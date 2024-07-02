СМИ: Провал Байдена на дебатах с Трампом вызвал раскол в Белом доме

Axios: Провал Байдена на дебатах с Трампом вызвал раскол в Белом доме

Tекст: Александра Юдина

По словам журналиста, ряд сотрудников Белого дома деморализованы, а другие чиновники не придают значения провалу Байдена, что привело к расколу, передает ТАСС.

Корреспондент отмечает, что люди «наверху» иногда не понимают, насколько недовольны те, кто находится ниже них по должности.

Томпсон добавил, что между семьей Байдена и сотрудниками его администрации есть «невероятный разрыв».

Напомним, спонсоры Демократической партии обсуждают возможность исключения Байдена из списка претендентов на пост президента США после провального выступления на дебатах.

