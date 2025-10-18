Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.2 комментария
Сотрудник Национального центра разминирования погиб при подрыве в ЛНР
В результате детонации неизвестного взрывного устройства во время разминирования в Первомайском округе ЛНР погиб сотрудник центра гуманитарного разминирования, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в своем Telegram-канале.
По его словам, сотрудник Национального центра гуманитарного разминирования погиб в результате взрыва неустановленного взрывного устройства во время плановых сапёрно-розыскных работ на территории Первомайского городского округа Луганской народной республики, передает РИА «Новости».
Колягин отметил: «Вчера в ходе плановых сапёрно-розыскных работ по разминированию прилегающей территории населенных пунктов Первомайского городского округа произошёл трагический инцидент с детонацией неустановленного взрывного устройства. В результате данного происшествия погиб сотрудник Национального центра гуманитарного разминирования».
По его словам, уже в субботу в многопрофильную больницу был доставлен житель поселка Троицкое 1991 года рождения с множественными осколочными ранениями. Ему оказана необходимая медицинская помощь.
Как уточнил глава округа, мужчина получил травмы из-за неосторожного обращения с обнаруженным взрывоопасным предметом, который впоследствии сдетонировал.
