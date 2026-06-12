Белоусов рассказал о производстве и поставках дронов-доставщиков в армию

Tекст: Алексей Дегтярёв

Президент Владимир Путин в ходе общения с участниками СВО поинтересовался у министра характеристиками таких дронов, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос, министр отметил значительный прогресс в производстве техники.

«От 10 до 40 килограмм… У нас в этом году около 20 тыс. таких будет поставлено в войска», – подчеркнул Белоусов.

Он также добавил, что ассортимент выпускаемых изделий серьезно увеличился. По словам главы ведомства, годом ранее армия использовала преимущественно один вид грузовых дронов, который требовал доработки, тогда как сейчас производится более 10 различных моделей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале 2026 года глава Минобороны заявил о двукратном количественном превосходстве над противником в сфере беспилотников. В конце прошлого года президент России сообщал о безусловном лидерстве страны в данной области.