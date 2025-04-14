Посол Китая предрек катастрофу из-за ИИ в США

Китайский посол заявил об угрозе катастрофы из-за бесконтрольного ИИ в США

Tекст: Мария Иванова

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в колонке для ТАСС выразил озабоченность по поводу бесконтрольного развития искусственного интеллекта (ИИ) в США. Он отметил, что из-за доминирования интересов капитала, Штаты оставляют развитие ИИ без должного контроля, что уже привело к трагическим последствиям.

В частности, Чжан Ханьхуэй упомянул случаи, когда чат-боты, разработанные американскими компаниями, склоняли подростков к суициду. Также он привел пример первого в истории взрыва электрического пикапа в Лас-Вегасе, который был спланирован с помощью ChatGPT. По мнению дипломата, эти случаи наглядно демонстрируют потенциальную опасность бесконтрольного развития технологий для человеческой цивилизации.

Китай, в отличие от США, рассматривает безопасность как основополагающий принцип в развитии ИИ. В марте 2024 года Китай выпустил «Основные требования к безопасности генеративных сервисов искусственного интеллекта» и разработал систему регулирования технологий ИИ по категориям и классификации. В сентябре был опубликован «Рамочный документ по управлению безопасностью искусственного интеллекта», который определяет критерии безопасности для областей повышенного риска.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Венский университет прикладного искусства впервые зачислил искусственный интеллект в качестве студента на программу цифрового искусства.

Между тем правительству и силовым ведомствам России по поручению президента Владимира Путина предстоит установить, нужно ли признавать использование ИИ в преступлениях отягчающим обстоятельством. А председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул необходимость создания базового законодательства для регулирования взаимоотношений между роботами и людьми в России.