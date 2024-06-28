Дебаты Байдена и Трампа: позор и паника

Тимофей Бордачёв
На Западе дебаты без идей, выборы без выбора
Наступила эпоха, когда большие споры и большие идеи окончательно исчезли из европейской и американской политики. В случае с США избиратель делает выбор на основе сопоставления физического здоровья оппонентов и их предложений по небольшим, техническим по сути, вопросам.
Глеб Кузнецов
Байден подтвердил победу Альцгеймера
Я бы поостерегся говорить, что Байдена сменят. Скорректируют стратегию публичного представительства. А дальше – как пойдет. Если на публике он перестанет «зависать», а начнет творить непотребства – одно дело, если нет – другое.
Алексей Чеснаков
Зачем России умный президент в США
России нужны нормальные отношения с США для реализации своей собственной, российской внешнеполитической стратегии. А не мировая война всех против всех, в которой у нас серьезные шансы проиграть.