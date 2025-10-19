При атаке украинских БПЛА на Белгородскую область ранены шесть человек

Tекст: Вера Басилая

За прошедшие сутки над Белгородской областью были сбиты и подавлены 55 украинских беспилотников, сообщил в Telegram-канале Гладков.

Под удар попали 51 населенный пункт в девяти районах региона. Зафиксированы обстрелы, в ходе которых выпущено 38 снарядов и совершено 99 атак беспилотниками.

В Белгородском районе атакованы 15 населенных пунктов 27 дронами, из которых 24 удалось сбить или подавить. В селе Лозовое ранена женщина, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Борисовский район был атакован четырьмя дронами, один из них был сбит. В Валуйском округе шесть населенных пунктов подверглись атакам 12 дронов, четыре сбили, ранены двое несовершеннолетних.

В Волоконовском районе нанесены удары четырьмя БПЛА, два из них подавлены. В Краснояружском районе выпущено семь боеприпасов и совершены атаки семью дронами, четыре из которых подавлены. В Ракитянском районе поселок Ракитное подвергся атаке одного беспилотника. В Шебекинском округе город Шебекино и четыре села атакованы 18 дронами, 14 из них нейтрализованы.

В Прохоровском районе системой ПВО сбиты три беспилотника самолетного типа. В Грайворонском округе по разным населенным пунктам выпущено 31 боеприпас и совершены удары 23 дронами, из которых три были сбиты и подавлены. В больницу Белгорода госпитализированы двое мужчин, раненных в результате обстрелов, а также глава одной из территориальных администраций, пострадавший на автодороге.

Минобороны сообщило о четырех сбитых БПЛА над территорией Белгородской области.

Силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ самолетного типа за четыре часа, из них четыре уничтожили именно над Белгородской областью.

Глава Мокроорловской администрации Грайворонского округа Сергей Кулаков получил ранения в результате атаки дрона ВСУ.

В результате атаки ВСУ на Грайворонский округ Белгородской области мирный житель получил минно-взрывную травму и осколочное ранение живота.