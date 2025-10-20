Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.4 комментария
В Белгородской области четыре села остались без света после атаки ВСУ
В результате атаки беспилотника ВСУ четыре населенных пункта Грайворонского городского округа Белгородской области временно остались без электроснабжения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Как указал в своем Telegram-канале Гладков, «под удары ВСУ попали три муниципалитета нашей области. Предварительно, никто из жителей не пострадал… В Грайворонском округе в результате атаки дрона повреждена линия электропередачи – жители сел Глотово, Гора-Подол, Заречье-Первое и Козинка временно остаются без света».
Гладков уточнил, что аварийные службы приступят к восстановлению электроснабжения после согласования с Минобороны России. Кроме того, в городе Шебекино в результате атаки беспилотника были выбиты окна в 14 квартирах многоэтажного дома, осколками поврежден легковой автомобиль.
В селе Старовщина на территории частного домовладения также выбиты окна, повреждены фасад, забор и автомобиль. В хуторе Плотвянка Волоконовского района в результате атаки дрона пострадал частный дом: выбиты окна, повреждены крыша и хозяйственная постройка.
Также в селе Борисовка после сброса взрывного устройства с беспилотника были повреждены кровля и остекление дома, а также надворные постройки. Губернатор отметил, что пострадавших среди мирных жителей нет.
Ранее Гладков сообщил, что два человека погибли и один ранен в селе Ясные Зори из-за сбросов взрывных устройств с беспилотника на территорию сельхозпредприятия.
Минобороны сообщило о четырех сбитых БПЛА над территорией Белгородской области. Силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ самолетного типа за четыре часа, из них четыре уничтожили именно над Белгородской областью.