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СМИ: Провал Байдена на дебатах с Трампом вызвал раскол в Белом доме
Axios: Провал Байдена на дебатах с Трампом вызвал раскол в Белом доме
Провальное выступление действующего президента США Джо Байдена во время дебатов с республиканцем Дональдом Трампом привело к расколу в Белом доме, сообщает корреспондент портала Axios Алекс Томпсон.
По словам журналиста, ряд сотрудников Белого дома деморализованы, а другие чиновники не придают значения провалу Байдена, что привело к расколу, передает ТАСС.
Корреспондент отмечает, что люди «наверху» иногда не понимают, насколько недовольны те, кто находится ниже них по должности.
Томпсон добавил, что между семьей Байдена и сотрудниками его администрации есть «невероятный разрыв».
Напомним, спонсоры Демократической партии обсуждают возможность исключения Байдена из списка претендентов на пост президента США после провального выступления на дебатах.