  • Новость часа Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России
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    Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Выйти из порочного круга ремейков

    Запад предлагает свои суррогаты смысла. Противопоставить этому нечто старое и доброе недостаточно. Противоядие следует искать и в том новом, что появляется здесь и сейчас. Увидеть за чередой событий нового героя, нашего героя, который воплощал бы в себе нерв времени.

    11 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Индия сделала рациональный выбор

    Индия – это самая большая страна Мирового большинства. А все государства, принадлежащие к этой группе, одинаковы – отличаются только их возможности.

    4 комментария
    12 июля 2024, 04:22 • Новости дня

    Трамп заявил о психическом расстройстве и зацикленности Байдена

    Tекст: Максим Попов

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у нынешнего американского лидера Джо Байдена психическое расстройство, и он зациклен на своем предшественнике.

    «У Джо психическое расстройство, и он помешан на Трампе», – приводит ТАСС слова экс-президента США. Так он прокомментировал оговорку Байдена, который назвал его своим вице-президентом.

    Также во время своего выступления по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Джо Байден, представляя украинского президента Владимира Зеленского, назвал его «президентом Путиным». Позднее об этой ошибке рассказали главные телеканалы США.

    Напомним, Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России.


    10 июля 2024, 03:20 • Новости дня
    Байден обвинил Россию в желании уничтожить «культуру Урана»
    Байден обвинил Россию в желании уничтожить «культуру Урана»
    @ Space Telescope Science Institut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден, обращаясь к саммиту НАТО, в очередной раз допустил оговорку и заявил, что Россия стремится уничтожить «культуру Урана».

    По словам Байдена, Россия желает «положить конец украинской демократии, уничтожить культуру Урана». После этого он исправил оговорку и пояснил, что говорит об Украине, передает РИА «Новости».

    Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне в фокусе внимания и партнеров США по альянсу, и западных СМИ оказалось состояние здоровья Байдена, а не меры, направленные против России и Китая, как ожидалось.

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    10 июля 2024, 06:28 • Новости дня
    Разведка США заявила о попытке России повлиять на американские выборы

    Reuters со ссылкой на американскую разведку заявило о попытке России повлиять на выборы в США

    Разведка США заявила о попытке России повлиять на американские выборы
    @ Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Разведка США утверждает, что Россия якобы пытается оказать влияние на американские выборы и «очернить конкретных» политиков, заявило Reuters.

    Как сообщает Reuters, представитель разведывательного сообщества США утверждает, что Москва уже «начала попытки повлиять» на определенные «группы избирателей», передает ТАСС.

    Представитель офиса директора национальной разведки США сказал, что Россия «продвигает различные нарративы», передает РИА «Новости».

    По его мнению, у Китая нет планов вмешиваться в выборы в США. При этом представитель разведки сказал, что США не фиксируют планы какого-либо государства «ухудшить или нарушить» процесс проведения выборов

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что у России «нет предпочтений ни по одному из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки», Москва намерена «работать с тем, кому окажут доверие избиратели».

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    9 июля 2024, 21:33 • Новости дня
    Дробницкий: Байдену не дадут сняться с выборов даже после провала саммита НАТО
    Дробницкий: Байдену не дадут сняться с выборов даже после провала саммита НАТО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Несостоятельность команды Джо Байдена привела к межэлитному кризису в Демпартии. Поэтому члены его команды не могут о чем-либо договориться между собой – и точно так же они не смогут договориться о чем-либо с партнерами по НАТО. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее западные СМИ сочли состояние здоровья Байдена главной темой саммита НАТО в Вашингтоне.

    «Многим сейчас трудно поверить в то, что саммит НАТО в Вашингтоне будет пустым, Байден реально мало адекватен, а его команда несостоятельна. Это действительно так, поэтому западные СМИ так или иначе пишут об этом все чаще», – пояснил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    «Удивительно, что американские СМИ всерьез задумались о состоянии Байдена только после дебатов с Трампом. Белый дом пытается через медиа формировать нужную себе повестку, которая, к слову, вся сыплется. Это выглядит смешно. Но провал саммита НАТО не заставит Байдена уйти с предвыборной тропы. Его команда будет цепляться за Белый дом до последнего», – указал он.

    «Мы видим, как различные кланы в Белом доме тянут администрацию в разные стороны. То, что у Байдена все плохо с когнитивными функциями – это еще полбеды. Проблема в том, что у его управленческого аппарата эти же проблемы. Они внушают старику, что он противостоит своим оппонентам в Демпартии ради простых американцев», – подчеркнул спикер.

    По словам эксперта, в США наступил межэлитный кризис. «Членам команды Байдена трудно договориться между собой по большинству вопросов. Договориться с партнерами по НАТО о чем-либо они тоже не смогут. Именно по этой причине саммит НАТО будет пустым и декларативным», – резюмировал аналитик.

    Во вторник в Вашингтоне стартовал трехдневный саммит НАТО. Как пишет The Wall Street Journal, изначально Белый дом «надеялся, что саммит продемонстрирует лидерство президента Байдена» в альянсе, но «вместо этого он стал решающим испытанием его пригодности для второго срока».

    Со схожими настроениями выступает и The New York Times. Журналисты замечают – саммит альянса был призван показать России, что «появилась более крупная и мощная группа западных союзников, более преданных, чем когда-либо». Однако «его омрачила неопределенность относительно того, останется ли Байден в гонке на второй срок», указывают авторы публикации.

    СМИ пишут, что Байден стал забывчив, запинается, ему тяжело высказывать свои мысли. Такое поведение у него начало проявляться все чаще. Он сократил количество встреч с законодателями, по мнению исследовательницы Марты Джойнт Кумар, Байден провел меньше пресс-конференций и интервью, чем любой другой американский президент со времен Рональда Рейгана.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько вероятно, что встреча в Вашингтоне поставит точку в политической карьере президента США.

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    11 июля 2024, 03:29 • Новости дня
    Киев захотел провести конференцию по Украине с участием России до выборов в США

    Журналистка Bloomberg Джейкобс узнала о желании Киева провести конференцию по Украине с участием России до выборов в США

    Киев захотел провести конференцию по Украине с участием России до выборов в США
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские власти хотят созвать вторую «мирную конференцию» по урегулированию конфликта на Украине до президентских выборов в США, конференция должна пройти с участием России, сообщила журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

    Джейкобс со ссылкой на источники заявила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что Украина намерена созвать конференцию для «справедливого урегулирования» конфликта, причем «на этот раз» конференция должна пройти «с участием России». Журналистка связывает такое стремление Киева с возможной победой Дональда Трампа на выборах в США, передает РИА «Новости».

    Напомним, первый так называемый мирный саммит по Украине, который проводился в Швейцарии, завершился для Киева провалом. В частности, не была достигнута основная задача организаторов саммита, состоящая в том, чтобы отдалить от России Глобальный Юг.

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    10 июля 2024, 12:04 • Новости дня
    В Совфеде ответили на обвинения во вмешательстве России в американские выборы

    Сенатор Долгов: Вмешиваться в грязь американских выборов никому в мире не интересно

    В Совфеде ответили на обвинения во вмешательстве России в американские выборы
    @ MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Россия никогда не была заинтересована во вмешательстве во внутренние дела других стран. Зато Штаты нередко используют эту практику. Сейчас Байден рискует проиграть на предстоящих выборах президента и пытается повернуть ситуацию в свою пользу, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее разведка США обвинила Россию в попытке повлиять на американские выборы.

    «Россия никогда не вмешивалась в выборы других стран, в отличие от американцев, которые придерживаются таких методов. Другое дело, что логика заявлений разведки предельно ясна – Байден, судя по всему, проигрывает грядущие выборы, а вслед за ним поражение получит и вся Демократическая партия», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Им необходимо сделать хотя бы что-то, чтобы развернуть ситуацию в свою сторону. Если же исправить положение дел не получится, всегда можно будет обвинить Россию. Это очень удобно на фоне общей западной истерии. Хотя на самом деле выборы будут нечестными именно из-за махинаций демократов», – считает спикер.

    По словам парламентария, Москва уже спокойно относится к подобной риторике Вашингтона. «У них настолько неприглядная ситуация внутри США, настолько там все грязно, что в мире в целом никому не интересно вмешиваться в эти электоральные процессы», – полагает собеседник. В заключение он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что России все равно, с какой администрацией в Белом доме работать.

    Разведка США утверждает, что Россия якобы пытается оказать влияние на американские выборы и «очернить конкретных» политиков, пишет агентство Reuters. По словам представителя разведывательного сообщества Штатов, Москва уже начала попытки влияния на определенные «группы избирателей». Один из чиновников также дал понять, что Россия поддержала бы Дональда Трампа.

    Представитель офиса директора национальной разведки также заявляет, что Россия «продвигает различные нарративы». Что же касается Китая, у него нет планов вмешиваться в дела США.

    Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что у России «нет предпочтений ни по одному из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки», Москва намерена «работать с тем, кому окажут доверие избиратели».

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    9 июля 2024, 04:58 • Новости дня
    Трамп: Президент Байден не собирается покидать предвыборную гонку из-за эго
    Трамп: Президент Байден не собирается покидать предвыборную гонку из-за эго
    @ Ross D. Franklin/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден не собирается покидать предвыборную гонку из-за своего эго. Такое мнение высказал экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

    «У него есть чувство собственного достоинства, он не хочет уходить», – отметил Трамп в интервью Fox News. По его словам, первая леди Джилл Байден тоже хочет, чтобы ее муж оставался в президентской гонке, поскольку сейчас ей «хорошо живется», передает ТАСС.

    Трамп предположил, что если Байден снимет свою кандидатуру, его заменит вице-президент Камала Харрис. Экс-президент подчеркнул, что считает работу Харрис, особенно в сфере защиты границы, «неэффективной».

    Напомним, накануне Байден в интервью телеканалу MSNBC заявил, что считает себя лучшим кандидатом от демократов.


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    9 июля 2024, 10:44 • Новости дня
    NYT: В НАТО пропала уверенность в собственной силе из-за слабости Байдена
    NYT: В НАТО пропала уверенность в собственной силе из-за слабости Байдена
    @ Gerald Herbert/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У членов Североатлантического альянса больше нет уверенности в том, что они смогут подать сигнал президенту России Владимиру Путину о мощной и крупной группе западных союзников, поскольку действующий президент США Джо Байден в ходе дебатов с другим кандидатом Дональдом Трампом показал себя не лучшим образом, считают американские СМИ.

    На предстоящем саммите НАТО лидеры стран военного блока намерены следить за каждым шагом кандидата от демократов на пост главы Белого дома, чтобы понять, сможет ли он продержаться еще четыре года в этой должности, пишет New York Times.

    При этом кандидат от республиканцев Трамп уже называл этот военный блок «устаревшим», грозился вывести США из него, а также заявлял, что позволит делать России «все, черт возьми, что она захочет» с любой страной-членом, которая недостаточно вкладывается в альянс.

    По данным издания, НАТО за несколько месяцев до предстоящего саммита в Вашингтоне начало «страховаться» от возможного второго президентского срока Трампа. Альянс начал создавать новое командование для обеспечения долгосрочных поставок киевскому режиму. Однако же эти планы не сопровождаются соразмерным ростом военных бюджетов.

    Свыше 20 стран альянса достигли цели по трате 2% своего ВВП на оборону, что с них требовал предыдущий глава Белого дома. Например, канцлер Германии Олаф Шольц в 2022 году объявлял об обновлении немецких вооруженных сил, но бюджеты на этот проект пока не выделены.

    Еще одной проблемой остается вопрос вступления Украины в НАТО. В 2023 году украинский президент Владимир Зеленский выражал недовольство отсутствием графика по вступлению в альянс, но тогда его удалось успокоить. Теперь же союзники не могут определиться, как Украина может обойти те препятствия, которые пришлось проходить другим странам.

    Также издание обратило внимание на разную реакцию Белого дома и генсека НАТО Йенса Столтенберга на визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву. В Вашингтоне раскритиковали венгерского политика, а секретарь альянса лишь заметил, что страны НАТО «взаимодействуют с Москвой разными путями и на разных уровнях».

    Также на влияние дебатов Байдена и Трампа ранее обращало Bloomberg, это событие, по мнению агентства, вызовет «внутренние беспорядки» по всему НАТО.

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    11 июля 2024, 20:21 • Новости дня
    Байден объявил о новом пакете помощи Украине
    Байден объявил о новом пакете помощи Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг заявил, что подписал новый пакет помощи Киеву.

    «Сегодня я с гордостью объявляю о новом пакете помощи в области безопасности для Украины», – сказал американский лидер, передает РИА «Новости».

    Каких-либо подробностей Байден не привел, сказав лишь, что это будет восьмой пакет мер после принятия в США закона о нацбезопасности. По его словам, детали позже представит глава Пентагона Ллойд Остин.

    Во вторник советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что НАТО в ближайшее время объявит о новых мерах поддержки для Киева.

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    9 июля 2024, 05:26 • Новости дня
    WSJ: Последнее время Белый дом контролировал передвижение и контакты Байдена

    Tекст: Максим Попов

    Долгое время советники президента США Джо Байдена контролировали его личные контакты и передвижения, чтобы скрыть участившиеся ошибки, которые он допускает, сообщила The Wall Street Journal (WSJ).

    По информации издания, Белый дом уже более года планирует расписание президента таким образом, чтобы оградить его от нежелательных высказываний и речей. Например, советники уменьшили количество пресс-конференций и интервью для СМИ, а также старались, чтобы встречи со спонсорами Демократической партии были ограничены обменом заранее подготовленными любезностями, передает ТАСС.

    Кроме того, помощники Байдена ограничили количество его зарубежных поездок, так как опасались, что у него может не хватить на них сил, говорится в материале.

    Напомним, по словам экс-президента США Дональда Трампа, Байден не покидает предвыборную гонку из-за своего эго.


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    9 июля 2024, 13:19 • Новости дня
    WSJ: Байден начал «замедляться» на выступлениях

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действующий глава американского государства Джозеф Байден начал все чаще запинаться в ходе выступлений на публике, он сильно «замедлился», сообщили общавшиеся с ним собеседники.

    Байден стал забывчив, запинается, ему тяжело высказывать свои мысли, сказали неназванные собеседники Wall Street Journal, передает РИА «Новости».

    Такое поведение у него начало проявляться все чаще.

    Также некоторые источники издания удивились тому, насколько президент США «замедлился». Он сократил количество встреч с законодателями, по мнению исследовательницы Марты Джойнт Кумар, Байден провел меньше пресс-конференций и интервью, чем любой другой американский президент со времен Рональда Рейгана.

    Ранее эта же газета отмечала, что Байдену предстоит серьезное испытание на трехдневном саммите НАТО, это станет его «проверкой на пригодность к новому сроку».

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    11 июля 2024, 05:53 • Новости дня
    Доноры демократов в США не захотели делать новые взносы на кампанию Байдена

    Financial Times рассказала о нежелании доноров Демократической партии США продолжать финансирование кампании Байдена

    Tекст: Антон Антонов

    Доноры Демократической партии США предупредили, что финансирование кампании президента США Джо Байдена по переизбранию «иссякает», сообщила Financial Times.

    Как пишет Financial Times, такая ситуация вызвана нежеланием Байдена выходить из борьбы за пост президента. Издание заявило, что позиция Байдена может «подорвать усилия партии по победе над Дональдом Трампом». Один из доноров заявил: «Когда я разговариваю с другими донорами, они не планируют делать взносы». По его словам, они «переживают из-за проигрыша», передает РИА «Новости».

    NBC со ссылкой на источники также сообщает, что кампания Байдена «столкнулась с огромным сокращением объемов пожертвований», ожидается «сейсмический удар по сбору средств» – снижение пожертвований наполовину или даже больше, ситуация катастрофическая. Источник рассказал, что после разговора с Байденом «доноры настроены негативно». «Звонок показался людям таким неестественным, что я не думаю, что они в него поверили», – заявил он.

    Напомним, Financial Times сообщала, что среди доноров и растущего числа представителей Демократической партии нарастает отчаяние, поскольку все усилия с целью убедить Байдена выйти из предвыборной гонки потерпели неудачу.

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    12 июля 2024, 03:34 • Новости дня
    Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России

    Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России

    Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России
    @ Chris Kleponis / Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден заявил, что гипотетические удары ВСУ вглубь России, включая Москву, не имели бы никакого смысла.

    Так американский лидер ответил на вопрос о том, готов ли он разрешить Киеву наносить удары американским оружием по территории России, передает РИА «Новости».

    При этом американский лидер добавил, что Украина должна  оптимально распоряжаться тем вооружением, которое ей предоставляют США.

    Также, по словам Байдена, возможность ВСУ наносить удары «близи границы внутри России» американским оружием является краткосрочным «позволением» со стороны США

    Напомним, до этого координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжают обсуждать с Украиной ограничения на удары американским оружием вглубь России, но о разрешении «бить куда угодно» речи не идет.


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    9 июля 2024, 10:58 • Новости дня
    WSJ: Саммит НАТО ставит под сомнение физическое состояние Байдена

    Wall Street Journal: Саммит НАТО ставит под сомнение физическое состояние Байдена

    WSJ: Саммит НАТО ставит под сомнение физическое состояние Байдена
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американскому президенту Джо Байдену предстоит серьезное испытание на трехдневном саммите НАТО, который открывается во вторник, пишет The Wall Street Journal.

    Представители Белого дома рассчитывали, что саммит НАТО продемонстрирует лидерство американского президента после неудачного выступления на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом, передает Wall Street Journal.

    Однако это стало «решающей проверкой его пригодности ко второму президентскому сроку».

    Газета подчеркивает, что очередная неудача только усилит призывы к 81-летнему Байдену выйти из президентской гонки.

    Ранее Wall Street Journal писала, что последнее время Белый дом контролировал передвижение и контакты Байдена.

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    10 июля 2024, 23:18 • Новости дня
    Клуни призвал Байдена выйти из предвыборной гонки в США

    Клуни заявил о невозможности победить в борьбе со временем и призвал Байдена выйти из предвыборной гонки в США

    Клуни призвал Байдена выйти из предвыборной гонки в США
    @ Christoph Hardt/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден одержал множество побед, но в борьбе со временем он победить не может, ему следует выйти из предвыборной гонки, заявил американский актер Джордж Клуни.

    Клуни в колонке для New York Times подчеркнул, что давно поддерживает Демократическую партию США. Он заявил, что «любит Джо Байдена – в роли сенатора, вице-президента и президента», верит в его «характер, моральные устои», передает ТАСС.

    Актер опасается, что демократы не только потерпят поражение на выборах президента, но и окажутся в меньшинстве в Конгрессе США, если Байден останется кандидатом на пост главы государства. При этом Клуни заявил, что его мнение «совпадает с мнением каждого сенатора, конгрессмена и губернатора», с которым он «в частном порядке» обсуждал эту тему. «Каждый из них считает так, вне зависимости от произносимого публично», – заявил актер.

    Клуни признал, что до выборов осталось мало времени, но увидел в этом позитивный момент – в случае смены кандидата от демократов появится «шанс показать возможность будущего без такого тщательного изучения оппонентов и негативной агитации, которая сопутствует смехотворно продолжительным и дорогим предвыборным кампаниям».

    Напомним, источники СМИ в США сообщают, будто Байден все-таки откажется переизбираться на второй срок и объявит об этом в середине июля. Однако сам Байден и его окружение утверждают обратное.

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    11 июля 2024, 11:53 • Новости дня
    Axios: Помощников Байдена заподозрили в выполнении прямых обязанностей президента США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Помощников действующего американского президента Джо Байдена призвали для дачи показаний по поводу состояния политика в комитет по надзору Палаты представителей США, Конгресс беспокоит, что помощники могут выполнять работу вместо главы государства, сообщают СМИ.

    Вызваны три высокопоставленных помощника Байдена в Белом доме, от них требуют дать показания по состоянию здоровья главы государства, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

    По информации из приведенного порталом документа, конгрессменов США беспокоит, что помощники Байдена могут слишком сильно влиять на него и даже выполнять определенную работу вместо него.

    Опасения возникли после провала на дебатах с другим кандидатом на пост президента Дональдом Трампом.

    Помощникам предстоит ответить на требование явиться в Палату представителей до 17 июля.

    Ранее Белый дом заявил, что, по мнению сопровождающих Байдена медиков, политик не нуждается в дополнительном обследовании. До старта саммита НАТО в Вашингтоне все внимание американской прессы оказалось приковано к состоянию Байдена после неудачных дебатов с Трампом.

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    • Чего Индия хочет от России

      Как стало известно по итогам визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву, Россия и Индия планируют довести товарооборот до 100 млрд долларов и составили для этого «дорожную карту». В Киеве заявили, что «разочарованы». Повод и впрямь есть: США не удалось переманить Индию в антироссийский лагерь. Но почему?

    • Самые трусливые регионы Украины

      По данным Министерства обороны Украины, лидером по числу уклонистов («ухилянтов») стала Львовская область и другие западные регионы. К примеру, во Львовщине более 85 тыс. разыскиваемых, тогда как в Киевской – 12 тысяч, а в Харьковской области всего 2,5 тысячи. Почему так?

    • Новый «план мира по Украине» из Германии

      Один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла предложил свой вариант «мирного плана по Украине». «Важно, чтобы Украина заявила, что не будет членом НАТО и ЕС», – подчеркнул он. Не самый плохой мирный план. Но есть нюанс.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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