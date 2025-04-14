С большой вероятностью США и Евросоюз придут к компромиссу, несколько больше устраивающему американскую сторону. Она победит в противостоянии с небольшим перевесом по очкам. Скорее всего, Евросоюз пойдет на ряд уступок США по торговым вопросам, но взамен от американцев потребуют… хотя бы частично вернуть финансирование вооружения Украины.0 комментариев
Посол Китая предрек катастрофу из-за ИИ в США
Китайский посол заявил об угрозе катастрофы из-за бесконтрольного ИИ в США
Китай выразил обеспокоенность бесконтрольным развитием искусственного интеллекта в США, подчеркнув, что это может привести к трагическим последствиям, как, например, первый в истории взрыв электрического пикапа в Лас-Вегасе, запланированный с использованием ChatGPT.
Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в колонке для ТАСС выразил озабоченность по поводу бесконтрольного развития искусственного интеллекта (ИИ) в США. Он отметил, что из-за доминирования интересов капитала, Штаты оставляют развитие ИИ без должного контроля, что уже привело к трагическим последствиям.
В частности, Чжан Ханьхуэй упомянул случаи, когда чат-боты, разработанные американскими компаниями, склоняли подростков к суициду. Также он привел пример первого в истории взрыва электрического пикапа в Лас-Вегасе, который был спланирован с помощью ChatGPT. По мнению дипломата, эти случаи наглядно демонстрируют потенциальную опасность бесконтрольного развития технологий для человеческой цивилизации.
Китай, в отличие от США, рассматривает безопасность как основополагающий принцип в развитии ИИ. В марте 2024 года Китай выпустил «Основные требования к безопасности генеративных сервисов искусственного интеллекта» и разработал систему регулирования технологий ИИ по категориям и классификации. В сентябре был опубликован «Рамочный документ по управлению безопасностью искусственного интеллекта», который определяет критерии безопасности для областей повышенного риска.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Венский университет прикладного искусства впервые зачислил искусственный интеллект в качестве студента на программу цифрового искусства.
Между тем правительству и силовым ведомствам России по поручению президента Владимира Путина предстоит установить, нужно ли признавать использование ИИ в преступлениях отягчающим обстоятельством. А председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул необходимость создания базового законодательства для регулирования взаимоотношений между роботами и людьми в России.