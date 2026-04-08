Воскресенский сообщил о росте доходов бюджета Ивановской области

Tекст: Вера Басилая

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным сообщил о значительном росте собственных доходов бюджета региона за последние семь лет. По его словам, этот показатель увеличился в 2,7 раза, а общие доходы бюджета выросли в два раза. Воскресенский отметил, что благодаря этому регион стал меньше зависеть от дотаций, хотя по-прежнему остается дотационным, сообщается на сайте Кремля.

«Наши предприниматели… уже не первый год добиваются лидерских позиций в онлайн-торговле. Они в стране третьи после Москвы и Петербурга по объему продаж онлайн», – сообщил Воскресенский.

Еще одним важным достижением губернатор назвал капитальный ремонт детских садов.

«Дополнительные доходы мы, безусловно, направляем на решение важных для людей вопросов ремонта детских садов. Вот мы первые 200 детских садов уже отремонтировали, это почти 2/3 всех детских садов», – подчеркнул глава региона.

Он добавил, что работа по ремонту детских садов продолжается и в дальнейшем.

Президент Владимир Путин отметил высокий уровень производства дорожной техники в Ивановской области.

Путин также заявил, что работы по обеспечению российской армии обмундированием еще не завершены.