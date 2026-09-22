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За подготовку терактов в Запорожской области осудили четырех агентов СБУ
За подготовку терактов в России осудили четырех агентов спецслужб Украины
Суд назначил от 17 до 28 лет колонии строгого режима четырем агентам украинских спецслужб за подготовку терактов против чиновников в Запорожской области.
Четыре участника террористического сообщества, созданного украинскими спецслужбами, приговорены к длительным срокам лишения свободы за подготовку терактов в Запорожской области. В УФСБ по региону ТАСС сообщили, что противоправная деятельность агентов и их пособника была пресечена органами безопасности.
«По результатам рассмотрения в суде уголовного дела, расследованного следственным отделом УФСБ России по Запорожской области, они признаны виновными в инкриминируемых деяниях и приговорены: Видлацкий В. В. – к 27 годам лишения свободы; Зиновкин К. Ю. – к 28 годам лишения свободы; Семикопенко Г. Н. – к 24 годам лишения свободы; Семикопенко А. Н. (все четверо внесены в перечень террористов и экстремистов в России) – к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима», – рассказали в ведомстве.
Следствие установило, что граждане России Владислав Видлацкий и Константин Зиновкин, а также гражданин Украины Григорий Семикопенко в 2022 году вступили в созданную украинскими спецслужбами организацию. По заданию кураторов они собирали информацию о госслужащих администрации Запорожской области, в частности о руководителях министерств строительства и образования. К этой деятельности Григорий Семикопенко привлек своего брата Алексея.
Константин Зиновкин прошел дистанционное обучение по сборке взрывных устройств, изготовил бомбу и заложил ее на маршруте одной из потенциальных жертв. Владислав Видлацкий, в свою очередь, наблюдал за местом планируемого теракта и пытался активировать взрывное устройство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд приговорил жителя Мелитополя к 24 годам колонии за подготовку диверсий. В июле сотрудники ФСБ предотвратили теракт на военном аэродроме в Ростовской области.
Ранее другой житель Запорожской области получил 20 лет строгого режима за попытку подрыва военной комендатуры.