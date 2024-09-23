Байден забыл, кого нужно представить участникам пресс-конференции с Моди

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Fox News, Байден «пришел в замешательство и потерял нить событий». На пресс-конференции Байден должен был представить Моди в Вилмингтоне, в штате Делавэр, однако «вместо этого он растерялся и, по-видимому, думал, что ждет вопроса от журналистов, и после неловкой паузы комментатор объявил Моди», говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Байден сначала поблагодарил всех присутствующих, а затем спросил, кого ему необходимо представить следующим. Позже он снова повторил свой вопрос, но уже более громко, после чего, один из его помощников подал знак, и Моди поднялся со своего места, которое находилось за спиной американского лидера.

По мнению Fox News, Байден ждал вопросов от репортеров, при этом, The Economic Times уверяет, что глава США забыл имя своего коллеги.

Напомним, во время своего выступления по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Байден назвал Дональда Трампа своим вице-президентом. А также ошибочно именовал президента Владимира Зеленского «президентом Путиным», что вызвало насмешки в интернете. После этого Трамп заявил о психическом расстройстве и зацикленности Байдена.

Ранее американист Малек Дудаков сказал газете ВЗГЛЯД, что дебаты продемонстрировали полный упадок сил действующего президента США. Он подчеркнул, что Байден постоянно оговаривался, путался в своих высказываниях и не мог достойно отвечать на критику оппонента. Эксперт добавил, что Байден настолько плох, что вторые дебаты могут не состояться.