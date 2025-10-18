Мирный житель пострадал при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

Tекст: Дарья Григоренко

«В Грайворонском округе в селе Глотово от удара дрона ранен мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение живота», – написал глава региона в своем Telegram-канале.

Пострадавшего на скорой доставляют в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшей медицинской помощи. Помимо этого, в результате атаки в селе повреждена надворная постройка на территории частного домовладения.

Ранее Гладков сообщил, что два мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ на территории Белгородской области. Кроме того, глава Мокрой Орловки Белгородской области Сергей Кулаков получил ранение при атаке ВСУ.

Напомним, в субботу ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 149 дронами.