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    Замена Уолтца будет выгодна России
    Путин показал содержимое холодильника и стола в кремлевской квартире
    Политолог предупредил о последствиях признания АдГ экстремистской партией
    Американист объяснил решение Трампа убрать Уолтца с поста советника по нацбезопасности
    Попытка ВСУ вторгнуться в Курскую область закончилась массовой сдачей в плен
    ФСБ рассказала о массовом убийстве Британией советских пленных в 1945 году
    Названы страны-лидеры по числу санкций против России за 11 лет
    Чубайс подал ходатайство о снятии ареста с имущества
    Вэнс обвинил немецкий истеблишмент в «восстановлении» Берлинской стены
    Мнения
    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим спасал жизнь. Перед нами запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

    13 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва хочет дать украинцам выбор

    Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном-единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

    31 комментарий
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

    9 комментариев
    3 мая 2025, 10:17 • Новости дня

    FIG присвоила нейтральный статус 43 гимнастам из России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сорок три спортсмена из России получили нейтральный статус от Международной федерации гимнастики, среди которых представители художественной, спортивной гимнастики и прыжков на батуте.

    Международная федерация гимнастики (FIG) предоставила нейтральный статус 43 российским спортсменам, сообщает ТАСС. Соответствующая информация содержится в документах FIG, поступивших в распоряжение агентства.

    Среди обладателей нейтрального статуса значатся 17 российских представительниц художественной гимнастики, такие как Александра Хабибуллина, Владислава Николаенко, Варвара Топорова и другие. В спортивной гимнастике нейтральный статус присвоен 14 спортсменам, среди которых Ангелина Мельникова, Мария Агафонова и Владислав Поляшов.

    Кроме того, среди прыгунов на батуте нейтральный статус получили 12 россиян, в том числе Яна Лебедева, Кирилл Козлов и Михаил Юрьев. Помимо российских спортсменов, аналогичный статус присвоен 30 белорусским гимнастам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские пятиборцы не смогут выступить на весенних этапах Кубка мира в Венгрии и Болгарии из-за отсутствия у лидеров команды нейтрального статуса, российские гимнасты ранее отказались от участия в турнирах FIG по той же причине, а Федерация международной гимнастики (FIG) выразила сожаление по поводу решения российских спортсменов.

    2 мая 2025, 14:55 • Новости дня
    Путин показал содержимое холодильника и стола в кремлевской квартире
    Путин показал содержимое холодильника и стола в кремлевской квартире
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В кремлевской квартире президента России Владимира Путина на столе были замечены фрукты, мед, кефир и икона Спаса Нерукотворного рядом с документами.

    Владимир Путин во время разговора с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным открыл свой холодильник в кремлевской квартире и достал кефир. Затем глава государства предложил гостю угоститься, а из буфета достал две чашки, передает РИА «Новости».

    В гостиной глава государства разместил несколько светлых кресел, а на столике перед зеркалом стоит портрет императора Александра III, которого Путин неоднократно называл примером для подражания. передает ТАСС.

    Путин отметил, что в этой гостиной он за чаем принимал председателя КНР Си Цзиньпина и бывшего американского президента Билла Клинтона.

    На кадрах в Telegram-канале Павла Зарубина, вошедших в новый документальный фильм о президенте, который выйдет на телеканале «Россия 1» в воскресенье, видно, что на столе стоят фрукты, мед, кефир, мельницы для соли и перца, соевый соус, бумажные салфетки, а также папки с документами. На полке у зеркала стоит икона Спаса Нерукотворного.

    Ранее президент России Владимир Путин провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера.

    До этого Путин рассказал, что с удовольствием ест яичницу и раньше мог съесть на завтрак до десяти яиц.

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    2 мая 2025, 17:12 • Новости дня
    Euroclear решила направить замороженные активы России западным инвесторам

    Euroclear решила компенсировать инвесторам 3 млрд евро из российских активов

    Euroclear решила направить замороженные активы России западным инвесторам
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Международная площадка Euroclear изымет около 3 млрд евро, принадлежащих российским компаниям и гражданам, чтобы компенсировать западным инвесторам убытки, понесенные ими в результате действий Москвы, сообщило агентство Reuters.

    Euroclear изымет около 3 млрд евро, принадлежащих российским компаниям и гражданам, чтобы компенсировать западным инвесторам убытки, понесенные ими в результате действий Москвы, передает РИА «Новости».

    Как уточняет агентство со ссылкой на документ и два источника, эти средства составляют часть из 10 млрд евро, которые были заморожены из-за санкций Евросоюза с 2022 года.

    В документе указано, что получено разрешение от компетентного органа на размораживание компенсационных сумм и предоставление их участникам площадки. Reuters сообщает, что возможность подобных выплат появилась у властей ЕС только в 2024 году после изменений санкционного режима. Euroclear уведомила клиентов о грядущих компенсациях 1 апреля.

    Ранее ЕС и страны G7 признали финансовые трудности при потенциальной разморозке российских активов.

    Глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что часть государств Евросоюза категорически не согласны с использованием этих средств для поддержки Украины.

    Евросоюз ранее обсуждал возможность изъятия замороженных российских активов для восстановления Украины после конфликта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и будет продолжать их защищать.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    2 мая 2025, 13:25 • Новости дня
    Американист объяснил решение Трампа убрать Уолтца с поста советника по нацбезопасности

    Американист Ордуханян объяснил решение Трампа убрать Уолтца с поста советника по нацбезопасности

    Американист объяснил решение Трампа убрать Уолтца с поста советника по нацбезопасности
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Уволенный с поста советника президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц остается в команде Дональда Трампа, на этой перестановке сказалось множество факторов, в том числе инцидент с мессенджером Signal, сказал газете ВЗГЛЯД американист Рафаэль Ордуханян. О переводе Уолтца на должность постпреда США при ООН стало известно накануне.

    «Дональд Трамп не уволил Майкла Уолтца, а перевел на другую должность. Уолтц остается в команде президента США. В отличие от первого срока, Трамп никого не увольняет, а оставляет людей в своей команде. Должность постпреда США при ООН – серьезная, Уолтц становится послом номер один. Может быть, он будет более продуктивен в Нью-Йорке», – считает Рафаэль Ордуханян, политолог-американист, доктор политических наук.

    Эксперт удивился ажиотажу вокруг перераспределения обязанностей в американской администрации, назвав происходящее «рутинной работой»: «Аналогичные перемещения были при Билле Клинтоне, Джордже Буше – младшем, Бараке Обаме и Джо Байдене. Уолтц не оппонент Трампа, как в свое время были экс-госсекретарь Майк Помпео и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Но в данном случае Уолтц и министр обороны Пит Хегсет, которые создали инцидент с мессенджером Signal, подставили Трампа и дали повод», – заметил он.

    По его словам, на ситуацию с Уолтцем повлияло множество факторов, не только «Сигналгейт». Среди них экономическая ситуация в стране, внешняя политика и тарифные войны: «Все это, безусловно, влияет. Но если посмотреть на то, что произошло в сухом остатке, то спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, который сейчас метит на должность Уолтца, более сильный переговорщик. Он эффективно проявил себя, с точки зрения Трампа». 

    Американист согласился с тем, что пока госсекретарь Марко Рубио временно исполняет обязанности Уолтца на посту советника Трампа, «ястребы» усилили свое влияние в Белом доме. «Но это ненадолго, тем более процесс урегулирования на Украине сдвинулся. В какой-то степени Трамп расчищает поляну для своего нового ставленника, которым, я полагаю, окажется Уиткофф. Такое назначение станет хорошим противовесом Рубио, который вышел из группы фрондирующих республиканцев или, как их обычно называют, неоконов», – рассуждает эксперт.

    По мнению Ордуханяна, в случае если Уиткофф станет советником Трампа по нацбезопасности, «для России это будет хорошая новость». «Гораздо важнее, кого назначат вместо Уолтца и кто станет козырем в рукаве у Трампа. У Уиткоффа хорошие отношения с руководством Ирана и Китая. Но самое главное – у него выстроены отношения с Россией. Если мы в конечном итоге придем к официальному признанию США четырех новых российских территории и Крыма за нами, то в ответ американцы будут ожидать от нас посредничества во взаимоотношениях с Китаем и особенно с Ираном. Трамп заинтересован войти в историю как миротворец», – заметил Ордуханян.

    Что касается многочисленных публикаций о том, что сам Уиткофф якобы не заинтересован в должности советника Трампа, то Ордуханян считает эти сообщения «спекуляцией чистой воды». «Либералы пытаются стравить сотрудников администрации Трампа. В особенности делается ставка на разногласия между Рубио и Уиткоффом», – пояснил американист.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уолтц занимал пост советника президента США по нацбезопасности около трех месяцев, он будет выдвинут Трампом на должность постпреда Соединенных Штатов при ООН.

    Временно обязанности Уолтца будет исполнять госсекретарь Марко Рубио. Как пишет американская пресса, на этот пост могут рассматривать Стивена Уиткоффа, который не хочет переходить на эту должность.

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    2 мая 2025, 11:27 • Новости дня
    На тонущем судне «Флотилия свободы» остались без эвакуации правозащитники

    На судне «Флотилия свободы» остались без эвакуации более 30 правозащитников

    На тонущем судне «Флотилия свободы» остались без эвакуации правозащитники
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Около 30 активистов, представителей различных государств, уже более 9 часов ожидают эвакуации с атакованного БПЛА гуманитарного судна «Флотилии свободы» (The Freedom Flotilla Coalition, FFC) близ Мальты, сообщила представитель FFC Ясемин Аджар.

    По словам представителя FFC Ясемин Аджар, на судне «Флотилия свободы» находятся 30 правозащитников из разных стран, которые планировали доставить помощь в сектор Газа. После атаки судно получило пробоину, началось поступление воды в трюм, а генераторная установка была выведена из строя, передает ТАСС.

    Активисты подали сигнал бедствия в адрес Мальты, Италии, Греции и Кипра. Кипр отправил одно судно, но отказал гуманитарному судну в электроснабжении. Мальтийские власти на сигнал SOS пока не отреагировали, несмотря на то, что судно находится в 17 км от берега.

    По словам Аджар, экипаж пытается остановить попадание воды подручными средствами, а активисты избегают использования спасательных шлюпок, опасаясь новых атак. Она подчеркнула: «Это судно мира, и на него напали». Представители FFC называют нападение военным преступлением.

    Ранее судно, входящее в состав «Флотилии свободы» с гуманитарной помощью для сектора Газа, подало сигнал бедствия после атаки беспилотников у берегов Мальты.

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    2 мая 2025, 16:32 • Новости дня
    ЕС отказался стать посредником в урегулировании на Украине

    ЕС отказался от посредничества в урегулировании конфликта на Украине

    ЕС отказался стать посредником в урегулировании на Украине
    @ Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз продолжит военную поддержку Киева и не планирует брать на себя роль посредника в конфликте, несмотря на возможный выход США, заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни.

    Анвар аль-Ануни заявил, что Евросоюз не рассматривает возможность выступать посредником в урегулировании конфликта на Украине даже в случае отказа США от такой роли. Европейский представитель подчеркнул, что приоритетом для ЕС остается обеспечение сильных позиций Киева и расширение военной поддержки, передает РИА «Новости»,

    Аль-Ануни отметил, что страны Евросоюза уже пообещали предоставить военную помощь Украине на сумму 23 млрд в этом году и на данный момент на две трети выполнили план по поставкам боеприпасов.

    Европейский представитель также добавил, что дипломатические усилия ЕС направлены на поддержку права Украины на самооборону, а не на посредничество между сторонами конфликта.

    Ранее власти США заявили, что не намерены быть посредником на переговорах между Россией и Украиной и считают, что обе стороны должны вести работу самостоятельно.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Россия и Украина уже представили свои предложения по мирному урегулированию и теперь должны сделать последние шаги.

    Между тем десятки городов Германии стали площадкой для массовых протестов против военной и финансовой поддержки Украины, а также за усиление контроля на границах.

    Белый дом счел, что дальнейшая поддержка Украины должна координироваться европейскими странами, а не американской стороной.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Евросоюз продолжает поддерживать киевские власти, полагая отказ от этого признаком собственной стратегической несостоятельности.

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    2 мая 2025, 15:06 • Новости дня
    Медведев объяснил признание партии АдГ экстремистской

    Медведев объяснил признание АдГ экстремистами борьбой за рейтинги

    Медведев объяснил признание партии АдГ экстремистской
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Правящие партии Германии – Христианско-демократический союз и Социал-демократическая партия – считают экстремистами тех, кто опережает их по популярности, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети написал, что правящие в Германии Христианско-демократический союз и Социал-демократическая партия считают экстремистами тех, у кого более высокий рейтинг, передает ТАСС. Так он прокомментировал недавнее решение классифицировать партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) как угрозу демократии.

    «АдГ теперь признана экстремистской организацией, которая угрожает демократии. Сильное заявление, чтобы использовать его против парламентской партии», – отметил Медведев по-английски.

    Теперь власти Германии могут осуществлять наблюдение за членами АдГ, включая прослушивание телефонных разговоров, однако сама партия пока не запрещена. Запретить ее может только Федеральный конституционный суд. Если это произойдет, АдГ станет третьей партией, подвергшейся запрету в истории Германии после Социалистической имперской партии в 1952 году и Коммунистической партии Германии в 1956 году.

    Ранее немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций, указав на ее правоэкстремистский характер.

    После этого депутат Бундестага Штеффен Котре предложил ликвидировать Федеральное ведомство по охране конституции.

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    2 мая 2025, 20:45 • Новости дня
    Китайская ГЭС «Три ущелья» замедлила вращение Земли

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Плотина на реке Янцзы, относящаяся к китайской гидроэлектростанции «Три ущелья», замедлила вращение всей планеты и незначительно удлинило земные сутки, сообщил геофизик центра космических полетов НАСА Бенджамин Фонг Чао.

    Ученый заявил, что 40 кубических километров воды, поднятых на высоту 175 метров, изменили распределение массы планеты и замедлили ее вращение, передает «Лента.ру».

    Эксперт отметил, что этот эффект также привел к смещению оси Земли примерно на 2 сантиметра. По словам Чао, удлинение суток на такую величину за все время существования Вселенной добавило бы чуть больше трех дополнительных дней.

    В декабре Китай утвердил проект строительства новой крупнейшей в мире гидроэлектростанции на восточной окраине Тибетского плато, способной выработать 300 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.

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    2 мая 2025, 14:56 • Новости дня
    IIHF решила рассмотреть жалобу Гашека на слова Медведева
    IIHF решила рассмотреть жалобу Гашека на слова Медведева
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международная федерация хоккея намерена рассмотреть жалобу Доминика Гашека по поводу высказываний Дмитрия Медведева на своем ближайшем заседании.

    Совет Международной федерации хоккея проведет обсуждение обращения олимпийского чемпиона Доминика Гашека, сообщает ТАСС. Президент организации Люк Тардиф подтвердил, что вопрос включен в повестку ближайшего совета, однако точная дата заседания пока не определена.

    Гашек ранее заявил, что направил два официальных письма – руководству Международного олимпийского комитета и IIHF. В своих обращениях он утверждает, что бывший президент России Дмитрий Медведев угрожал ему убийством. Поводом стало сообщение в Telegram-канале Медведева после достижения Александром Овечкиным нового рекорда по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

    В публикации Медведева содержался саркастический комментарий по поводу предполагаемой реакции Гашека, известного антироссийскими заявлениями и критикой участия российских игроков в матчах НХЛ. Медведев отметил, что теперь стоит ждать суицида чешского хоккеиста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал лечить от паранойи вратаря сборной Чехии Доминика Гашека из-за его реакции на ироничные слова замглавы Совбеза Дмитрия Медведева, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов выразил недовольство заявлениями Гашека о недопуске сборной России на Олимпиаду 2026 года в Италии, а сам Гашек потребовал от спортивных федераций выплатить Украине миллиарды долларов компенсации.

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    2 мая 2025, 18:10 • Новости дня
    Политолог предупредил о последствиях признания АдГ экстремистской партией

    Политолог Соколов: Давление на АдГ не отменит ее сторонников и активистов

    Политолог предупредил о последствиях признания АдГ экстремистской партией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Признание АдГ экстремистской партией дает возможность говорить о запрете политической силы, и это еще один шаг в сторону увеличения давления на немецкую оппозицию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Артем Соколов. В пятницу ведомство по охране конституции Германии признало «Альтернативу для Германии» правоэкстремистской партией.

    «Решение о признании АдГ экстремистской партией упростит ряд процедур, направленных на официальный запрет партии на территории ФРГ. Несмотря на то, что решение контрразведки не несет в себе запретительного статуса, оно облегчает разные проверочные мероприятия со стороны правоохранительных органов Германии», – отмечает Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

    Новый статус АдГ дает возможность политическим оппонентам использовать его в качестве аргументов в пользу запрета партии: «Это еще один шаг в сторону увеличения давления на немецкую оппозицию».

    Уходящий канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от поспешного запрета АдГ, несмотря на новую классификацию. Это не означает, впрочем, что он вступился за оппонентов. «Шольц может позволить себе большую гибкость в высказываниях, чем прежде, – пояснил эксперт. – Его позиция определяется не симпатиями к «Альтернативе для Германии», а национальными соображениями».

    Запрет АдГ сам по себе «не отменит ее сторонников и активистов из жизни страны»: «Они никуда не денутся, а вокруг них в результате тех процедур, которые будут связаны с запретом, начнут объединяться избиратели, в глазах которых АдГ будет несправедливо страдающей за свои политические идеалы. Шольц понимает эти последствия и призывает действовать осмотрительно».

    Ведомство по охране конституции Германии признало «Альтернативу для Германии» правоэкстремистской партией на всей территории страны. Это первый случай в современной истории Германии, когда партия с общенациональным представительством в парламенте была официально признана экстремистской.

    Агентство заявляет, что теперь у него есть неопровержимые доказательства того, что партия работает против демократической системы Германии. В отчете на тысячу страниц упоминаются нарушения основных конституционных принципов, таких как человеческое достоинство и верховенство закона.

    В заявлении лидеров партии Алис Вайдель и Тино Хрупаллы действия силовиков названы «серьезным ударом по немецкой демократии» с политическим расчетом на то, чтобы нанести ущерб АдГ перед возможной сменой правительства.

    В 2023 году ведомство присвоило статус экстремистских отделениям АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт, что дало федеральным властям право использовать дополнительные меры наблюдения и контроля за партийцами.

    Для полного запрета партии потребуется одобрение Высшего конституционного суда ФРГ и поддержка национального правительства или парламента.

    До сих пор на федеральном уровне АдГ лишь подозревалась в экстремизме – этот статус подразумевал меньшую угрозу. В июне прошлого года Институт прав человека Германии опубликовал доклад, в котором заявлялось, что условия для запрета АдГ уже выполнены. Представители самой партии обвинили власти страны в преследовании и попытках подавления инакомыслия.

    Коментарии (12)
    2 мая 2025, 14:07 • Новости дня
    Депутат предложил Малахову отправить потраченную на букет Киркорову сумму на СВО
    Депутат предложил Малахову отправить потраченную на букет Киркорову сумму на СВО
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Михаил Иванов предложил телеведущему Андрею Малахову отдать 1,5 млн рублей, потраченные на букет для Филиппа Киркорова, нуждающимся участникам спецоперации.

    Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что Андрей Малахов должен пересмотреть свои приоритеты и направить сумму, равную стоимости подаренного Киркорову букета, на помощь участникам спецоперации, сообщает Ura.Ru.

    По его словам, подобный жест вызвал бы больше уважения со стороны общества, особенно сейчас, когда многие россияне сталкиваются с финансовыми трудностями.

    Иванов отметил, что каждый человек волен распоряжаться своими деньгами, однако демонстрация роскоши в трудное для страны время вызывает вопросы о приоритетах. Он подчеркнул, что траты подобного масштаба кажутся неэтичными и могут восприниматься как неуважение к нуждам общества.

    Напомним, Андрей Малахов приобрел два вязаных букета от бренда Bottega Veneta для Филиппа Киркорова в честь его 58-летия.

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    2 мая 2025, 18:24 • Новости дня
    Военкор рассказал, как раненый офицер в одиночку сжег Leopard в Курской области
    Военкор рассказал, как раненый офицер в одиночку сжег Leopard в Курской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Офицер 106-й воздушно-десантной дивизии Эммануил Давыдов после ранения остался в окружении в Курской области и три недели вел бой, он сумел уничтожить украинский танк Leopard, сообщил военкор Александр Коц.

    Давыдов получил ранение в самом начале столкновений с ВСУ в Курской области и оказался в окружении, однако не прекратил сопротивление и в течение трех недель вел непрерывный бой, рассказал Коц, передает «Газета.Ru».

    Офицер использовал трофейное оружие и технику, уничтожил около 10 единиц вражеской техники, включая немецкий танк Leopard. Он также прослушивал трофейную рацию, передавал ценные сведения в штаб, что помогало российским силам координировать действия.

    Давыдов покинул позицию только после повторного ранения, когда уже не мог удерживать оружие.

    Военнослужащий заявил, что его воспитанием занимался отец – офицер спецназа.

    В 2023 году в Сети опубликовали видео, как один российский танк на Запорожском направлении остановил целую роту вооруженных сил Украины, в составе которой было восемь единиц техники.

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    2 мая 2025, 13:57 • Новости дня
    В Севастополе назвали заявления Зеленского о параде Победы дикостью

    Сенатор Алтабаева назвала слова Зеленского о параде Победы признанием в терроризме

    В Севастополе назвали заявления Зеленского о параде Победы дикостью
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева резко раскритиковала слова Владимира Зеленского о возможных ударах по Москве 9 мая, назвав их дикостью и признанием в терроризме.

    Заявления украинского президента о выборе «болевых точек России» и угрозах в адрес Москвы к проведению парада Победы прокомментировала сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева, передает РИА «Новости».

    По ее словам, слова Зеленского – это не только дикость, но и прямое признание в осуществлении террористических актов против России и ее граждан.

    «Государственный террористический режим Украины озвучивает планы нанести удары по Крымскому мосту, по Москве 9 мая. Это какая-то дикость», – заявила Алтабаева.

    Она возмутилась, что руководители государства признаются в том, что они террористы, на весь мир, и сочла заявления Зеленского «измышлениями больного разума».

    «Жить рядом с террористами нельзя», – сделала вывод сенатор.

    Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев выбирает «болевые точки России», чтобы вынудить Москву к переговорам, и отметил, что российские власти должны опасаться за проведение парада Победы.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что власти Киева публично обсуждают подготовку терактов, что подрывает любые мирные инициативы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что парад Победы на Красной площади состоится согласно плану, несмотря на заявления руководства Украины.

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    2 мая 2025, 17:52 • Новости дня
    Комитет ООН выразил тревогу по поводу пыток российских пленных

    Комитет ООН обеспокоен сообщениями о пытках российских военнопленных на Украине

    Комитет ООН выразил тревогу по поводу пыток российских пленных
    @ Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В выводах Комитета ООН против пыток отмечается обеспокоенность из-за информации о жестоком обращении с военнопленными Вооруженных сил России.

    Комитет ООН против пыток выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о пытках, жестоком обращении, угрозах и унижениях по отношению к российским военнопленным на Украине, передает РИА «Новости».

    В документе указывается, что данные нарушения совершались украинскими вооруженными силами и военной полицией.

    В отчете также отмечается проблема неадекватной регистрации и отчетности по видимым повреждениям, которые могли быть получены в результате пыток или жестокого обращения. Комитет обратил внимание на другие проблемы, связанные с содержанием российских военнопленных.

    В ООН напомнили, что запрет на применение пыток является абсолютным и не допускает отступлений в любых, даже чрезвычайных обстоятельствах. Комитет подчеркнул, что не существует оправдания для подобных действий в отношении пленных.

    Военнослужащий с позывным «Тар» раскрыл подробности истязаний, которым он и другие пленные подвергались со стороны украинских неонацистов,.

    До этого в докладе УВКПЧ ООН отмечалось, что почти все из 25 российских военнопленных на Украине, опрошенных в период с сентября по ноябрь 2024 года, подверглись пыткам или жестокому обращению, включая сексуальное насилие.

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    2 мая 2025, 12:40 • Новости дня
    В Молдавии Сталинградскую битву назвали «катастрофой» для румын

    В молдавском учебнике Сталинградскую битву назвали катастрофой для Румынии

    В Молдавии Сталинградскую битву назвали «катастрофой» для румын
    @ Григорий Капустянский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В новом учебнике по истории для старшеклассников Молдавии Сталинградская битва названа «катастрофой», а участие румынских войск рассматривается с позиции их оправдания.

    Новый учебник для старшеклассников в Молдавии освещает Вторую мировую войну с румынской точки зрения и называет Сталинградскую битву «катастрофой», акцентируя внимание на последствиях для Румынии, передает РИА «Новости».

    В разделе, посвященном действиям румынских войск, старшеклассникам предлагают приводить аргументы за и против участия страны в войне на стороне нацистской Германии и оправдывать жертвы румынской армии. Отмечается, что авторы учебника пишут: «сталинградская катастрофа привела к выводу румынских войск с Кавказа».

    При этом факт пребывания румынских войск в Молдавии как оккупантов учебник игнорирует, представляя их как освободителей Бессарабии и северной Буковины, а действия Красной армии по освобождению этих территорий называют «серьезной проблемой» для Румынии.

    Лидер молдавского оргкомитета «Победа» Алексей Петрович заявил, что подобные трактовки входят в программу оправдания нацизма, которая получила особое развитие в последние годы. Он возмутился тем, что румынские войска в тексте называются «освободительными», советские – «оккупационными», а диктатор Антонеску представлен положительно.

    Ранее общественность Молдавии также негативно отреагировала на главы, героизирующие нацизм, в других учебниках, однако министр образования Дан Перчун считает, что новые учебники объективны. Оппозиция неоднократно поднимала вопрос об искажении истории, а власти пытались ограничить празднование Дня Победы и запретить георгиевскую ленту. За последние два года за ношение ленты наложено более 500 штрафов.

    Ранее власти Кишинева решили провести 9 мая празднование Дня Европы, однако участники марша «Бессмертного полка» намерены пройти по городу единой колонной, несмотря на это решение.

    Президент России Владимир Путин отметил важность защиты исторической правды и противодействия неонацизму, а также призвал дать отпор всем, кто сегодня пытается оправдывать преступления нацистов.

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    3 мая 2025, 03:17 • Новости дня
    Кубань подверглась атаке БПЛА и безэкипажных катеров
    Кубань подверглась атаке БПЛА и безэкипажных катеров
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские беспилотники и безэкипажные катера атаковали Краснодарский край, сообщил кубанский оперштаб.

    В станице Тамань Темрюкского района обломки беспилотников «упали по двум адресам», пострадавших нет. Произошел пожар в районе Сухого озера, также поврежден частный дом, сообщил оперштаб в Telegram.

    Кроме того, в Telegram оперштаба приводится сообщение главы Новороссийска Андрея Кравченко: «В акватории в районе Новороссийска идет отражение атаки беспилотников и безэкипажных катеров украинского режима».

    Напомним, украинские БПЛА атаковали также Ростовскую областьКрым и Брянскую область.

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