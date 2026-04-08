Глава Минстроя сообщил об улучшении условий жизни для 4,3 млн семей

Глава Минстроя Файзуллин сообщил об улучшении условий жизни для 4,3 млн семей
Более 4,3 млн семей улучшили условия жизни за прошедший год, из них 543,5 тыс. воспользовались семейной ипотекой, сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин, рассказывая об итогах развития стройотрасли за 2025 год на совместном заседании коллегии Минстроя России и комиссии Государственного Совета по направлению «Инфраструктура для жизни».
По его словам, с 2022 года после получения господдержки в этих семьях родилось около 525 тыс. детей, сообщается в канале Минстроя в Max. Все плановые показатели нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на 2025 год выполнены, что стало возможным благодаря поддержке президента, правительства и регионов, отметил Файзуллин.
В 2025 году в России был построен рекордный объем индивидуального жилищного строительства – 63,5 млн кв. м. Особое внимание уделяется развитию механизмов комплексного развития территорий, федеральной поддержке регионов с низкими бюджетами и обновлению жилищного фонда: до 2030 года предстоит переселить 333 тыс. граждан из 5,9 млн кв. м аварийного жилья. В сфере капитального ремонта совершенствуется регулирование и диагностика состояния домов.
В рамках обновления лифтового фонда в 2025 году заменено 19,9 тыс. лифтов, а до 2030 года предстоит обновить еще 99 тыс. Для этого используется механизм списания двух третей бюджетных кредитов, а 33 региона ввели дифференцированные взносы на капремонт с учетом наличия лифтов. На инфраструктурные проекты с началом реализации в 2025 году выделено около 682,3 млрд рублей, активно используются льготные финансовые инструменты.
Коммунальная инфраструктура продолжает обновляться: 80 % инвестиций сосредоточены в 20 регионах, с 1 сентября вступят новые требования, направленные на усиление контроля за концессионными соглашениями. Глава Минстроя также поручил начать подготовку к следующему отопительному сезону, отметив успешное прохождение текущего периода.
В сфере управления жилищем усиливается контроль за управляющими компаниями, принят закон о гарантирующей управляющей организации, введена дополнительная отчетность и требования к персоналу. Программа формирования комфортной городской среды позволила обновить общественные пространства для 130 млн человек и создать более 30 тыс. рабочих мест.
«Прошлый год стал первым годом работы по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Мы справились: все запланированные показатели выполнены. Это результат огромного коллективного труда!», – отметил вице-премьер Марат Хуснуллин в Max. По его словам, доля строительства во внутреннем валовом продукте страны достигла почти 22 трлн рублей, а объем работ вырос за шесть лет на 34%.
По итогам года в стране введено 150 млн кв. м недвижимости – это рекорд за всю современную историю. Приоритет до 2030 года – обновить треть жилищного фонда и ежегодно вводить не менее 100 млн кв. м жилья. Особое значение придается развитию ипотечных программ, с 2018 года с их помощью улучшили жилищные условия более 3,8 млн семей.
Реализуются меры по модернизации ЖКХ: за год заменено почти 8 тыс. км сетей, однако обновление пока отстает от темпов старения инфраструктуры. Хуснуллин подчеркнул необходимость повышения производительности, цифровизации отрасли и дальнейшего сокращения инвестиционно-строительного цикла.