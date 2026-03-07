В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.8 комментариев
В Малайзии селяне остановили поезд с отказавшими тормозами с помощью мотоцикла
Daily Express: Селяне Малайзии смогли остановить поезд ради спасения учителей
Сельские жители штата Сабах Малайзии с помощью мотоцикла и тележки смогли предотвратить катастрофу, остановив поезд с неработающими тормозами и спасая учителей, сообщает Daily Express.
По данным Daily Express, утром 4 марта в Сабахе пригородный поезд, перевозивший учителей в деревенские школы, столкнулся с отказом тормозной системы. Машинист не смог остановить состав самостоятельно, и поезд продолжал двигаться по железнодорожным путям, сообщает «Царьград».
На помощь пришли местные жители, которые положили перед локомотивом мотоцикл с большой деревянной тележкой, благодаря чему скорость состава уменьшилась и он вскоре остановился. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал.
В публикации отмечается, что железнодорожные пути в этом районе находятся в неудовлетворительном состоянии, и проблемы с техническим состоянием мешают регулярному движению поездов. Железная дорога остается важной транспортной артерией для местных жителей. После происшествия местный законодатель обратился к Департаменту железных дорог Сабаха с требованием срочно принять меры по ремонту путей. Он напомнил, что план восстановления был утвержден еще в 2025 году, однако работы по проекту так и не начались.
Ранее сообщалось, что россияне не пострадали при столкновении локомотива с пассажирским поездом в Таиланде.
До этого в Чехии кража кабелей парализовала движение десятков пассажирских составов.