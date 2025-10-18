Сотрудник Национального центра разминирования погиб при подрыве в ЛНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, сотрудник Национального центра гуманитарного разминирования погиб в результате взрыва неустановленного взрывного устройства во время плановых сапёрно-розыскных работ на территории Первомайского городского округа Луганской народной республики, передает РИА «Новости».

Колягин отметил: «Вчера в ходе плановых сапёрно-розыскных работ по разминированию прилегающей территории населенных пунктов Первомайского городского округа произошёл трагический инцидент с детонацией неустановленного взрывного устройства. В результате данного происшествия погиб сотрудник Национального центра гуманитарного разминирования».

По его словам, уже в субботу в многопрофильную больницу был доставлен житель поселка Троицкое 1991 года рождения с множественными осколочными ранениями. Ему оказана необходимая медицинская помощь.

Как уточнил глава округа, мужчина получил травмы из-за неосторожного обращения с обнаруженным взрывоопасным предметом, который впоследствии сдетонировал.

