Tекст: Ирма Каплан

«В селе Ясные Зори в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника на территорию сельхозпредприятия погибли два мирных жителя. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте», – сказано в посте.

Гладков добавил, что также был ранен мирный житель. В городской больнице №2 города Белгорода мужчине с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги проводят операцию.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при выполнении боевого задания в селе Борисовка Волоконовского района Белгородской области четыре бойца «Орлана» были ранены, один погиб.

В течение суток над Белгородской областью были сбиты и подавлены 55 украинских беспилотников, в результате атак

ранены шесть мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области.