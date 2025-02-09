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Израиль вывел войска из центра Газы по условиям сделки с ХАМАС
Израиль завершил вывод войск из коридора Нецарим в секторе Газа
Израиль выполнил соглашение с ХАМАС, полностью выведя войска из коридора Нецарим, что позволяет палестинцам свободно перемещаться в секторе Газа.
Израиль выполнил условия сделки с ХАМАС и вывел войска из центра сектора Газа, передает РИА «Новости». По информации, предоставленной государственной телерадиокомпанией Kan, израильские силы покинули коридор Нецарим, который ранее делил сектор Газа на север и юг. Это позволило палестинцам свободно перемещаться внутри анклава.
Сейчас израильские подразделения сосредоточены в филадельфийском коридоре, находящемся на границе сектора Газа и Египта. Это включает район, где расположен контрольно-пропускной пункт «Рафах», а также буферную зону безопасности вдоль периметра границ анклава.
Процесс вывода войск из коридора Нецарим осуществлялся постепенно, по мере выполнения сделки по освобождению заложников. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не делала официальных заявлений о выводе войск из стратегических точек сектора Газа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отправить делегацию в Катар для обсуждения технических деталей прекращения огня в Газе на фоне угрозы срыва соглашения с ХАМАС, а офис Нетаньяху назвал состояние освобожденных заложников ужасающим.