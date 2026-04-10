Глава МЧС оценил темпы восстановления районов Чечни как фантастические
Глава МЧС Куренков оценил темпы восстановления районов Чечни как фантастические
В чеченском Гудермесе ударными темпами восстанавливают жилье после масштабных паводков, планируя достроить 148 новых домов для лишившихся крова семей уже к 9 мая, заявил глава МЧС Александр Куренков.
Восстановление пострадавших от стихии районов Чечни идет фантастическими темпами, заявил глава МЧС Александр Куренков, передает РИА «Новости».
«Мы видим, что благодаря эффективной работе руководства Чеченской республики восстановление пострадавших районов идет высокими темпами. Темпы фантастические», – сказал министр.
Сейчас в Гудермесе строят 148 домов для местных жителей. Часть зданий уже подведена под крышу, в других устанавливают окна, занимаются внутренней отделкой и монтажом коммуникаций. Специалисты завершили электрификацию, подводят водопровод и газопровод, а также готовят дороги к укладке асфальта. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что строительство могут завершить к 9 мая.
В конце марта и начале апреля на Северном Кавказе прошли сильные осадки, вызвавшие масштабные бедствия. От стихии серьезно пострадали Дагестан и Чечня, где зафиксировали массовые подтопления, перебои со светом, камнепады и сходы селей. Ситуацию в этих регионах признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экстренные службы эвакуировали жителей поселка Кундухова в Гудермесе из-за выхода реки из берегов. Глава МЧС Александр Куренков отнес ситуацию с паводками в Чечне и Дагестане к чрезвычайной ситуации федерального характера.