Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.2 комментария
В Тюмени мужчину заподозрили в вымогательстве у школьницы интимных фото
Мужчина в Тюмени пытался получить от несовершеннолетней фотографии интимного характера, он угрожал в случае отказа расправиться с ее отцом, сообщил информационный центр СК.
Подозреваемым якобы оказался уроженец одной из республик Северного Кавказа, он вымогал интимные фотографии у школьницы, а когда та отказалась, стал угрожать расправой ее отцу – участнику СВО, сообщило ведомство со ссылкой на соцсети, передает РИА «Новости».
Возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил местным следователям представить доклад о ходе расследования и по информации, изложенной в соцсетях.
Ранее СК сообщал, что в Перми группа лиц инициирует переписку через мессенджер с малолетними и предлагает им за небольшие деньги выслать изображения интимного характера. После получения фото детей шантажируют на вступление в половую связь, также есть угрозы применения насилия.