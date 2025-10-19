  • Новость часаУдаром «Искандера-М» уничтожена установка HIMARS в Черниговской области
    «Снова ощущаю радость. Это один из эффектов реабилитации ветеранов»
    WP: Путин в разговоре с Трампом потребовал полного контроля над ДНР
    Медведев рассказал об испытаниях перспективных вооружений
    Из Лувра украли украшения Наполеона
    Российские войска освободили Чунишино в ДНР и запорожскую Полтавку
    МИД: На Украине разворовано полмиллиона единиц оружия
    Колумбия потребовала от США ответа за ракетный удар по рыбацкой лодке
    Названа стоимость строительства тоннеля между Россией и США
    Золотой запас России удвоился с 2023 года
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ждет ли Британию «революция здравого смысла»

    Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.

    Борис Акимов Борис Акимов Как России поднять рождаемость до уровня Израиля

    Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    19 октября 2025, 12:49 • Новости дня

    При атаке украинских БПЛА на Белгородскую область ранены шесть человек

    Tекст: Вера Басилая

    В течение суток над Белгородской областью были сбиты и подавлены 55 украинских беспилотников, в результате атак ранены шесть мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    За прошедшие сутки над Белгородской областью были сбиты и подавлены 55 украинских беспилотников, сообщил в Telegram-канале Гладков.

    Под удар попали 51 населенный пункт в девяти районах региона. Зафиксированы обстрелы, в ходе которых выпущено 38 снарядов и совершено 99 атак беспилотниками.

    В Белгородском районе атакованы 15 населенных пунктов 27 дронами, из которых 24 удалось сбить или подавить. В селе Лозовое ранена женщина, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Борисовский район был атакован четырьмя дронами, один из них был сбит. В Валуйском округе шесть населенных пунктов подверглись атакам 12 дронов, четыре сбили, ранены двое несовершеннолетних.

    В Волоконовском районе нанесены удары четырьмя БПЛА, два из них подавлены. В Краснояружском районе выпущено семь боеприпасов и совершены атаки семью дронами, четыре из которых подавлены. В Ракитянском районе поселок Ракитное подвергся атаке одного беспилотника. В Шебекинском округе город Шебекино и четыре села атакованы 18 дронами, 14 из них нейтрализованы.

    В Прохоровском районе системой ПВО сбиты три беспилотника самолетного типа. В Грайворонском округе по разным населенным пунктам выпущено 31 боеприпас и совершены удары 23 дронами, из которых три были сбиты и подавлены. В больницу Белгорода госпитализированы двое мужчин, раненных в результате обстрелов, а также глава одной из территориальных администраций, пострадавший на автодороге.

    Минобороны сообщило о четырех сбитых БПЛА над территорией Белгородской области.

    Силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ самолетного типа за четыре часа, из них четыре уничтожили именно над Белгородской областью.

    Глава Мокроорловской администрации Грайворонского округа Сергей Кулаков получил ранения в результате атаки дрона ВСУ.

    В результате атаки ВСУ на Грайворонский округ Белгородской области мирный житель получил минно-взрывную травму и осколочное ранение живота.

    18 октября 2025, 19:18 • Новости дня
    Вэнс объяснил галстук главы Пентагона с триколором РФ на встрече с Зеленским

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал ситуацию с галстуком главы Пентагона Пита Хегсета в цветах российского триколора на встрече лидера США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

    Остроты ситуации на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского добавил галстук министра обороны США: цвета на нем располагались в том же порядке, что и на российском триколоре – белый сверху, затем синий и красный внизу. Эта деталь не осталась незамеченной как журналистами, так и пользователями соцсетей, передает «Московский комсомолец».

    Вэнс отреагировал на ситуацию в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), заметив: «Или, может быть, он носил цвета Америки». Вице-президент тем самым напомнил, что эти три цвета также присутствуют на флаге США.

    Накануне министр обороны США Пит Хегсет появился на переговорах американского президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в галстуке, который был оформлен в цветах российского флага.

    18 октября 2025, 17:35 • Новости дня
    Мерц сообщил о недовольстве Зеленского визитом в США

    Мерц: Зеленский остался недоволен итогами визита в США

    Мерц сообщил о недовольстве Зеленского визитом в США
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Визит Владимира Зеленского в США не оправдал его ожиданий, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в беседе с главой украинского режима.

    По его словам, «визит прошел не так, как хотел Зеленский». Мерц подчеркнул, что намерен продолжать поддерживать оказание европейской помощи Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на N-tv.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что публичные заявления, прозвучавшие после встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, говорят о том, что глава киевского режима не смог достичь своих целей в ходе визита в Вашингтон.

    В субботу в ходе переговоров в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Украина стремится к эскалации конфликта с Россией.

    17 октября 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

    В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    18 октября 2025, 17:00 • Новости дня
    Медведев: Бандеровская банда не будет признана победителем у себя дома
    Медведев: Бандеровская банда не будет признана победителем у себя дома
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. прокомментировал заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что «Россия и Украина должны признать себя победителями в конфликте». По мнению Медведева, такой подход не отражает реальной ситуации на Украине.

    В ходе встречи с Владимиром Зеленским Трамп заявил, что и Россия, и Украина могут признать себя «победителями в конфликте», указал Медведев в своем Telegram-канале. «Так часто бывает по итогам военных столкновений. Но это не наш случай. И дело не только в том, что нам нужна победа с известными всем условиями. Это аксиома», – подчеркнул он.

    «Дело и в том, что нынешняя бандеровская банда не будет признана победителем у себя дома ни при каких условиях», – указал зампред СБ России. Это, по словам Медведева, понимает как сам Зеленский, так и его политические конкуренты. Они не простят ему потерю территорий, как ее не простят и украинские нацисты.

    «Поэтому окончание войны – смерть режиму. Так что тезис Трампа здесь не работает», – пояснил Медведев.

    Он отметил, что главе Белого дома удалось «удачно поиграть в «Томагавки» в свойственной ему манере. «И закончил партию в лучших традициях отправки ядерных субмарин. Извини, брателло, самим не хватает», – добавил зампред СБ.

    При этом Медведев заметил, что Трамп остается верен своей позиции «Это не моя война, во всем виноват маразматик Б. (Джо Байден, предыдущий президент США)». «Но это, конечно, совсем не конец накачки Киева новым оружием. Продолжение следует, и нам надо быть готовыми к любому развитию событий», – подвел итог Медведев.

    Напомним, в четверг президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Затем Трамп анонсировал встречу с российским коллегой в Будапеште.

    После этого Трамп усомнился в возможности передать киевскому режиму крылатые ракеты Tomahawk. Он отметил, что Соединенным Штатам самим нужны такие ракеты.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Зеленский прилетел в Вашингтон за «Томагавками» и поддержкой, но улетел с пустыми руками.

    18 октября 2025, 18:47 • Новости дня
    Пушков заявил о неприятных последствиях саммита России и США для ЕС
    Пушков заявил о неприятных последствиях саммита России и США для ЕС
    @ Анастасия Петрова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решения президента США Дональда Трампа и их последствия могут оказаться еще более тяжелыми для Европы, однако предстоящий саммит президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги уже испортил настроение в Брюсселе, Париже, Берлине и Лондоне, считает сенатор Совфеда Алексей Пушков.

    Пушков в своем Telegram-канале отметил, что еще несколько дней назад премьер-министр Эстонии Кая Каллас надеялась на восстановление единства ЕС и США по Украине, как это было при администрации бывшего президента США Джо Байдена, но эти ожидания не оправдались.

    Сенатор подчеркнул, что между Трампом и Байденом существует принципиальная разница: «Трамп не Байден и им не станет. Он много раз об этом говорил сам, и в Европе это знали, но надеялись на чудо: а вдруг?». Кроме того, по словам сенатора, Россия продемонстрировала такую устойчивость в военной и экономической сферах, которую невозможно игнорировать – и Трамп это заметил.

    Еще один фактор, на который обратил внимание Пушков, заключается в идейных противоречиях между евролибералами и Трампом. Сенатор отметил, что европейские либералы и американские демократы выступают за «либеральную диктатуру», поддерживают множественные гендеры и присутствие трансгендеров в женском спорте, тогда как Трамп занимает противоположную позицию. По его словам, евролибералы – это те же американские демократы, только живущие на другом континенте.

    Пушков также напомнил о недавних настроениях европейских либералов, которые «мечтали о смерти Трампа» и поддерживали Камалу Харрис, несмотря на ее очевидную, по его мнению, бездарность. Сенатор заверил, что Трамп не забыл об этом отношении к себе.

    Ранее испанская газета El Pais со ссылкой на несколько источников в ЕС сообщила, что в кулуарах Европейского союза будущую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште считают серьезным вызовом для Брюсселя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров Путина и Трампа. Венгерский министр иностранных дел Сийярто обсудил с помощником президента России Ушаковым подготовку встречи Путина и Трампа в Будапеште. Китай поддержал проведение встречи Путина и Трампа в Будапеште.

    19 октября 2025, 11:00 • Новости дня
    Высокопоставленный офицер ВСУ ликвидирован ударом ФАБ под Красноармейском
    Высокопоставленный офицер ВСУ ликвидирован ударом ФАБ под Красноармейском
    @ Роменська Міська Рада

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате авиационного удара в районе Красноармейска был уничтожен украинский подполковник Андрей Борков, занимавшийся вопросами связи и кибербезопасности, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.

    По его словам, российские войска ликвидировали подполковника ВСУ Андрея Боркова ударом фугасной авиационной бомбы, передает Lenta.ru.

    «Прилет ФАБ в окрестностях Красноармейска сложил пункт управления связью, где и находился старший офицер войск связи и кибербезопасности ВСУ», – написал военкор.

    Также он подчеркнул, что украинские войска связи и кибербезопасности получают поддержку сразу от нескольких европейских стран, включая Данию, Исландию, Италию, Латвию, Литву, Люксембург, Нидерланды и Эстонию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России уничтожили пункты ВСУ ударом ФАБ в ДНР и Харьковской области. ВКС России также нанесли удар ФАБ по взводу ВСУ в Днепропетровской области.

    19 октября 2025, 03:10 • Новости дня
    В посольстве России в Боготе рассказали о просьбах родственников наемников ВСУ

    Посольство РФ в Боготе рассказало о запросах от родственников наемников ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    В российское посольство в Боготе продолжают обращаться родственники колумбийских наемников ВСУ с просьбами помочь с репатриацией тел и поиском пропавших, рассказал временный поверенный в делах России в Колумбии Константин Дорохин.

    В российское посольство регулярно поступают обращения родственников колумбийцев, воевавших на стороне ВСУ. Люди просят содействия в возвращении тел погибших и помощи в поиске пропавших без вести наемников, сообщил дипломат РИА «Новости».

    Он уточнил, что всем обратившимся рекомендуется направлять подобные запросы в консульский отдел посольства Колумбии в Москве.

    «Судьбы всех «солдат удачи», отправляющихся «на заработки» на стороне ВСУ, бесславны и предельно схожи. Все они без исключения используются киевским режимом в качестве пушечного мяса, чьи интересы никого не волнуют, а о каких-либо правах и вовсе не идет и речи. Конец таких 'вояжей' иностранцев на Украину, как правило, трагичен», – заявил Дорохин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинский военный сообщил о прибытии двух тысяч колумбийских наемников на территорию страны. Власти Колумбии решили запретить наемничество для своих граждан. Российский военный рассказал, как ВСУ убили колумбийца, попытавшегося сдаться российским войскам.

    19 октября 2025, 05:20 • Новости дня
    L'Antidiplomatico указал на капитуляцию Зеленского в Овальном кабинете
    L'Antidiplomatico указал на капитуляцию Зеленского в Овальном кабинете
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В привычном ироничном тоне итальянский портал L'Antidiplomatico оценил итоги поездки главы киевского режима Владимира Зеленского в Белый дом, отметив, что итоги поездки можно назвать полной капитуляцией: ни ракет, ни санкций, ни разрешения на удары вглубь России.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что надеется «закончить войну», не думая о «Томагавках». В начале встречи он дал понять журналистам, что считает атаку на Россию с применением американского оружия вглубь территории эскалацией. Он не хочет заходить так далеко. Так стало ясно, что его позиция противоположна видению Зеленского, отмечает портал L'Antidiplomatico.

    «Единственной картой, которую ему [Зеленскому] удалось разыграть в ходе публичной встречи, стала карта обмена: он предложил США ноу-хау для укрепления индустрии беспилотников в обмен на ракеты. Президент США дал краткий ответ: украинские беспилотники очень хороши, но ничего похожего на наши самолеты нет», – говорится в материале.

    Автор статьи указывает на одну важную деталь, которую Трамп раскрывает на пресс-конференции после переговоров с Зеленским, он подчеркивает, что ракеты Tomahawk – американское оружие, которое служит США, а раздача его другим странам лишает Вашингтон сдерживающей силы. Не говоря о том, что у Трампа могут быть собственные планы на эти ракеты на фоне эскалации с Ираном и Венесуэлой.

    «Он [Зеленский] не только возвращается домой ни с чем, но и вынужден принять условия, выдвинутые Белым домом: «Мы должны остановиться там, где находимся сейчас, Трамп прав». Значительная неудача после того, как в очередной раз было заявлено об ударах вглубь России, украинской наступательной инициативе и отвоевании собственных территорий», – резюмирует автор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский приезжал в Вашингтон с намерением обсудить с Трампом вопрос передачи Украине ракет Tomahawk. Но после беседы с президентом России Владимиром Путиным Трамп заявил, что ракеты Tomahawk нужны самим США, отметив, что надеется на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских ракет Tomahawk.

    19 октября 2025, 09:41 • Новости дня
    Российский боец без оружия уничтожил двух украинских военных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Донецкой народной республике российский боец с позывным «Перс» сумел ликвидировать двоих противников, оказавшись без автомата после атаки дрона, рассказал РИА Новости командир мотострелкового взвода «Южной» группировки войск с позывным Боец.

    По его словам, российский военнослужащий с позывным Перс сумел ликвидировать двух украинских бойцов в ДНР, несмотря на то что остался без оружия, сообщает РИА «Новости». Боец рассказал, что после атаки украинского FPV-дрона автомат Перса оказался прижат броней, и ему пришлось перемещаться в другое укрытие. Когда боец дошел до блиндажа, он заметил двух украинских военных и, чтобы сблизиться, притворился своим, сказав: «Хлопцы, я свой». Украинские бойцы впустили его, после чего «Перс» нанес удар ножом одному в шею, забрал автомат и ликвидировал второго противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский солдат одержал победу в рукопашном бою над бойцом ВСУ. Штурмовик описал рукопашную схватку, которая произошла в окопе у Александрополя. Российский танкист взял в плен боевика ВСУ после рукопашной схватки.

    19 октября 2025, 10:19 • Новости дня
    Подполье сообщило об уничтожении складов и техники ВСУ в Славянске
    Подполье сообщило об уничтожении складов и техники ВСУ в Славянске
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате удара по Славянску в ДНР были уничтожены склады с вооружением, позиции техники и укрытия для украинских войск, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в результате удара по Славянску, находящемуся под контролем украинских военных, были уничтожены склады, техника и укрытия Вооруженных сил Украины, сообщает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об уничтожении операторов дронов ВСУ под Запорожьем. Подполье взорвало ключевую вышку спецсвязи ВСУ в Чернигове. Подполье нанесло удар по натовским самолетам в Кривом Роге.

    19 октября 2025, 09:14 • Новости дня
    Подполье сообщило об уничтожении эшелона и ПВО на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ударов в Сумской области были уничтожены позиции противовоздушной обороны, склады горюче-смазочных материалов и эшелон с техникой украинских военных, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, позиции противовоздушной обороны, полевые склады с горюче-смазочными материалами и эшелон с техникой Вооружённых сил Украины были уничтожены ударами в Сумской области, передает РИА «Новости». Лебедев сообщил, что ударам подверглись склады и пункты логистики, включая железнодорожные эшелоны с техникой и боекомплектом, а также точки сосредоточения транспортных средств. Кроме того, были поражены позиции и узлы ПВО в приграничной полосе.

    Лебедев отметил, что удары также пришлись по полевым складам с горюче-смазочными материалами. О подробных последствиях и возможных потерях с украинской стороны информации пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье под Запорожьем уничтожило операторов дронов ВСУ. Подполье в Чернигове взорвало ключевую вышку спецсвязи ВСУ. Подполье в Кривом Роге нанесло удар по самолетам НАТО.

    19 октября 2025, 10:29 • Новости дня
    Мирошник сообщил о хищении полмиллиона единиц оружия «воришками» на Украине

    Мирошник: Полмиллиона единиц оружия разворовано «мелкими воришками» на Украине

    Мирошник сообщил о хищении полмиллиона единиц оружия «воришками» на Украине
    @ Bernd Weibrod/dpa/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Почти полмиллиона единиц оружия разворовано на Украине «мелкими воришками», заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    Мирошник в своем Telegram-канале заявил, что оружие растащили «мелкие воришки» по углам и схронам. Речь идет о вооружении, которое было украдено внутри страны.

    Мирошник подчеркнул, что перепродажа иностранного вооружения происходит в гораздо больших масштабах и вне учета полиции, а контролирует эти процессы, по его словам, верхушка киевского режима совместно со спецслужбами западных стран.

    «Эти полмиллиона относятся к категории «трошечки для себе» (немного для себя – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил дипломат.

    Ранее Нацполиция Украины сообщила о почти полумиллионе украденных или утерянных единиц оружия с февраля 2022 года.

    Между тем, страны ЕС обязались купить у США оружие для Украины на 422 млн долларов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что западное оружие, поставляемое на Украину, уже наводнило черные рынки и это приведет Европу к катастрофическим последствиям.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.

    18 октября 2025, 18:19 • Новости дня
    Генерал Ричардс: Британия находится в состоянии гибридной войны с Россией
    Генерал Ричардс: Британия находится в состоянии гибридной войны с Россией
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший начальник генерального штаба вооруженных сил Британии Дэвид Ричардс заявил, что Украина не сможет победить Россию в конфликте.

    По его словам, Запад вдохновил Украину на борьбу, но не предоставил ей достаточных средств для победы, передает РИА «Новости». Ричардс в интервью изданию Independent отметил, что у Киева недостаточно человеческих ресурсов, чтобы одержать верх, если только Запад не решит напрямую вмешаться, чего, по его мнению, не произойдет. Он подчеркнул, что для Британии конфликт на Украине не является экзистенциальной угрозой.

    Экс-глава британского генштаба также признал, что Британия находится в состоянии гибридной войны с Россией, однако участие в прямом вооруженном столкновении не отвечает ее национальным интересам. По его словам, «русские не проигрывают», а максимум, на что сейчас может рассчитывать Украина, это ничья.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что призвал стороны украинского конфликта прекратить боевые действия и остановить войска на нынешней линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский согласился с предложением Трампа о прекращении боевых действий на текущих позициях.

    Напомним, в пятницу состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с Трампом. Президент России заявил, что российские войска полностью владеют стратегической инициативой по всей линии соприкосновения.

    18 октября 2025, 19:05 • Новости дня
    Над тремя регионами России сбили шесть украинских БПЛА

    Tекст: Дарья Григоренко

    В течение четырех часов были сбиты шесть беспилотников самолетного типа, причем четыре из них уничтожили над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что «18 октября текущего года в период с 14.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре – над территорией Белгородской области, один – над территорией Курской области, один – над территорией Брянской области».

    Ранее Минобороны сообщили, что пять украинских беспилотников самолетного типа были уничтожены средствами ПВО над Белгородской и Курской областями в течение двух часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО ночью сбили 41 беспилотник над различными регионами страны и акваторией Черного моря. ПВО также уничтожили 29 украинских беспилотников в российских регионах.

    19 октября 2025, 12:18 • Новости дня
    Российские войска освободили Чунишино в ДНР и запорожскую Полтавку

    Минобороны сообщило об освобождении Чунишино в ДНР и запорожской Полтавки

    Российские войска освободили Чунишино в ДНР и запорожскую Полтавку
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате активных наступательных действий подразделения ВС России взяли под контроль Чунишино в ДНР и Полтавку в Запорожской области, сообщило Министерство обороны России.

    Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Чунишино в Донецкой народной республике, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили населенный пункт Полтавка в Запорожской области.

    В районах Торецкого, Гришино, Новогригоровки, Новопавловки, Димитрова, Вольного, Новониколаевки и Красноармейска в ДНР поражены подразделения ВСУ, включая механизированные, десантно-штурмовые, егерские и штурмовые бригады. Сообщается, что потери украинских формирований достигли 485 военнослужащих, уничтожены танк, боевая бронированная машина «Казак», шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

    Группировка «Север» улучшила тактическое положение и нанесла поражение противнику в Сумской области. На Харьковском направлении были уничтожены подразделения тяжелой механизированной и мотопехотной бригад ВСУ, потери которых превысили 210 военнослужащих, ликвидированы бронированные машины, автомобили и самоходная артиллерийская установка «Богдана».

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи, уничтожив до 230 украинских военнослужащих, танк, две бронированные машины, 28 автомобилей, артиллерийское орудие, 11 станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

    Южная группировка улучшила положение по переднему краю, уничтожив до 205 военнослужащих противника, два танка, бронетехнику, в том числе произведенную в США, и несколько складов боеприпасов.

    В ходе боевых действий подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад территориальной обороны Украины в районах населенных пунктов Долинка, Егоровка, Дорожнянка в Запорожской области, Алексеевка и Приволье в Днепропетровской области.

    По данным источника, противник потерял более 380 военнослужащих, четыре бронированные машины, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия и склад материальных средств.

    Подразделения группировки войск «Днепр» также нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Змиевка, Львово, Садовое в Херсонской области, а также Павловка и Малая Токмачка в Запорожской области. Уничтожены более 90 украинских военных, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия, станции радиолокации и радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов.

    В сообщении отмечается, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры и пунктам временной дислокации ВСУ в 143 районах.

    Ранее российские войска разрезали единую оборону ВСУ в Красноармейске и Димитрове.

    Минобороны сообщило об освобождении Плещеевки в Донецкой народной республике.

    ВС России освободили населенные пункты Тихое и Песчаное в Харьковской области, а также Приволье в Днепропетровской области.

    19 октября 2025, 13:23 • Новости дня
    Ударом «Искандера-М» уничтожена установка HIMARS в Черниговской области
    Ударом «Искандера-М» уничтожена установка HIMARS в Черниговской области
    @ mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России ракетным ударом оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» уничтожили пусковую установку HIMARS и до 15 военных киевского режима в Черниговской области, сообщило Министерство обороны России.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, российская разведка обнаружила место стоянки реактивной системы залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Кузьминское, расположенного в 133 км северо-восточнее Чернигова и в 18 км от государственной границы.

    После выявления цели расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» был нанесен точечный ракетный удар по координатам стоянки. Средствами объективного контроля подтверждено полное уничтожение пусковой установки HIMARS.

    Кроме того, уничтожены два автомобиля повышенной проходимости, укрытие для личного состава и до пятнадцати боевиков киевского режима, находившихся в районе удара.

    ВКС России уничтожили базу ВСУ у Куриловки в Харьковской области.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили кабину управления, пусковую установку американского ЗРК Patriot и радиолокационную станцию AN/MPQ-65.

    Минобороны сообщило о поражении базы запуска беспилотников ВСУ под Харьковом ракетой «Искандер».

