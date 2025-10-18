Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.17 комментариев
Мирный житель пострадал при ударе дрона ВСУ в Белгородской области
В результате атаки ВСУ на Грайворонский округ Белгородской области мирный житель получил минно-взрывную травму и осколочное ранение живота, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В Грайворонском округе в селе Глотово от удара дрона ранен мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение живота», – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Пострадавшего на скорой доставляют в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшей медицинской помощи. Помимо этого, в результате атаки в селе повреждена надворная постройка на территории частного домовладения.
Ранее Гладков сообщил, что два мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ на территории Белгородской области. Кроме того, глава Мокрой Орловки Белгородской области Сергей Кулаков получил ранение при атаке ВСУ.
Напомним, в субботу ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 149 дронами.