Глава Мокрой Орловки Белгородской области Кулаков получил ранение при атаке ВСУ
Глава Мокроорловской администрации Грайворонского округа Белгородской области Сергей Кулаков получил ранения в результате атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков в своем канале на платформе Max сообщил: «В результате атаки дрона ВСУ ранен глава Мокроорловской территориальной администрации Грайворонского округа. Вражеский беспилотник нанес удар по легковому автомобилю на участке автодороги Мокрая Орловка – Дунайка», передает РИА «Новости».
По информации губернатора, Кулакова доставили бойцы самообороны в Грайворонскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и осколочные ранения головы и ноги. Для дальнейшей медицинской помощи и обследования пострадавшего переведут в областную клиническую больницу.
Напомним, в субботу ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 149 дронами.
Ранее глава городского округа Первомайск Сергей Колягин сообщил, что в результате детонации неизвестного взрывного устройства во время разминирования в Первомайском округе ЛНР погиб сотрудник центра гуманитарного разминирования.