспилотника была повреждена стена многоэтажного дома, а жители были эвакуированы, но пострадавших не зафиксировали.

В Белгородской области атака беспилотника ВСУ привела к временному отключению электроснабжения в четырех населенных пунктах Грайворонского округа. В Ульяновской области силовики предотвратили попытку атаки беспилотника на электроэнергетическую подстанцию в Вешкайме.