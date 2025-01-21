Стали известны подробности второго этапа соглашения ХАМАС и Израиля

Второй этап соглашения ХАМАС и Израиля включает восстановление Газы

Tекст: Евгения Караваева

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что второй этап соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников включает восстановление сектора Газа, передает ТАСС.

Выступая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, Аль Тани подчеркнул, что договор предусматривает реконструкцию сектора. «В соглашение включено, что второй должен касаться реконструкции [сектора Газа]», – заявил он.

Первый этап направлен на восстановление основных служб, таких как больницы и пекарни, чтобы удовлетворить насущные потребности населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери заявил, что Израиль капитулировал перед ХАМАС, согласившись на прекращение огня в секторе Газа.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов приветствовал освобождение трех израильтянок, удерживавшихся 15 месяцев в секторе Газа, и выразил надежду на скорое возвращение россиянина Александра Труфанова.

Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности освободить вторую группу израильских заложников 25 января в рамках обмена на палестинских заключенных.