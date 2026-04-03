Стало известно о росте зависимости ВПК США от вольфрама

Foreign Policy: Конфликт в Иране обнажил зависимость ВПК США от вольфрама
Конфликт с Ираном выявил критическую зависимость американского военно-промышленного комплекса от вольфрама, сообщили СМИ.
Как пишет Foreign Policy, этот редкий металл незаменим для производства многих видов боеприпасов и компонентов вооружений, передает РИА «Новости».
США больше десяти лет не добывают вольфрам в коммерческих объемах и вынуждены полностью полагаться на импорт. В результате боевых действий запасы вооружений, содержащих вольфрам, стремительно сокращаются, а быстро восполнить их невозможно из-за отсутствия налаженной добычи и переработки.
«Мы получаем очень ясную картину: в цепочке поставок просто недостаточно вольфрама, и никто толком не понимает, как этот дефицит можно будет восполнить в ближайшей перспективе», – заявил управляющий партнер горнодобывающей инвестиционной компании Cove Capital Пини Альтхаус. В публикации отмечается, что за время конфликта цены на вольфрам выросли более чем на 500%.
Эксперты подчеркивают: США серьезно зависят от зарубежных поставщиков, поскольку лидирующую позицию на мировом рынке занимает Китай. Вашингтон пытается ускорить создание собственной цепочки поставок критически важных минералов, однако на запуск новых проектов и развитие перерабатывающей промышленности могут уйти годы.
Ранее The War Zone сообщило, что США расходуют запасы крылатых ракет Tomahawk тревожными темпами во время вооруженного конфликта с Ираном.