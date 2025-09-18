Tекст: Алексей Дегтярев

В последние 20 лет доходы британских семей увеличились только на 7%, тогда как расходы на продукты, энергию и жилье выросли до 120%, пишет Independent.

Эксперты аналитического центра Resolution Foundation выяснили, что если бы темпы роста доходов 1995–2005 годов сохранились, сейчас средний доход семьи составлял бы 51 тыс. фунтов, а не 31 тыс. фунтов.

В докладе отмечается, что стагнация уровня жизни в Британии стала беспрецедентной для современных времен. Доходы пенсионеров выросли за 20 лет на 21%, владельцев жилья – на 14%, а арендаторов среди трудоспособного населения – лишь на 4%.

Глава фонда Рут Кертис назвала «катастрофическую производительность» британской экономики основной причиной спада, а слабые инвестиции – ключевым фактором. Она подчеркнула, что «эти 20 лет стоили типичной семье ошеломляющих 20 тыс. фунтов в год».

Рост цен на основные товары продолжается: за последний год продукты питания и напитки подорожали пятый месяц подряд, а более четверти детей – около 3,8 млн – оказались под угрозой голода, указала британская благотворительная организация Trussell.

На фоне роста расходов, исследование портала Uswitch показало, что 2 млн семей планируют этой зимой не включать центральное отопление из-за удорожания энергии. Министерство финансов Британии заявило, что реализует меры поддержки населения, в том числе повышение национальной минимальной заработной платы и расширение бесплатных школьных обедов.

Политолог Вадим Трухачев в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что британцы устали от того, что официальный Лондон заигрывает с исламистами и уделяет массу внимания геополитике, пока внутри страны игнорируются запросы граждан.