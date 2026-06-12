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Берлинский бордель Artemis получил 1,75 млн евро субсидий во время пандемии
В период коронавирусных ограничений власти Германии профинансировали крупнейший столичный публичный дом, выделив ему не менее 1,75 млн евро господдержки.
Во время пандемии коронавируса крупнейший берлинский бордель Artemis получил государственные субсидии на сумму не менее 1,75 млн евро, сообщает газета Bild со ссылкой на данные из реестра о госпомощи.
Выплаты осуществлялись в рамках различных федеральных программ поддержки бизнеса, передает РИА «Новости».
«Во время пандемии коронавируса Artemis получил не менее 1,75 млн евро в виде государственных субсидий», – говорится в публикации. Согласно реестру, компания Artemis GmbH получила как минимум пять финансовых траншей. Самый крупный из них на сумму более 620 тыс. евро был перечислен в марте 2021 года.
Владельцы заведения отказались раскрывать, на какие именно цели были потрачены бюджетные средства и обязаны ли они возвращать часть субсидий. Отмечается, что сами секс-работницы, занятые в Artemis, этих денег, вероятнее всего, не увидели. Согласно информации на сайте заведения, работающие там женщины юридически являются самозанятыми предпринимательницами, предлагающими услуги за собственный счет.
Выделение крупных сумм из бюджета на поддержку индустрии коммерческого секса вызвало резкую критику в профсоюзе при партии Христианско-демократический союз. Там потребовали организовать тщательную проверку произведенных выплат, чтобы исключить финансирование государством заведений, связанных с принудительной проституцией или торговлей людьми.
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