    В Швейцарии решили открыться России из-за Ирана
    Axios: В администрации США Трамп – самый кровожадный
    Генерал авиации Попов: Ради спасения пилота F-15 США пошли на отчаянные меры
    Politico: Внешнюю политику ЕС поразил системный паралич
    Раскрыт мотив напавшего на учителя в Пермском крае школьника
    Иран выдвинул США 10 требований для окончания войны
    Американист: Трамп намерен нанести финальный удар по Ирану
    Киев не разрешил экспертам ЕС осмотреть нефтепровод «Дружба»
    Авиадвигатель ПД-8 успешно завершил испытания
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленскому конфликт на Балтике

    Авторы проекта эскалации конфликта на Балтике сидят вовсе не в Киеве, а в Лондоне. Именно Британия станет главным выгодоприобретателем от последствий конфронтации в Балтийском регионе.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».

    7 апреля 2026, 14:02 • Новости дня

    Bloomberg: Орбан в октябре рассказал Путину басню Эзопа о мыши и льве

    Tекст: Вера Басилая

    Во время октябрьской встречи премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал президенту России Владимиру Путину популярную венгерскую басню о мыши и льве, сообщает Bloomberg.

    Орбан напомнил Путину сюжет басни Эзопа, согласно которому мышь помогает выбраться льву из сетей после того, как лев пощадил грызуна.

    Орбан напомнил Путину сюжет басни Эзопа, согласно которому мышь помогает выбраться льву из сетей после того, как лев пощадил грызуна.

    В материале поясняется, что Орбан увидел в этой истории важный жизненный урок и подчеркнул ее популярность в Венгрии. По сведениям Bloomberg, рассказ прозвучал во время неформального диалога между венгерским и российским лидерами.

    Кроме того, Орбан заявил о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине.

    Во время встречи с Путиным Орбан подчеркнул суверенный курс внешней политики Венгрии, заинтересованность в сохранении энергетического сотрудничества с Россией и готовность принять мирные переговоры по Украине.

    Владимир Путин заявил о доверительных отношениях с Орбаном и возможности обсуждать любые, включая самые сложные, вопросы.

    5 апреля 2026, 12:44 • Новости дня
    Орбан созвал совет обороны из-за инцидента на газопроводе
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Венгерские власти решили провести экстренное заседание совета обороны после обнаружения взрывного устройства у газопровода, поставляющего российский газ в страну.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о созыве чрезвычайного заседания совета обороны в воскресенье во второй половине дня, передает РИА «Новости». Причиной стал инцидент на газопроводе, который соединяет Сербию и Венгрию и используется для транспортировки российского газа.

    Орбан подчеркнул, что сербские власти обнаружили мощное взрывное устройство и средства для его приведения в действие на важнейшем объекте газовой инфраструктуры.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану по телефону об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом из Сербии в Венгрию для газа из России.


    4 апреля 2026, 14:57 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречи Путина 9 мая с зарубежными политиками

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин 9 мая проведет международные контакты с зарубежными государственными деятелями, которые прибудут в Москву, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что уже целый ряд зарубежных политиков изъявили желание приехать в российскую столицу в этот день.

    «Будут и международные контакты нашего президента», – заявил Ушаков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым. Он также добавил, что Москва уже подтвердила приглашение нескольким зарубежным государственным деятелям, не уточнив, о каких именно лидерах идет речь.

    Президент России Владимир Путин выразил признательность главам государств стран СНГ за участие в мероприятиях 80-летия Победы в Москве.

    6 апреля 2026, 20:35 • Видео
    Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

    На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    6 апреля 2026, 13:25 • Новости дня
    Путин поручил улучшить процедуру записи к врачу через портал госуслуг
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поручил кабмину улучшить процедуру записи на прием к врачу через портал госуслуг, добавив функцию отложенной записи.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать процесс записи на прием к врачу через портал госуслуг, сообщает РИА «Новости».

    В перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, отмечается необходимость добавить функцию отложенной записи для пациентов, если подходящее время отсутствует.

    Также Путин потребовал рассмотреть возможность автоматического предложения альтернативных медицинских организаций, если в выбранном учреждении нет свободных слотов. Данную работу власти должны реализовать совместно с движением «Народный фронт «За Россию», опираясь на ранее выданные поручения президента.

    Ответственными за выполнение указания назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. Итоговый доклад о результатах работы должен быть представлен до 1 сентября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин 18 февраля по видеосвязи провел совещание с членами правительства по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

    На этом совещании глава государства заявил о необходимости более активного внедрения цифровых технологий и платформенных решений в медицине.

    Ранее президент России поручил правительству рассмотреть возможность увеличения срока записи к врачам и на лечебные процедуры на портале «Госуслуги».

    5 апреля 2026, 13:08 • Новости дня
    Песков назвал встречу Путина и Пашиняна полезной и откровенной

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели откровенную и необходимую встречу, где обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину подчеркнул, что лидеры России и Армении подробно изложили друг другу свои позиции, уделив особое внимание предстоящим в Армении выборам, передает ТАСС.

    В ходе беседы также обсуждались основные вопросы торгово-экономического сотрудничества между странами. Песков добавил, что такие прямые и честные контакты крайне важны для поддержания стабильного диалога между Москвой и Ереваном.

    Кроме того, пресс-секретарь уточнил, что Москва считает для себя допустимым обсуждать с Ереваном темы, связанные с будущими выборами и действиями армянских властей. «Мы считаем себя вправе пытаться прояснить с нашими коллегами, действительно обсудить их планы [в контексте предстоящих выборов]», – заявил Песков.

    Напомним, переговоры Пашиняна и Путина состоялись 1 апреля в Москве. В ходе них обсуждалось текущее состояние и перспективы российско-армянских отношений, актуальные вопросы региональной повестки дня, в частности развитие экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.

    Политолог Станислав Ткаченко рассказал газете ВЗГЛЯД, что Пашинян попытался скрыть холодный прием в Москве.

    Пашинян оценил визит в Россию как очень успешный.

    5 апреля 2026, 09:24 • Новости дня
    Путин поздравил геологов с профессиональным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем геолога заявил, что за прошедший год открыто 41 нефтегазоконденсатное месторождение и 276 месторождений твердых полезных ископаемых, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

    Президент России Владимир Путин поздравил геологов с профессиональным праздником в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.

    «Вы посвятили себя непростой, но исключительно важной профессии, требующей от человека глубоких, основательных знаний и особых личных качеств – выдержки и самоотдачи, товарищеской взаимовыручки и преданности избранному делу. Эти высокие нравственные принципы, крепкие профессиональные традиции передаются из поколения в поколение, служат эффективному решению стоящих перед работниками отрасли задач», – говорится в поздравлении.

    Путин отметил, что геологам есть, чем гордиться. Президент России заявил, что только за прошедший год было открыто 41 нефтегазоконденсатное месторождение и 276 месторождений твёрдых полезных ископаемых, успешно реализуются крупные проекты в Арктике и на континентальном шельфе, надёжно обеспечивается воспроизводство основных видов минерального сырья.

    «Уверен, что вы и впредь будете трудиться честно, на совесть, широко внедрять современные технологии и оборудование, вносить значимый вклад в укрепление минерально-сырьевого суверенитета России, её промышленного и энергетического потенциала; своей работой содействовать повышению качества жизни граждан нашей страны», – отметил Путин.

    Президент также пожелал специалистам новых достижений и всего наилучшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил геологов с профессиональным праздником и подчеркнул их роль в развитии минерально-сырьевой базы страны и укреплении промышленного потенциала. В Роснедрах заявили об открытии порядка 200 месторождений полезных ископаемых за год и назвали этот показатель стабильным для отрасли. Глава Роснедр Олег Казанов спрогнозировал появление в 2026 году десятков новых месторождений по углеводородному сырью и сотен месторождений твердых полезных ископаемых.

    7 апреля 2026, 03:10 • Новости дня
    Вэнс назвал ключевые темы переговоров с Орбаном

    Tекст: Катерина Туманова

    Темы Европы, Украины и развитие отношений между США и Венгрией станут ключевыми на переговорах вице-президента США Джей Ди Вэнса с премьером Виктором Орбаном.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил журналистам пресс-пула, что Европа, Украина и прочие важные вопросы займут значительное место во время его переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает РИА «Новости».

    «Мы обсудим ряд вопросов, касающихся отношений между США и Венгрией. Разумеется, я уверен, что Европа, Украина и остальное займет в этом обсуждении весьма заметное место» – сообщил он.

    Вэнс подчеркнул, что с большим нетерпением ожидает встречи, отметив, что считает главу венгерского правительства своим давним другом.

    Ожидается, что встреча Вэнса и Орбана пройдет в Будапеште 7 апреля и будет приурочена к двухдневному официальному визиту вице-президента США. Визит состоится перед парламентскими выборами, назначенными в Венгрии на 12 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Politico писала, что американский президент подключил MAGA для поддержки Орбана на выборах. Вице-президент США Вэнс намеревался приехать в Венгрию 7–8 апреля для демонстрации поддержки переизбрания Виктора Орбана.

    6 апреля 2026, 13:40 • Новости дня
    Путин присвоил статус «гвардейский» двум военным подразделениям

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 35-й общевойсковой Краснознаменной армии и 968-му исследовательско-инструкторскому смешанному авиационному полку за проявленный героизм при защите Отечества.

    Президент Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» двум воинским подразделениям, следует из указа на портале официального опубликования правовых актов. Соответствующие указы размещены на сайте и вступают в силу с 6 апреля.

    Согласно тексту документа, 35-я общевойсковая Краснознаменная армия теперь будет именоваться 35-я гвардейская общевойсковая Краснознаменная армия.

    В указе подчеркивается, что почетное наименование «гвардейская» присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

    Аналогичное почетное звание с этого дня носит и 968-й исследовательско-инструкторский смешанный авиационный полк.

    Ранее президент Владимир Путин присвоил звание «гвардейский» 44-му инженерно-саперному полку.

    Глава государства также присвоил звание «гвардейский» 299-му парашютно-десантному полку.

    6 апреля 2026, 13:30 • Новости дня
    Путин телеграммой поздравил Симоньян с днем рождения

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поздравил главного редактора RT и «Россия сегодня» Маргариту Симоньян с днем рождения, отправив ей специальную телеграмму с пожеланиями.

    Президент Владимир Путин поздравил главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян с днем рождения, сообщает РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин направил Симоньян поздравительную телеграмму.

    «Мы хотим присоединиться ко всем, кто поздравляет сегодня Маргариту Симоньян с днем рождения. Президент Путин направил ей поздравительную телеграмму по случаю ее дня рождения. Желаем Маргарите прежде всего здоровья и всего самого хорошего», – заявил Песков.

    Маргарита Симоньян родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре. В апреле 2005 года она была назначена главным редактором телеканала RT, а с 31 декабря 2013 года возглавляет международную медиагруппу «Россия сегодня». Симоньян является лауреатом многих журналистских премий и обладательницей государственных наград России.

    6 апреля 2026, 11:33 • Новости дня
    Путин поручил проанализировать причины недовольства медпомощью в регионах

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин дал поручения правительству и региональным властям проанализировать низкую удовлетворенность медицинской помощью в ряде регионов и улучшить информирование о передвижных медицинских комплексах.

    Президент Владимир Путин поручил правительству и региональным властям проанализировать причины низкой удовлетворенности медицинской помощью в ряде субъектов страны, следует из поручения на сайте Кремля.

    В список вошли Карелия, Камчатка, Амурская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Новгородская, Тверская, Челябинская области и Еврейская автономная область.

    «Разработать и утвердить... план мероприятий, направленных на совершенствование управленческих решений в системе здравоохранения указанных субъектов Российской Федерации, включая организацию обучения руководителей медицинских организаций, а также обеспечить реализацию таких мероприятий», – говорится в поручении президента.

    Доклад по итогам анализа и реализации мер должен быть представлен до 1 июня 2026 года, далее – раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы указанных регионов.

    Еще одно поручение касается предотвращения простоя новых объектов первичного звена здравоохранения. Кабмину предписано рассмотреть этот вопрос и отчитаться до 1 августа. За исполнение также отвечают Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов России.

    Кроме того, президент поручил усилить информирование россиян о графике работы передвижных медицинских комплексов. Все главы регионов должны принять дополнительные меры и представить доклад по этому вопросу до 1 мая 2026 года.

    Президент Владимир Путин во время церемонии открытия новых объектов здравоохранения в регионах подчеркнул важность повышения качества и доступности медицинской помощи для жителей всей страны.

    Путин на этой же церемонии заявил о необходимости учитывать потребность в медицинских учреждениях при комплексной застройке новых микрорайонов.

    Ранее глава государства заявлял о главенстве удовлетворенности граждан работой системы здравоохранения как критерия оценки эффективности этой сферы.

    6 апреля 2026, 10:53 • Новости дня
    Путин поручил до 1 июня утвердить стратегию развития креативной экономики

    Tекст: Вера Басилая

    Власти России должны до 1 июня представить окончательный вариант стратегии развития креативной экономики, рассчитанной до 2036 года, следует из поручения президента Владимира Путина.

    Президент Владимир Путин поручил правительству России доработать и утвердить стратегию развития креативной экономики на период до 2036 года не позднее 1 июня 2026 года.

    В документе отмечается, что стратегия должна быть согласована с уже ранее данными поручениями и учитывать необходимость утверждения федерального проекта по развитию креативных индустрий, который войдет в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщается на сайте Кремля.

    Стратегия разрабатывается с прицелом на долгосрочное развитие и поддержку творческих индустрий в России.

    Ранее премьер Михаил Мишустин поручил разработать стратегию развития креативной экономики.

    «Школа муниципальных команд» представила проектные инициативы для развития российских регионов.

    6 апреля 2026, 13:01 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой «Аэрофлота» Александровским

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен встретиться с руководителем авиакомпании «Аэрофлот» Сергеем Александровским, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Александровский будет у Путина с докладом, «Аэрофлот» – это системообразующая компания авиационной отрасли, указал Песков, передает РИА «Новости».

    Александровский расскажет о текущем состоянии дел и о перспективах развития.

    В прошлом году Путин на встрече с главой авиакомпании предлагал «Аэрофлоту» расширить «плоские» тарифы для Дальнего Востока.

    6 апреля 2026, 14:44 • Новости дня
    Путин поручил оказать помощь пострадавшим от осадков в Дагестане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и главе Дагестана Сергею Меликову оказать всю необходимую помощь пострадавшим в республике после аномальных осадков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин по телефону заслушал доклады Куренкова и Меликова о последствиях затоплений, вызванных ливнями, передает ТАСС.

    «Президент дал необходимые поручения всем соответствующим ведомствам по оказанию помощи людям. Также президент поручил завтра созвать совещание с участием представителей Дагестана, МЧС, других федеральных ведомств с тем, чтобы детально обсудить положение, складывающееся в Дагестане», – сказал он.

    Ранее подтопление путей в Дагестане оборвало движение пригородных поездов.

    В Дербентском районе республики обнаружили тело ребенка, которого унесло сильным течением после обрушения моста на федеральной трассе «Кавказ» у населенного пункта Кала.

    В результате сильного наводнения в Махачкале полностью разрушился трехэтажный жилой дом.

    7 апреля 2026, 12:30 • Новости дня
    Bloomberg: Венгрия во время визита Вэнса может объявить о закупке нефти у США

    Tекст: Ольга Иванова

    Венгерская компания MOL готовится приобрести крупную партию американской нефти на 500 млн долларов в ходе визита вице-президента США Джей Ди Вэнса, пишет Bloomberg.

    Венгрия может объявить о крупной сделке по закупке нефти у США на сумму около 500 млн долларов во время визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Будапешт, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Как сообщает агентство, венгерская энергетическая компания MOL достигла договоренности о закупке 500 тыс. тонн американской нефти. Ожидается, что официальное объявление о сделке прозвучит на совместной пресс-конференции Джей Ди Вэнса и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которая намечена на ближайший вторник.

    Сделка призвана усилить энергетическую безопасность Венгрии и диверсифицировать источники поставок нефти на фоне продолжающейся спецоперации на Украине и санкционного давления на поставки из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс обсудит с премьером Венгрии Виктором Орбаном темы Европы, ситуации на Украине и развитие отношений между Вашингтоном и Будапештом.

    Вэнс намеревался приехать в Венгрию 7–8 апреля для демонстрации поддержки переизбрания Виктора Орбана.

    7 апреля 2026, 11:58 • Новости дня
    Путин поздравил То Лама с избранием президентом Вьетнама

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил генсека ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама с избранием на пост президента страны.

    Владимир Путин направил поздравление новоизбранному президенту Вьетнама То Ламу, сообщается на сайте Кремля.

    В послании Путин отметил, что решение Национального собрания Вьетнама избрать То Лама главой государства свидетельствует о высоком политическом авторитете и широкой поддержке его курса на ускоренное социально-экономическое развитие страны, а также защиту законных интересов Вьетнама на мировой арене.

    Глава российского государства выразил уверенность, что деятельность То Лама на президентском посту будет способствовать дальнейшему укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Ханоем.

    «Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», – отметил Путин.

    Президент России также пожелал То Ламу новых успехов, крепкого здоровья и благополучия.

    Национальное собрание Вьетнама избрало генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама новым президентом страны.

    Секретарь Центрального комитета Компартии Вьетнама Ле Минь Хунг стал новым премьер-министром страны по итогам голосования в парламенте.

    7 апреля 2026, 13:03 • Новости дня
    Песков анонсировал большое совещание Путина по ситуации в Дагестане

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во вторник соберет большое совещание из-за наводнений в Дагестане, в котором примут участие высокопоставленные чиновники и региональные руководители, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин проведет во вторник масштабное совещание по ситуации в Дагестане из-за наводнений, передает РИА «Новости». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, «Путин большую часть рабочего дня посвятит вопросам и проблемам, которые складываются в Дагестане в связи с аномальными погодными явлениями, в связи с паводками, ливнями, затоплениями и так далее. Сегодня президент созовет большое совещание».

    В совещании примут участие расширенный круг представителей федеральных и региональных властей. Среди них руководитель администрации президента Антон Вайно, главы ряда министерств, а также представители Дагестана: глава региона Сергей Меликов, руководители районов и городов, пострадавших от стихии. Все внимание будет уделено ликвидации последствий и координации помощи пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что материальная поддержка положена 15,5 тыс. жителей республики, чье имущество пострадало из-за непогоды.

    Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от аномальных осадков в Дагестане.

    Главное
    Заслуженный педагог: Убийство пермским школьником учителя – ужасная трагедия
    Израиль призвал иранцев не пользоваться железной дорогой
    Спецназ США для спасения пилота за нескольких часов создал базу в иранском тылу
    В Стамбуле ликвидировали двоих напавших на генконсульство Израиля
    Центробанк напомнил о начавшейся «Монетной неделе»
    Дрон ВСУ во Владимирской области убил отметившего день рождения мальчика
    Исследование: Численность человечества превысила возможности Земли

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    В Швейцарии решили открыться России из-за Ирана

    Война в Иране продолжает отменять антироссийские санкции. Первыми так поступили США в отношении экспорта нефти из РФ, испугавшись роста цен. Теперь дошло до Европы: в парламент Швейцарии внесен законопроект, где речь идет об упразднении вообще всех ограничений, дублирующих санкции ЕС. Дело не только в нефти. Дело в принципе. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Весенний призыв в армию 2026: с какого числа и до какого, призывной возраст и изменения

      До середины лета 2026 года в России проходит весенний призыв на военную службу. Каковы особенности текущей призывной кампании, что следует делать призывнику в случае получения повестки, кому положены отсрочки от армии – и какая ответственность предусмотрена для тех, кто уклоняется от призыва?

    • Какой церковный праздник сегодня, 7 апреля 2026: Благовещение, что можно и нельзя делать

      Сегодня, 7 апреля 2026 года, православные верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников. Этот день посвящен благой вести о рождении Спасителя и считается символом надежды, обновления и духовной радости. Верующие соблюдают традиции, посещают богослужения и стараются провести день в мире и молитве. Разбираемся, что означает этот праздник, что можно и нельзя делать сегодня и какие обычаи сохранились до наших дней.

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить

      Православные верующие 5 апреля отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации