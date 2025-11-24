Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать политическим решением в Вашингтоне или Брюсселе.0 комментариев
Пособник СБУ получил 16 лет за госизмену в Запорожской области
Житель прифронтового района Запорожской области Юрий Зинченко приговорен к 16 годам лишения свободы по делу о государственной измене за передачу координат блокпоста в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Житель Запорожской области Юрий Зинченко был приговорен к 16 годам лишения свободы за государственную измену из-за передачи координат блокпоста в Энергодаре, сообщает ТАСС.
Приговор вынесен по ст. 275 УК РФ, мужчину осудили к отбыванию срока в колонии строгого режима, однако приговор пока не вступил в законную силу.
По данным регионального управления ФСБ, в марте 2022 года Зинченко начал переписку со знакомым сотрудником СБУ через интернет. Его собеседник интересовался ситуацией в Запорожской области и предложил перейти на общение в зарубежном мессенджере для конфиденциальности.
Следствие установило, что Зинченко по заданию СБУ визуально определил координаты блокпоста в Энергодаре и передал их своему куратору. Как уточнили в ФСБ, мужчина понимал, что эта информация может быть использована против безопасности России. Его задержали при передаче сведений сотруднику СБУ.
