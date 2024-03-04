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Еврокомиссия оштрафовала Apple почти на 2 млрд евро
Еврокомиссия оштрафовала Apple на 1,84 млрд евро за приложение Apple Music
Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала американскую компанию Apple на 1,84 млрд евро за «злоупотребление доминирующей позицией на рынке» музыкального стримингового приложения Apple Music, сообщила зампредседателя ЕК Маргрете Вестагер.
Как заявила Вестагер, Еврокомиссия оштрафовала Apple на 1,84 млрд евро за злоупотребление доминирующей позицией на рынке приложений музыкального стриминга, а именно за нелегальное ограничение возможности разработчиков приложений для стриминга сообщать потребителям о более дешевых возможностях покупки музыки за пределами экосистемы Apple, передает ТАСС.
Вестагер подчеркнула, что практики Apple «нарушают европейские антимонопольные нормы», подрывая «возможности европейских конкурентов приложения Apple Music».
Ранее ЕК инициировала расследование деятельности Apple из-за подозрений в злоупотреблении доминирующим положением американской компании на рынке в Европе.