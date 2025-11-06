  • Новость часа«Газпром» побил рекорд поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мир испугался «пузыря» в сфере искусственного интеллекта
    Захарова выразила уверенность в повторном освобождении Киева от нацистов
    ЕС собрался прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз
    Экс-советник Макрона назвал его худшим президентом Франции
    Стало известно о крупных потерях ВСУ после ударов по казарме в Чернигове
    Несколько украинских военных сдались в плен в Красноармейске
    СВР заявила о планах Запада устроить диверсию на ЗАЭС и обвинить Россию
    Рар: Брюссель закроет дыру в бюджете Украины за счет стран-членов ЕС
    Каждый житель Украины задолжал почти 7 тыс. долларов
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как римскому папе не угодить в публичный дом

    Могут ли священники выступать с грубыми или неуместными высказываниями? С такими, которые в заголовках именуют «скандальными», а под новостями и роликами – множество язвительных комментариев?

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    20 комментариев
    6 ноября 2025, 12:21 • Новости дня

    «Газпром» побил рекорд поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

    «Газпром» в девятый раз побил рекорд поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

    «Газпром» побил рекорд поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объем суточных поставок российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» превзошел контрактные обязательства компании «Газпром» и вновь обновил исторический максимум, сообщили в энергетическом холдинге.

    Газпром в шестой раз за два месяца и в девятый раз с декабря 2024 года обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», цитирует ТАСС сообщение холдинга.

    В компании подчеркнули, что 5 ноября был установлен новый исторический максимум, когда объем поставленного газа превысил контрактные обязательства.

    С 1 декабря 2024 года газопровод «Сила Сибири» функционирует на проектной мощности 38 млрд куб. м газа в год. За девять месяцев 2025 года объем поставок увеличился более чем на 27%. Ожидается, что общие годовые объемы экспорта по этому маршруту по итогам года превысят 38 млрд куб. м газа.

    Заместитель председателя правительства России Александр Новак отмечал, что рост поставок фиксируется на фоне успешного сотрудничества между Россией и Китаем в энергетической сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Газпром» в октябре обновил рекорд суточных поставок газа в Китай трижды за месяц по газопроводу «Сила Сибири».

    Ранее «Газпром» и «Китайская национальная нефтегазовая корпорация» (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве «Силы Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток».

    4 ноября 2025, 18:08 • Новости дня
    Эксперт назвал выгоды России от новых соглашений с Китаем

    Экономист Лизан: Пересмотр таможенных правил увеличит товарооборот России и Китая

    Эксперт назвал выгоды России от новых соглашений с Китаем
    @ Li Xiang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Большое число таможенных регуляций долгое время тормозило развитие российско-китайской торговли. Поэтапное устранение излишних барьеров будет способствовать легализации «серого» импорта и росту товарооборота, заявил газете ВЗГЛЯД экономист и политолог Иван Лизан. Ранее в КНР состоялась встреча главы правительства РФ Михаила Мишустина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    «Встреча российского премьера Михаила Мишустина с председателем КНР Си Цзиньпином подтверждает высокий уровень диалога Москвы и Пекина. Работа над совершенствованием контактов ведется безостановочно и представители двух государств регулярно подписывают различные соглашения, которые уточняют и дополняют уже оформленные рамки взаимодействия», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.

    «Интересно, что подписанные соглашения во многом концентрировались на развитии сотрудничества КНР с российским Дальним Востоком. В частности, сельскохозяйственные договоренности, на мой взгляд, открывают новые возможности в сфере экспорта сои в Китай. Но не исключаю, что положительная динамика будет ощущаться и в других направлениях взаимодействия», – говорит он.

    «Примечательно, что договоренности, достигнутые в ходе визита Мишустина в КНР, также значительным образом скажутся и на изменении таможенного режима между нашими странами. Сейчас наша двусторонняя торговля, к сожалению, скована взаимными запретами и сложной процедурой оформления документов», – напоминает он.

    «Сформировалась абсурдная ситуация: нашим предпринимателям зачастую проще и дешевле вести торговлю через Киргизию или Казахстан. Это затормаживает процесс транспортировки товаров, приводит к их удорожанию и увеличивает риск формирования «серых схем». Но теперь Москва и Пекин договорились об упрощении таможенных норм и создания условий для оформления товаров по принципу «одного окна», – говорит собеседник.

    «Если все будет сделано грамотно, товарооборот в разы увеличится, поскольку многие сделки, проходившие в «серую», выйдут из тени. Интересно, что стороны пытаются автоматизировать перевозку. Пока, на мой взгляд, внедрение беспилотных систем транспортировки будет наиболее логично смотреться в рамках моста Благовещенск – Хэйхэ», – продолжает эксперт.

    «На нем можно выделить две полосы для движения «туда» и «обратно» и наладить циркуляцию грузовиков в обе стороны. Насколько это увеличит товарооборот – большой вопрос. Но как эксперимент – интересно. Может быть, это даст толчок развитию малых предпринимателей, поскольку такая перевозка будет относительно дешевой», – добавил он.

    «В этой связи интересно отметить готовность Китая и России участвовать в совместных разработках искусственного интеллекта. Сложно представить, как это сотрудничество будет выглядеть. В конечном счете наши страны в некотором роде соперники по данному направлению в той же Центральной Азии», – уточняет собеседник.

    «Поэтому, на мой взгляд, это выльется в несколько совместных проектов, которые не будут подразумевать значимого обмена технологиями, а также в программы по обмену кадров. Такой формат сыграет на руку как Москве, так и Пекину. При этом он не особо повредит интересам обоих государств», – рассуждает эксперт.

    «Что касается трансграничных розничных платежей – сам факт обсуждения партнерства в данной сфере значим. Ограничения в расчетах, вызванные западными санкциями, тормозят рост нашего товарооборота. Посмотрим, как именно будет развиваться данное направление взаимодействия. Пока понятно одно – если не будет успеха на этом векторе, то значимых достижений по другим сферам ждать также не стоит», – заключил Лизан.

    Ранее завершились переговоры главы правительства РФ Михаила Мишустина и председателя КНР Си Цзиньпина. Российский премьер отметил, что две страны связаны прочными культурно-гуманитарными отношениями, которые опираются на взаимные симпатии народов друг к другу.

    В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что диалог Пекина и Москвы устойчиво продвигается, пытаясь достигнуть все более высокоуровневого и высококачественного развития. Их беседа стала итогом визита Мишустина в КНР в рамках участия в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая в Ханчжоу.

    По окончании мероприятия страны подписали целый ряд документов, в том числе в сфере сельского хозяйства и транспорта. Кроме того, государства договорились углублять гуманитарные связи, содействовать сохранению мира и стабильности в Арктике, поддерживать проекты по созданию лунной станции и координации миссий по исследованию Луны, а также учредить экспертный совет по сотрудничеству в области искусственного интеллекта.

    Комментарии (9)
    5 ноября 2025, 14:55 • Новости дня
    Навроцкий предложил Словакии покупать газ у США через Польшу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Польши Кароль Навроцкий предложил Братиславе использовать польскую газотранспортную инфраструктуру для закупки газа у США.

    Навроцкий отметил, что после встреч с президентом США Дональдом Трампом обсудил этот вопрос с президентом Словакии Петером Пеллегрини, передает ТАСС.

    «Я предложил господину президенту (Словакии Петеру Пеллегрини) после моих встреч с президентом США Дональдом Трампом, чтобы Польша за короткое время стала реальным хабом для поставок газа из Соединенных Штатов», – сказал польский лидер, его выступление транслировала канцелярия президента Польши в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России).

    По его словам, у Польши уже есть вся необходимая инфраструктура, включая газопорт в Свиноуйсьце и интерконнектор для дальнейшей транспортировки топлива.

    Президент Словакии Петер Пеллегрини в свою очередь отметил, что в ближайшее время Братислава не сможет полностью отказаться от российских нефти и газа.

    В сентябре глава Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо объявил, что Украина прекратит поставки российских газа и нефти в Словакию.

    Комментарии (7)
    5 ноября 2025, 20:15 • Видео
    В США сменилась эпоха

    Мэром крупнейшего города США – Нью-Йорка – избран мусульманин и почти коммунист Зохран Мамдани. А в Вайоминге в это время умер Дик Чейни – легендарный политик и злодей, олицетворяющий все то, за что ненавидят Америку в России.

    Комментарии (2)
    3 ноября 2025, 18:56 • Новости дня
    Мишустин прибыл в Пекин для переговоров с председателем КНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Михаил Мишустин прибыл в Пекин для переговоров с председателем КНР, в аэропорту его встретили почетный караул и представители обеих стран.

    Мишустин прибыл в Пекин после завершения рабочей программы в Ханчжоу, передает ТАСС. По информации корреспондента, официальная встреча с председателем КНР Си Цзинпином намечена на утро 4 ноября. Предыдущий раз главы встречались двадцатого декабря 2023 года, когда Мишустин посещал Пекин в рамках международного визита.

    В столичном аэропорту Пекина премьер-министра России встретили с особыми почестями: у борта был выставлен почетный караул, подняты флаги России и Китая. Михаила Мишустина приветствовали посол России в Китае Игорь Моргулов, помощник министра иностранных дел КНР Цай Вэй и посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

    Сообщалось, что главы правительств России и Китая подписали девять соглашений на встрече в Ханчжоу. Стороны заключили совместное коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи премьер-министров двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Мишустин и Ли Цян начали переговоры в Ханчжоу.

    Ли Цян рассказал Мишустину о рае на земле в ходе встречи.

    Мишустин выразил уверенность в том, что отмена виз в Китай увеличит количество российских туристов по сравнению с прошлым годом.

    Комментарии (5)
    3 ноября 2025, 13:49 • Новости дня
    Мишустин и Ли Цян подписали девять совместных документов

    Мишустин и Ли Цян на переговорах подписали девять совместных документов

    Мишустин и Ли Цян подписали девять совместных документов
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На встрече в Ханчжоу главы правительств России и Китая заключили девять соглашений, включая совместное коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи премьер-министров двух стран.

    В ходе визита в Китай председателя правительства России Михаила Мишустина подписаны девять документов, передает ТАСС. Среди них – совместное коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран.

    Также в присутствии Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна были подписаны восемь дополнительных документов. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и заместитель премьера Госсовета КНР Хэ Лифэн подписали протокол заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова с членом Госсовета КНР Шэнь Ицинь подписали протокол о гуманитарном сотрудничестве.

    В число соглашений вошли документы, касающиеся изменений к соглашениям в области таможенного сотрудничества и противодействия незаконному перемещению ядерных материалов, а также фитосанитарных требований при экспорте продукции из России в Китай.

    Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт и замруководителя Главного таможенного управления КНР  Чжао Цзэнлянь утвердили протоколы по машу и пшеничным отрубям.

    В рамках визита были подписаны и другие соглашения о сотрудничестве в инвестиционной, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной сферах и в сфере средств массовой информации.

    Подписана дорожная карта сотрудничества России и Китая по спутниковой навигации на 2026–2030 годы, а также принято совместное заявление по итогам реализации предыдущей дорожной карты за 2021–2025 годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Мишустин и Ли Цян начали переговоры в Ханчжоу.

    Ли Цян рассказал Мишустину о рае на земле в ходе встречи.

    Мишустин выразил уверенность в том, что отмена виз в Китай увеличит количество российских туристов по сравнению с прошлым годом.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 07:45 • Новости дня
    Россия и Китай объявили о развитии туристического направления и Арктики

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия и Китай согласовали комплекс мер по стимулированию туризма, торговле, научным исследованиям и совместным усилиям в развитии Арктики, что зафиксировано в коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

    В документе подчеркивается, что Москва и Пекин намерены укреплять сотрудничество в торговле услугами, особенно в области туризма и транспортных перевозок. В частности, стороны намерены продолжить оптимизировать услуги для граждан обеих стран для обеспечения трансграничных платежей, передает ТАСС.

    Двустороннее сотрудничество будет развиваться и в сфере страхования и перестрахования с целью стимулирования торговли и туризма между странами.

    Важным пунктом соглашений стало решение о развитии сотрудничества по вопросам Арктики, включая меры по повышению безопасности судоходства, созданию новых полярных судов и технологий, подготовке кадров и увеличению грузопотока по Северному морскому пути.

    Москва и Пекин договорились совершенствовать структуру двусторонней торговли, делая ставку на развитие электронной коммерции, увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции и товаров первичной переработки.

    Стороны подтвердили готовность совместно противодействовать ревизии итогов Второй мировой войны и защищать принципы Устава ООН. В числе прочего планируется подготовка дорожной карты двустороннего сотрудничества в области науки и технологий на период 2026–2030 годов.

    Обе страны выразили намерение поддерживать расчеты в национальных валютах, развивать сотрудничество в банковской сфере и на рынках капитала, а также продолжить партнерство между кредитными рейтинговыми агентствами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава правительства России Михаил Мишустин  прибыл в Пекин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян провели переговоры в Ханчжоу. Ли Цян рассказал Мишустину о рае на земле в ходе встречи. Мишустин  выразил уверенность в том, что отмена виз в Китай увеличит количество российских туристов по сравнению с 2024 годом.  Во вторник, 4 ноября, Мишустин и Си Цзиньпин провели переговоры в Доме народных собраний КНР.

    Комментарии (2)
    4 ноября 2025, 05:55 • Новости дня
    Мишустин и Си Цзиньпин провели переговоры в Доме народных собраний КНР

    Tекст: Катерина Туманова

    В Пекине состоялась встреча главы правительства России Михаила Мишустина и председателя КНР Си Цзиньпина, которая завершила двухдневный визит российского премьера в Китай.

    Переговоры между Мишустиным и Си Цзиньпином прошли в Большом восточном зале Дома народных собраний, передает ТАСС.

    Перед началом встречи лидеры двух государств по протоколу обменялись рукопожатием и сделали совместную фотографию. Далее беседа продолжилась в официальном формате за закрытыми дверями, ее повестка не раскрывалась.

    Мишустина на переговорах сопровождали вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Юрий Трутнев и Александр Новак, а также ряд министров, среди которых министр сельского хозяйства Оксана Лут и министр финансов Антон Силуанов. В состав делегации также вошли представители МИД и Центрального банка России.

    Днем ранее, 3 ноября, Михаил Мишустин прибыл в Пекин для переговоров с председателем КНР, в аэропорту его встретили почетный караул и представители обеих стран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Михаил Мишустин и Ли Цян начали переговоры в Ханчжоу. Ли Цян рассказал Мишустину о рае на земле в ходе встречи. Мишустин выразил уверенность в том, что отмена виз в Китай увеличит количество российских туристов по сравнению с 2024 годом.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 00:45 • Новости дня
    Bloomberg: Нефтяные компании КНР стали избегать российской нефти

    Bloomberg: Нефтеперерабатывающие компании КНР избегают российской нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    В число затронутых опасениями покупателей российских сортов сырой нефти входит популярный сорт ВСТО, цены на который резко упали. По оценкам консалтинговой компании Rystad Energy AS, опасения покупателей затронули около 400 тыс. баррелей в сутки, что составляет до 45% от общего объема импорта нефти Китаем из России.

    «По словам трейдеров, государственные гиганты, такие как Sinopec и PetroChina Co., пока воздерживаются от поставок, отменив часть российских поставок после введения санкций США против ПАО «Роснефть» и ПАО «Лукойл» в прошлом месяце. Более мелкие частные нефтеперерабатывающие компании, которых называют «чайниками», также воздерживаются, опасаясь штрафных санкций, аналогичных тем, что были применены к Shandong Yulong Petrochemical Co., недавно внесенной в черный список Великобританией и Европейским союзом», – пишет Bloomberg.

    США и их союзники ужесточают санкции как в отношении российских производителей, так и их потребителей, пытаясь остановить войну на Украине через лишение Москвы нефтяных доходов. Китай является крупнейшим в мире импортером сырой нефти и любые ограничения на поставки, вероятно, пойдут на пользу другим поставщикам, отмечается в статье.

    «В число выгодоприобретателей могут войти США, которые заключили историческое торговое перемирие с Пекином на прошлой неделе на встрече лидеров Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Но санкции не являются полной потерей для Москвы. Находящаяся в черном списке компания Yulong, поставки которой были отменены западными поставщиками, активно переключилась на российскую нефть из-за отсутствия других вариантов», – сказано в материале.

    Напомним, власти США ввели санкции против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, введение санкций США против «Роснефти» и «Лукойла» уже привело к изменению логистики поставок нефти и повышению издержек на мировом рынке.

    Индия и КНР самостоятельно будут определять, насколько привлекательными для них остаются

    российские нефть и газ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


    Комментарии (0)
    3 ноября 2025, 17:06 • Новости дня
    Россия и Китай обсудили строительство общей электростанции

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия и Китай рассматривают возможность создания совместной электростанции, чтобы обеспечить энергоснабжение сразу двух национальных рынков и укрепить партнерство в электроэнергетике.

    Россия и Китай ведут переговоры о строительстве совместной электростанции, передает ТАСС. Заместитель председателя правительства России Александр Новак сообщил телеканалу «Россия-1», что такой проект позволит обеспечить энергией как отечественных, так и китайских потребителей. Подчеркивается, что стороны намерены расширить сотрудничество в сфере электроэнергетики.

    Новак также отметил, что поставки российских углеводородов в Китай сохраняются на прежнем уровне несмотря на санкции. За девять месяцев текущего года в Китай было поставлено 72 млн тонн нефти, что практически соответствует прошлогодним объемам. По газу зафиксирован рост на 31%, а поставки трубопроводного газа по проекту «Сила Сибири» выйдут на плановые мощности – 38 млрд кубометров.

    Еще одной важной темой стало увеличение доли расчетов между Россией и Китаем в национальных валютах. Вице-премьер сообщил, что на сегодняшний день доля таких расчетов достигает 99%. Энергетическая сфера занимает более трети торгово-экономического взаимодействия между двумя странами и включает нефтегазовое сотрудничество, угольную отрасль, электроэнергетику и развитие возобновляемых источников энергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов подтвердил сохранение согласованных планов России и Китая по совместной разработке электростанции для будущей международной станции на Луне. Россия и Китай ведут совместную работу над этим проектом.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 08:33 • Новости дня
    Россия и КНР выступили против конфискации государственных суверенных активов

    Tекст: Вера Басилая

    Москва и Пекин считают недопустимыми любые попытки конфискации или блокировки суверенных государственных активов, следует из документа по итогам 30 -й встречи глав правительств России и Китая.

    Москва и Пекин заявили о недопустимости конфискации и блокировки суверенных активов, передает ТАСС. В совместном коммюнике, опубликованном по итогам тридцатой встречи глав правительств России и Китая, подчеркивается принцип «неукоснительного соблюдения международных обязательств, касающихся иммунитетов государств и их собственности».

    «Конфискация, блокировка или любое иное использование суверенных активов без согласия собственника грубо нарушает базовый принцип суверенного равенства государств и дестабилизирует глобальную финансовую систему», – отмечается в документе.

    Согласно позиции сторон, такие действия могут привести к разрушению основ современного мирового порядка в сфере экономики.

    Обе страны выступают за укрепление международного права и подчеркивают важность защиты суверенных имущественных прав государств. Москва и Пекин считают, что использование суверенных активов должно происходить только по согласию их владельца.

    Ранее власти Италии и Франции отказались передавать Украине замороженные российские активы из-за опасений по поводу финансовых рисков.

    СМИ писали, что Украине угрожает потеря поддержки МВФ, если Евросоюз не одобрит передачу российских активов Киеву.

    Россия пообещала жестко ответить в случае экспроприации ее суверенных активов.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 08:14 • Новости дня
    Россия и Китай выступили за реформу ВТО и развитие глобальной торговли

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Китай договорились поддерживать усилия по реформе ВТО, выступая против протекционизма и односторонних ограничительных мер, следует из совместного коммюнике, принятого по итогам 30-й встречи глав правительств России и Китая.

    Россия и Китай договорились поддерживать реформу Всемирной торговой организации для повышения эффективности этой структуры, передает ТАСС. Соответствующее заявление содержится в совместном коммюнике по итогам 30-й встречи глав правительств двух стран.

    «Стороны выступают за укрепление многосторонней торговой системы, центральную роль в которой играет Всемирная торговая организация, и поддерживают усилия по ее реформированию, включая восстановление полноценно функционирующей системы разрешения споров и совершенствование механизма принятия решений, с целью повышения эффективности и авторитета организации в текущих реалиях», – говорится в коммюнике.

    Кроме этого, Москва и Пекин подтвердили готовность продвигать процессы инклюзивной экономической глобализации, усиливать партнерский диалог и координацию в вопросах создания справедливых мировых финансовых и торговых систем. Особое внимание стороны намерены уделять расширению прав развивающихся стран в управлении мировой экономикой и предотвращению злоупотреблений монопольным положением со стороны отдельных государств.

    Также Россия останется участником «Группы друзей инициативы по глобальному развитию». Ожидается, что обе страны будут укреплять сотрудничество в этой сфере, помогая ускорить выполнение целей ООН по устойчивому развитию до 2030 года.

    В совместном документе отмечено намерение содействовать упрощению процедур торговли и поддерживать соблюдение ключевых принципов ВТО, таких как недискриминация и транспарентность. Москва и Пекин выступают против протекционизма, призывая к формированию открытых и честных условий для мировой торговли, а также к заключению новых соглашений на запланированной в 2026 году конференции ВТО в Камеруне.

    Дополнительно стороны договорились скоординировать свои позиции на международных площадках, включая ООН, ШОС, БРИКС и АТЭС. Особый акцент будет сделан на совместной работе против односторонних ограничительных мер и унилатерализма, а также на использовании неформального механизма консультаций БРИКС по вопросам ВТО.

    Россия и Китай согласовали комплекс мер по развитию туризма, торговли, научных исследований и сотрудничеству в Арктике.

    Напомним, в Пекине прошла встреча Михаила Мишустина и Си Цзиньпина, завершившая двухдневный визит российского премьера в Китай.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2025, 14:50 • Новости дня
    Глава Роскосмоса рассказал о совместных лунных проектах России и Китая

    Глава Роскосмоса Баканов рассказал о совместных лунных проектах с Китаем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия и Китай ведут совместную разработку электростанции для будущей международной станции на Луне, подтверждено сохранение согласованных планов, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

    Россия и Китай продолжают координированные действия для создания лунной станции, передает ТАСС.

    Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов отметил, что эти усилия строго соответствуют достигнутым в мае договоренностям, заключенным во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

    «В мае при визите господина Си Цзиньпина в Москву было подписано соответствующее соглашение о реализации. И мы движемся ровно в рамках этих договоренностей. [РФ и КНР] совместно реализовывают проекты создания электростанций», – сказал Баканов.

    В дополнение к лунным инициативам, Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян согласовали ряд документов по кооперации двух стран, включая дорожную карту по спутниковой навигации. В мае между «Роскосмосом» и Китайской национальной космической администрацией был оформлен меморандум о строительстве электростанции для будущей Международной научной лунной станции. В «Роскосмосе» сообщили, что на новой станции планируется проведение фундаментальных научных исследований и тестирование технологий для длительной беспилотной работы, а также для потенциального присутствия человека на Луне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы правительств России и Китая подписали девять соглашений, включая дорожную карту сотрудничества по спутниковой навигации на 2026–2030 годы.

    Спасательные силы Тихоокеанского флота совместно с представителями Роскосмоса и Росавиации провели тактико-специальное учение по обнаружению и эвакуации спускаемого космического аппарата при аварийной посадке в Японском море.

    Роскосмос ранее объявил сроки разработки российской многоразовой ракеты «Корона».

    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 11:29 • Новости дня
    Россия и Китай договорились укреплять сотрудничество в экономике и политике

    Tекст: Вера Басилая

    Москва и Пекин договорились развивать сотрудничество в энергетике, науке, космосе и противодействии санкциям, а также усилить взаимодействие в рамках БРИКС и ШОС, следует из коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

    Правительства России и Китая провели 30-ю регулярную встречу в Ханчжоу, по итогам которой выпустили совместное коммюнике, передает РИА «Новости».

    Стороны заявили о намерении укреплять взаимодействие в рамках БРИКС и ШОС и совместно противодействовать политизации деятельности международных организаций. Отмечается, что Москва и Пекин выразили готовность укреплять взаимную поддержку по вопросам, которые касаются их ключевых интересов, и совместно выступать против фальсификации истории Второй мировой войны.

    Россия подтвердила приверженность принципу «одного Китая» и поддержала председательство КНР в АТЭС в 2016 году. В ответ Пекин выразил одобрение усилиям Москвы по сохранению безопасности, стабильности и суверенитета.

    В экономической повестке страны единодушно осудили практику конфискации и блокировки суверенных активов, а также заявили о планах развивать сотрудничество в цифровой экономике, производстве автомобилей и авиасообщении.

    В числе заявленных инициатив – совместные проекты в Арктике, улучшение структуры взаимной торговли и расширение расчетов в национальных валютах. Страны договорились усилить работу по координации крупных инициатив: Большому евразийскому партнерству и проекту «Один пояс, один путь». Помимо этого, Китай намерен инвестировать в российские проекты по рациональному использованию и глубокой переработке лесных ресурсов.

    В сфере науки и технологий Москва и Пекин договорились о поддержке совместного создания лунной станции, углублении сотрудничества в области искусственного интеллекта, а также об учреждении специального экспертного совета по этим вопросам. Продолжится развитие партнерства в сфере атомной энергетики российского дизайна.

    Одним из заметных направлений объявлено углубление энергетического партнерства: страны будут укреплять кооперацию в нефтяной, газовой, угольной и электроэнергетике, увеличивать связанность инфраструктуры и совместно обеспечивать стабильную работу международных энергетических маршрутов. Важное внимание уделено развитию передовых технологий: водородной и низкоуглеродной энергетике, возобновляемым источникам энергии, а также системам улавливания и хранения углерода.

    Кроме того, стороны договорились совместно работать над сохранением редких видов животных – амурского тигра, дальневосточного леопарда, снежного барса, лошади Пржевальского, панд и золотистых курносых обезьян. Власти подтвердили готовность расширять обмены по национальным паркам и природным заповедникам. По итогам переговоров, стороны подписали 15 совместных документов, среди которых соглашения о сотрудничестве в сферах сельского хозяйства и транспорта.

    Ранее Россия и Китай согласовали комплекс мер по развитию туризма, торговли, научных исследований и совместному освоению Арктики.

    Также Россия и Китай решили создать экспериментальную сельскохозяйственную зону на Дальнем Востоке.

    Кроме того, Россия и Китай договорились поддерживать реформу ВТО и выступили против протекционизма и односторонних ограничительных мер.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 09:35 • Новости дня
    Россия и Китай договорились развивать ИИ в медицине

    Tекст: Вера Басилая

    Москва и Пекин договорились расширять сотрудничество в медицинских инновациях, включая искусственный интеллект, телемедицину и другие передовые технологии, следует из совместного коммюнике по итогам 30-й встречи глав правительств России и Китая.

    Москва и Пекин договорились расширять сотрудничество в области медицинских инноваций, включая внедрение искусственного интеллекта, передает ТАСС.

    Соответствующий пункт закреплен в совместном коммюнике по итогам 30-й встречи глав правительств России и Китая. Одна из ключевых задач – усилить взаимодействие в телемедицине и развитии современных технологий ИИ в здравоохранении.

    В числе договорённостей – содействие совместной работе специалистов двух стран в борьбе с инфекционными и онкологическими заболеваниями, развитии ядерной медицины, офтальмологии и психиатрии. Стороны планируют уделять внимание совместному контролю за обращением лекарственных препаратов.

    В документе также отмечено намерение Москвы и Пекина активизировать диалог в международных организациях, прежде всего в ВОЗ.

    «Активизировать диалог и координацию в ходе переговоров по созданию «Системы по обеспечению доступа к патогенным микроорганизмам и совместному использованию выгод», совместно повышать потенциал предупреждения и противодействия пандемиям», – говорится в коммюнике.

    Сотрудничество затронет и другие сферы: договорились о развитии молодежного спорта, проведении совместных игр и обмене опытом по подготовке спортивного резерва. Кроме того, стороны подчеркнули необходимость совместно бороться с угрозами терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков, а также вместе решать вопросы экологии, климата, занятости и общей стабильности.

    Ранее Россия и Китай согласовали комплекс мер по стимулированию туризма, развитию торговли, совместным научным исследованиям и совместной работе в Арктике.

    Также Россия и Китай решили создать экспериментальный проект совместной сельхоззоны на Дальнем Востоке.

    Кроме того, Россия и КНР договорились совместно поддерживать реформу ВТО, выступая против протекционизма и односторонних ограничительных мер.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2025, 17:38 • Новости дня
    Москва и Пекин договорились обучать китайских моряков плаванию в Арктике

    Никитин: Россия поможет китайским судам освоить правила прохода по Севморпути

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия и Китай заключили соглашение об обучении китайских судовых экипажей специфике навигации по Северному морскому пути на российских площадках, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин.

    Подписание меморандума об обучении китайских экипажей для прохода по Северному морскому пути состоялось между Москвой и Пекином, передает ТАСС.

    Глава Минтранса РФ Андрей Никитин сообщил, что соглашение предусматривает помощь китайским морякам в освоении особенностей северных маршрутов.

    «Сегодня был подписан очень важный меморандум об учении китайских экипажей, китайских судов правилам прохода по Северному морскому пути. Конечно, это особые условия, поэтому мы им помогаем, учим», – отметил министр.

    Меморандум предусматривает, что российские вузы – Морской государственный университет имени адмирала Невельского и Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова – будут обучать китайских специалистов по международным стандартам.

    Теоретическая и практическая подготовка пройдет с применением тренажеров, используемых в российских образовательных учреждениях. По словам Никитина, программа рассчитана на то, чтобы китайские судоводители приобрели навыки работы в полярных условиях.

    Соглашением также предусмотрено развитие партнерства стран в сфере торгового судоходства и кадрового потенциала для эксплуатации флота на Севморпути. Документ нацелен на усиление безопасности и сохранение морской среды в Арктике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре контейнеровоз впервые в истории доставил грузы из Китая в Европу по Северному морскому пути.

    Первое грузовое судно отправилось 20 сентября из порта Нинбо-Чжоушань в Британию с товарами для электронной коммерции, батареями и накопителями энергии.

    Также Минтранс допустил запуск беспилотных судов по Севморпути.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 17:07 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом итоги визита Мишустина в Китай

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел очное совещание с Советом безопасности, на котором обсудил работу российской делегации в Китае во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

    «Наша правительственная делегация, как вы знаете, только что вернулась из поездки в Китайскую народную республику. Михаил Владимирович подробно доложил мне о результатах этой работы», – отметил президент, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что считает поездку своевременной, содержательной и полезной.

    В понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Ханчжоу на переговоры с главой правительства Китая Ли Цяном. Он заявил о росте турпотока между Россией и Китаем. Российский премьер также сообщил о развитии отношений двух стран вопреки санкциям.

    По итогам встречи Москва и Пекин договорились развивать сотрудничество в энергетике, науке, космосе и противодействии санкциям, а также усилить взаимодействие в рамках БРИКС и ШОС.

    Комментарии (0)
    Главное
    Штурмовик пообещал освободить Купянск в течение недели
    ОАК поставила Минобороны новую партию бомбардировщиков Су-34
    Bloomberg заявило о движении Европы и Британии к экономическому краху
    Между Россией и Турцией спустя 14 лет возобновилось паромное сообщение
    Apple и Google собрались подружить Siri и Gemini за 1 млрд долларов
    Глава Nvidia: Китай победит США в сфере искусственного интеллекта
    Психолог: Современные дети не стали хрупче советских ровесников

    Мир испугался «пузыря» в сфере искусственного интеллекта

    Фондовые рынки США и Азии падают из-за страха сдутия «пузыря», созданного компаниями, занимающихся искусственным интеллектом. Гонка в сфере ИИ стимулирует их вкладывать миллиарды в дата-центры и другую инфраструктуру, что приводит к росту долгов. Главный вопрос – отобьют ли они гигантские затраты или мир ждет повторение лопнувшего «пузыря» доткомов в начале 2000-х? Подробности

    Перейти в раздел

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Перейти в раздел

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру? Подробности

    Перейти в раздел

    От мэра-коммуниста в Нью-Йорке ждут катастрофы

    В Нью-Йорке произошла маленькая, но все-таки политическая революция. На выборах мэра города победил 34-летний Зохран Мамдани. Выходец из индийского Гуджарата, родившийся в Уганде и исповедующий шиизм, он стал самым молодым градоначальником Нью-Йорка с 1892 года и первым мусульманином на этом посту. Почему Трамп назвал этого политика коммунистом – и что эти выборы значат для всей Америки? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В США сменилась эпоха

      Мэром крупнейшего города США – Нью-Йорка – избран мусульманин и почти коммунист Зохран Мамдани. А в Вайоминге в это время умер Дик Чейни – легендарный политик и злодей, олицетворяющий все то, за что ненавидят Америку в России.

    • Макрон стал худшим в истории

      Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    • Что не так с распадом СССР? Почему появились территориальные споры у бывших республик

      В конце 1991 года Советский Союз распался на 15 независимых государств. Однако процедура и его создания, и распада изначально содержала в себе потенциал конфликта. Главная проблема заключалась в том, как были проведены границы советских республик и каким образом произошел раздел огромной страны.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    • Сколько граммов в чайной ложке: полный гид для точной готовки без весов

      Отсутствие кухонных весов – не повод отказываться от нового рецепта. Секрет успеха часто кроется в знании простых бытовых мер. Понимание того, сколько граммов того или иного продукта помещается в обычную чайную ложку, позволяет соблюсти пропорции и избежать распространенных ошибок: пересоленного супа, не поднявшегося теста или излишне приторного соуса. В этом материале – вся информация о том, как точно измерить ингредиенты с помощью подручных средств.

    • Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

      Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации