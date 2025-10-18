При атаках ВСУ пострадали два мирных жителя в Белгородской области

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, удары были нанесены утром по хутору Кургашки Валуйского округа. Там дрон ВСУ атаковал автомобиль, в котором находились подростки, передает РИА «Новости».

Гладков подчеркнул: «Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. Ранены два мирных жителя. В Валуйскую ЦРБ обратилась 16-летняя девочка, которая также была в автомобиле при атаке дрона сегодня утром в хуторе Кургашки». Врачи диагностировали у пострадавшей минно-взрывную травму и непроникающее осколочное ранение грудной клетки.

Также известно, что 13-летний ребенок получил ранения в результате этого же удара дрона. Кроме того, в селе Козинка Грайворонского округа местный житель наступил на взрывное устройство, его доставили с минно-взрывной травмой и осколочным ранением спины в Грайворонскую ЦРБ.

В субботу Гладков сообщил, что украинская армия за сутки атаковала Белгородскую область сотнями беспилотников, за этот период погиб один мирный житель.

Ранее губернатор региона сообщал, что в реанимации скончался мужчина, получивший тяжелые ранения при атаке БПЛА в селе Мокрая Орловка. Также он информировал, что несколько населенных пунктов остаются без электроснабжения из-за повреждения инфраструктуры в результате атаки беспилотника.