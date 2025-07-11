Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.4 комментария
FIG разрешила российским спортсменам вновь подавать заявки на нейтральный статус
FIG разрешила российским и белорусским спортсменам вновь подавать заявки
Международная федерация гимнастики (FIG) открыла возможность российским и белорусским спортсменам повторно подать документы для получения нейтрального статуса.
На заседании исполнительного комитета Международной федерации гимнастики были изменены условия получения нейтрального статуса, сообщает ТАСС. Новые правила позволяют российским и белорусским спортсменам, ранее получившим отказ, повторно подать заявки на рассмотрение.
В пресс-службе FIG уточнили, что изменения затронули критерии, связанные с членством спортсменов в государственных структурах и их позицией по поводу поддержки специальной военной операции. Теперь спортсмены могут вновь претендовать на участие в международных соревнованиях, если они соответствуют обновленным требованиям.
Ранее спортсмены из России и Белоруссии, не получившие нейтральный статус, были лишены возможности выступать на международных турнирах под эгидой FIG.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация гимнастики (FIG) предоставила нейтральный статус 43 российским спортсменам.
Российские гимнасты выступят в нейтральном статусе на этапах Кубка мира и чемпионате по прыжкам на батуте, которые запланированы в четырех странах Европы.