Над тремя регионами России сбили шесть украинских БПЛА

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что «18 октября текущего года в период с 14.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре – над территорией Белгородской области, один – над территорией Курской области, один – над территорией Брянской области».

Ранее Минобороны сообщили, что пять украинских беспилотников самолетного типа были уничтожены средствами ПВО над Белгородской и Курской областями в течение двух часов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО ночью сбили 41 беспилотник над различными регионами страны и акваторией Черного моря. ПВО также уничтожили 29 украинских беспилотников в российских регионах.