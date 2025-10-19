Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
При атаке FPV-дрона под Белгородом погиб боец добровольческого отряда «Орлан»
При выполнении боевого задания в селе Борисовка Волоконовского района Белгородской области четыре бойца «Орлана» были ранены, один погиб, сообщил в Telegram-канале Оперштаб региона.
«При выполнении боевого задания в селе Борисовка Волоконовского района в результате атаки FPV-дрона погиб один и ранены четыре бойца подразделения «Орлан». От полученных ранений боец скончался до прибытия в больницу», – сказано в посте.
Трое раненых бойцов были доставлены в Валуйскую ЦРБ, у всех диагностированы осколочные ранения ног, спины и головы. Еще один боец доставлен в Волоконовскую ЦРБ, где ему диагностированы множественные осколочные ранения рук и ног, добавили там.
Пострадавшие получают всю необходимую помощь, подчеркнули в оперштабе.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в течение суток над Белгородской областью были сбиты и подавлены 55 украинских беспилотников, в результате атак ранены шесть мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Днем ранее глава Мокроорловской администрации Грайворонского округа Сергей Кулаков получил ранения в результате атаки дрона ВСУ.