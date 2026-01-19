Балицкий заявил о запуске отопления в Бердянске в ближайшие часы

Tекст: Вера Басилая

В Запорожской области без электроснабжения остаются 31 населенный пункт, сообщил в Telegram-канале Балицкий.

По словам губернатора, аварийные бригады продолжают восстановительные работы на объектах энергетики и коммунального хозяйства.

В Бердянске начат запуск системы теплоснабжения, проводится гидравлическое испытание теплосетевого хозяйства в двух районах города. В настоящее время подача горячей воды осуществляется во внутридомовые сети, процесс происходит в штатном режиме.

В сообщении отмечается, что выход теплоснабжения на полную мощность зависит от восстановления стабильного электроснабжения. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме для обеспечения безопасного запуска отопления. По прогнозам, отопление будет подано в течение ближайших двух часов.

Балицкий заявил, что порядка 213 тыс. абонентов и 386 населенных пунктов в регионе остаются без электроснабжения из-за атаки со стороны ВСУ.

В Бердянске из-за отключения света остались без отопления 280 домов. Почти 37 тыс. абонентов в Запорожской области оказались без электроснабжения.