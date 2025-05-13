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    13 мая 2025, 11:44 • Экономика

    Россия и Китай на пороге нового газового контракта

    Россия и Китай на пороге нового газового контракта
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина повысили шансы на подписание в этом году нового исторического газового контракта с Китаем по «Силе Сибири – 2» . Главная проблема – это цена будущих поставок. Появляются даже слухи, что Россия будет продавать газ в Китай по низким внутрироссийским ценам. Почему это маловероятный сценарий?

    Россия и Китай стоят на пороге подписания второго исторического контракта на трубопроводные поставки газа. Первый исторический газовый контракт с Китаем был подписан в 2014 году. После чего был построен газопровод «Сила Сибири – 1», и как раз в 2025 году проект выйдет на проектную мощность: Россия поставит за год 38 млрд кубометров газа.

    Контракт же на поставки газа по «Силе Сибири – 2» до сих пор не был подписан, а без него начинать строительство газопровода невозможно. И вот впервые за долгое время лидеры России и Китая обсудили этот проект и приняли решение ускорить его реализацию, как заявил вице-премьер Александр Новак. Газпром и китайская компания CNPC занимаются проработкой контракта, они в активной стадии переговоров, говорил глава Минэнерго России Сергей Цивилев. При этом ему сразу пришлось оговориться, что подписать соглашение к 9 мая не успеют.

    Когда же можно ожидать подписание коммерческого контракта с Китаем по «Силе Сибири – 2»?

    «Не факт, что подписание соглашения состоится в этом году. Много раз уже были разговоры, что возможно подписание, например, во время визита Путина в Китай, но это все не происходило. Однако шансы на подписание соглашения действительно повысились. Это может произойти и во время Питерского экономического форума, и во время сентябрьского визита Владимира Путина в Китай. Но я думаю, что скорее в сентябре, потому что предыдущий контракт был подписан именно во время визита Путина в Китай. Вероятно, для китайской стороны это важно, чтобы не китайцы ехали за газом, а к ним приезжали подписывать соглашения», – рассуждает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Основной вопрос, который затягивал решение по этому проекту и который требует компромиссного решения для обеих сторон, – это цена. Формула ценообразования неизвестна, однако в СМИ появились сообщения о том, что цены на наш газ для Китая будут привязаны не к спотовому рынку газа, а к внутренним ценам в России, которые более низкие, чем экспортные цены.

    Юшков не верит, что Китай пойдет на привязку формулы цены к внутрироссийским ценам на газ, потому что в этом случае Россия будет полностью контролировать ценообразование китайских поставок. Москва может легко поднять внутри России цены на газ в несколько раз, чтобы заставить китайцев платить намного больше. При этом внутренним потребителям государство предложит субсидирование, чтобы им не пришлось переплачивать. Поэтому ценообразование будет строиться, скорее всего, на основе мировых цен на энергоресурсы, считает эксперт.

    При этом на убыточные для себя поставки Россия тоже не готова идти. «Если бы можно было подписать убыточный контракт, то мы давно бы его подписали, а не вели бы десятилетиями переговоры. Говорят, что Газпром заключает соглашение с Китаем, лишь бы газопроводы строить, но Газпром никогда не был непосредственным бенефициаром от стройки. По "Силе Сибири – 1" тоже долго шли переговоры, и результатом стало некое компромиссное соглашение, которое все-таки выгодно нам. И по "Силе Сибири – 2" задача – договориться о выгодной сделке», – считает Юшков.

    В контракте по «Силе Сибири – 1» в формуле цены идет привязка к стоимости нефти и нефтепродуктов на азиатских рынках с лагом в 9 месяцев. По «Силе Сибири – 2» может быть либо такая же формула, либо с привязкой к ценам на спотовом рынке газа в Азии, говорит Юшков.

    Почему именно сейчас начались подвижки по реализации этого давнего проекта? «Во-первых, это очередное обострение отношений Китая и США. Постоянные санкции сменились еще и жесткой торговой войной в отношении Китая. Поэтому, думаю, до Пекина, наконец, дошло, что дальше будет только хуже. США вынуждены сдерживать развитие Китая. Поэтому, что бы Китай ни делал, против него все равно будут вводиться ограничения.

    Если конфликт перерастет в острую фазу, то первое, что могут сделать США – это перекрыть морские поставки энергоносителей в Китай с юга, идущие через Малакский пролив. Для Китая становятся важными не только объемы, но и надежность поставок энергоресурсов. А все, что идет с севера, гораздо более надежно. Это один из аргументов в пользу активизации переговоров по «Силе Сибири – 2»,

    считает Юшков.

    Второй аргумент – это ожидание окончания СВО. «Все понимают, что в ближайшее время военный конфликт должен быть закончен. Даже если не в 2025-м, то в 2026 году. И очень многие компании находятся на низком старте, чтобы восстановить экономические контракты с Россией. Хотя европейские политики ужесточают риторику против России, но европейские компании ждут, когда можно будет вернуться в Россию. Китай находится примерно в таком же положении. Один из сдерживающих факторов, почему Китай не подписал контракт по "Силе Сибири – 2", – это попытка сохранить нейтралитет, не дать повода для дополнительных санкций за активное сотрудничество с Россией. Но в преддверии ожидания окончания СВО риски снижаются», – полагает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

    Кроме того, Китай нуждается в дополнительных объемах газа: у него растет и потребление газа, и его импорт. Причем импорт газа увеличивается чуть ли не по 25 млрд кубов в год, то есть интенсивно, замечает эксперт ФНЭБ.

    Если коммерческий контракт будет подписан в этом году, то первый газ по новому газопроводу может поступить в Китай в 2030 году. На строительство может уйти 4-5 лет, как и в случае с «Силой Сибири – 1», считает Юшков. На выход на полную мощность потребовалось больше времени – с 2019 по 2025 год: каждый год объемы поставок росли на 5 млрд кубов. Но в случае с «Силой Сибири – 1» на проектную мощность в 50 млрд кубов можно будет выйти быстрее – за пять лет, наращивая поставки каждый год на 10 млрд кубов, считает эксперт. Дело в том, что ресурсная база для «Силы Сибири – 1» разрабатывалась с нуля, тогда как по «Силе Сибири – 2» пойдет западносибирский газ с уже разработанных месторождений. Именно отсюда ранее шел газ в Европу.

    «Еще в конце 2021 года Алексей Миллер докладывал Владимиру Путину, что резервных мощностей в Западной Сибири осталось еще примерно на 100 млрд кубов. С тех пор мы еще на 140 миллиардов кубов сократили экспорт в Европу, поэтому у нас хватит газа на несколько таких "Сил Сибири"»,

    – говорит Юшков.

    Что касается Газпрома, то ему, конечно, хотелось бы восстановить хотя бы часть своего экспорта в будущем, тем более с западносибирских месторождений. Всего есть три маршрута поставок газа в Китай из России. Первый маршрут по «Силе Сибири – 1» мощностью 38 млрд кубов в год полностью реализован. Второй – по Дальневосточному маршруту мощностью в 10 млрд кубов в год – будет реализован к 2027 году в рамках контракта. Третий маршрут – по «Силе Сибири – 2» через Монголию, мощностью 50 млрд кубов – разрабатывается и ожидается подписание контракта. В общей сложности Россия сможет поставлять в Китай по надежным маршрутам 98, то есть почти 100, млрд кубометров газа в год в будущем.

    Это выгодно не только для Газпрома, но и для России как государства, так как Газпром будет платить больше налога на добычу ископаемых и экспортной пошлины в бюджет.

    «Предполагаемая цена поставок зависит от итоговой формулы в контракте, но для ориентировочного расчета можно использовать условную цену в 250 долларов за тысячу кубометров. Это ниже, чем в Европе, но выше внутренних цен и близко к уровню "Силы Сибири – 1". Тогда годовая выручка от экспорта 50 млрд кубометров составит 12,5 млрд долларов в год, что при курсе 90 рублей за доллар составит около 1,13 трлн рублей ежегодно. Из них НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) и экспортная пошлина (если будет сохранена) могут принести бюджету до 30-35% от выручки, то есть около 350-400 млрд рублей ежегодно. Дополнительный доход в бюджет также принесут корпоративные налоги и налоги на зарплаты, задействованные в инфраструктуре данного проекта», – посчитал Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

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