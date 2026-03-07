Daily Express: Селяне Малайзии смогли остановить поезд ради спасения учителей

Tекст: Вера Басилая

По данным Daily Express, утром 4 марта в Сабахе пригородный поезд, перевозивший учителей в деревенские школы, столкнулся с отказом тормозной системы. Машинист не смог остановить состав самостоятельно, и поезд продолжал двигаться по железнодорожным путям, сообщает «Царьград».

На помощь пришли местные жители, которые положили перед локомотивом мотоцикл с большой деревянной тележкой, благодаря чему скорость состава уменьшилась и он вскоре остановился. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

В публикации отмечается, что железнодорожные пути в этом районе находятся в неудовлетворительном состоянии, и проблемы с техническим состоянием мешают регулярному движению поездов. Железная дорога остается важной транспортной артерией для местных жителей. После происшествия местный законодатель обратился к Департаменту железных дорог Сабаха с требованием срочно принять меры по ремонту путей. Он напомнил, что план восстановления был утвержден еще в 2025 году, однако работы по проекту так и не начались.

