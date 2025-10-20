Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
Жители села под Белгородом погибли из-за сбросов взрывных устройств с БПЛА
Два человека погибли и один ранен в селе Ясные Зори из-за сбросов взрывных устройств с беспилотника на территорию сельхозпредприятия, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В селе Ясные Зори в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника на территорию сельхозпредприятия погибли два мирных жителя. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте», – сказано в посте.
Гладков добавил, что также был ранен мирный житель. В городской больнице №2 города Белгорода мужчине с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги проводят операцию.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при выполнении боевого задания в селе Борисовка Волоконовского района Белгородской области четыре бойца «Орлана» были ранены, один погиб.
В течение суток над Белгородской областью были сбиты и подавлены 55 украинских беспилотников, в результате атак
ранены шесть мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области.